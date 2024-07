Erforschen, wie Ihre Ernährung die genetische Gesundheit künftiger Generationen beeinflussen kann

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Ihre heutige Gesundheit ist das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels von Faktoren – darunter nicht nur Ihre Ernährung, sondern auch die Ihrer Eltern und Großeltern

Dies ist auf die Epigenetik zurückzuführen, bei der es um Veränderungen der Genexpression geht, die nicht die DNA-Sequenz selbst verändern, sondern über Generationen weitergegeben werden können

Historische Ereignisse wie die Hungersnot während des holländischen Hungerwinters belegen die generationenübergreifenden Auswirkungen der Ernährung

Der Verzehr von zu viel mehrfach ungesättigten Fettsäuren (PUFAs) – insbesondere Linolsäure (LA) – während der Schwangerschaft gefährdet zukünftige Generationen

Ein wachsender Fötus benötigt viel Energie, daher ist die Unterstützung der zellulären Energieproduktion der Schlüssel zu einer gesunden Schwangerschaft und zur Gewährleistung der Vitalität künftiger Generationen

Ihre heutige Gesundheit ist das Ergebnis eines komplexen Zusammenspiels von Faktoren – dazu gehört nicht nur Ihre Ernährung, sondern auch die Ihrer Eltern und Großeltern. Dies ist auf die Epigenetik zurückzuführen, bei der es um Veränderungen der Genexpression geht, die nicht die DNA-Sequenz selbst verändern, sondern über Generationen weitergegeben werden können.

Die Ernährungsepigenetik untersucht insbesondere, wie sich das Ernährungsverhalten einer Generation auf die nachfolgenden Generationen auswirken kann. So kann beispielsweise die Ernährung einer schwangeren Frau die epigenetischen Markierungen in ihrem Fötus beeinflussen, was sich möglicherweise auf die Gesundheit des Kindes und sogar auf die Gesundheit künftiger Generationen auswirkt.

Hungersnöte wirken sich auf die Enkel derer aus, die sie miterleben

Historische Ereignisse wie der holländische Hungerwinter sind ein Beleg für die generationsübergreifenden Auswirkungen von Ernährung. Der holländische Hungerwinter bezieht sich auf eine schwere Hungersnot, die in den Niederlanden im Winter 1944 bis 1945, gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, auftrat.

Die Hungersnot wurde durch eine Kombination aus einer deutschen Blockade, die die Versorgung mit Lebensmitteln und Brennstoffen unterbrach, und einem ungewöhnlich strengen Winter verursacht. Der Eisenbahnverkehr war unterbrochen und die Lebensmittelvorräte gingen zur Neige. In dieser Zeit sank die tägliche Kalorienzufuhr der niederländischen Bürger auf 400 bis 800 Kalorien pro Tag und lag damit weit unter den normalerweise empfohlenen 2.000 Kalorien pro Tag. Um zu überleben, griffen die Menschen auf Gras, Tulpenzwiebeln und andere nicht-traditionelle Nahrungsquellen zurück.

Während dieser Zeit waren etwa 4,5 Millionen Menschen einer schweren Hungersnot ausgesetzt, und 20.000 starben an den Folgen. In einer in der Zeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichten Studie wurde untersucht, ob eine Hungersnot im Mutterleib mit anhaltenden epigenetischen Veränderungen des Gens für den insulinähnlichen Wachstumsfaktor II (IGF2) verbunden ist.

IGF2, das für das menschliche Wachstum und die Entwicklung wichtig ist, ist eines der am besten untersuchten Gene, die von der Epigenetik beeinflusst werden. Es stellte sich heraus, dass Menschen, die während des niederländischen Hungerwinters vor der Geburt einer Hungersnot ausgesetzt waren, im Vergleich zu ihren nicht exponierten Geschwistern niedrigere DNA-Methylierungswerte im IGF2-Gen aufwiesen.

Diese Daten unterstützen die Idee, dass pränatale und frühkindliche Umweltbedingungen, einschließlich Ernährungsumstellungen wie Hungersnöte, dauerhafte epigenetische Veränderungen beim Menschen verursachen können. Tierstudien untermauern diese Ergebnisse, einschließlich Untersuchungen, die zeigen, dass die väterliche Ernährung bei Schafen das Wachstum und die Fortpflanzung von drei nachfolgenden Generationen beeinflusst.

Künstliche Süßstoffe und Umweltgifte wirken sich auch auf mehrere Generationen aus

Wenn sich Ihre Großeltern schlecht ernährt haben, könnte dies Veränderungen in der Genexpression verursacht haben, die an Ihre Eltern und schließlich an Sie weitergegeben wurden. Aber auch andere Umweltfaktoren können dauerhafte, generationenübergreifende Auswirkungen haben. Der künstliche Süßstoff Aspartam gehört zu den Stoffen, die nicht nur für den unmittelbaren Konsumenten, sondern auch für mehrere Generationen danach schädliche Auswirkungen haben.

In einer Studie von Forschern der Florida State University (FSU) College of Medicine wurde Aspartamkonsum mit Angstzuständen in Verbindung gebracht, und, was noch schlimmer ist, es wurde festgestellt, dass die Veränderungen der psychischen Gesundheit an künftige Generationen weitergegeben werden. Die Studie kam zustande, nachdem das Forscherteam die transgenerationalen Auswirkungen von Nikotin untersucht und dabei epigenetische Veränderungen in Spermazellen festgestellt hatte.

Besonders besorgniserregend ist, dass sich die Veränderungen der genetischen Expression auf die Geschlechtszellen auswirken können, die dann an künftige Generationen weitergegeben werden. “Das bedeutet, dass Lebensstilfaktoren eine langfristige Auswirkung auf Gene haben können, indem sie deren Expression nicht nur später im Leben beeinflussen, sondern möglicherweise auch die Steuerungseinstellungen des Gens über die betroffenen Geschlechtszellen an künftige Generationen weitergeben”, erklärte Science Alert.

Ähnliche Wirkungen können auch von künstlichen Süßstoffen ausgehen. Pradeep Bhide, Mitautor der Studie und Inhaber des Jim and Betty Ann Rodgers Eminent Scholar Lehrstuhls für Entwicklungsneurowissenschaften an der Fakultät für Biomedizinische Wissenschaften der FSU, merkte an: “Wir arbeiteten an den Auswirkungen von Nikotin auf dieselbe Art von Modell. Der Vater raucht. Was ist mit den Kindern passiert?” Er fügte hinzu:

“Was diese Studie zeigt, ist, dass wir auf die Umweltfaktoren zurückblicken müssen, denn was wir heute sehen, ist nicht nur das, was heute passiert, sondern was vor zwei Generationen und vielleicht sogar noch länger passiert ist.”

Ein weiteres Beispiel sind endokrin wirkende Chemikalien. Sie sind in Haushaltsprodukten, einschließlich Kunststoffen, weit verbreitet und finden sich häufig in Lebensmitteln und Lebensmittelverpackungen. Sie ähneln in ihrer Struktur den natürlichen Sexualhormonen wie Östrogen und stören deren normale Funktionen – sie werden quasi gekapert, und die Auswirkungen können an mehrere Generationen weitergegeben werden. Wie in Frontiers in Public Health erwähnt:

“Es gibt Perioden der Entwicklungsanfälligkeit, in denen die Exposition gegenüber endokrinen Disruptoren kritisch ist. Dazu gehören die Zeit in utero, die Zeit nach der Geburt und die Zeit der Adoleszenz. Diese Perioden sind sehr empfindlich und abhängig vom Einfluss der Hormone. Die Wirkung von Hormonen während der Entwicklung hat je nach diesen Zeiträumen unterschiedliche Auswirkungen, die das ganze Leben lang anhalten können. … Selbst im Erwachsenenalter und damit außerhalb dieser Perioden der Anfälligkeit üben endokrine Disruptoren Wirkungen aus, indem sie mit Hormonrezeptoren interagieren … Einige endokrine Disruptoren können epigenetische Veränderungen hervorrufen, die transgenerationale Auswirkungen haben können.”

Warum Sie ultraverarbeitete Lebensmittel meiden sollten, insbesondere während der Schwangerschaft

Die Wahl der Nahrungsfette während der Schwangerschaft ist ebenfalls entscheidend für die Gesundheit Ihres Nachwuchses und wahrscheinlich auch für künftige Generationen. Insbesondere der Verzehr von zu viel mehrfach ungesättigten Fetten (PUFAs) – insbesondere Linolsäure (LA) – stellt ein Risiko für Ihre zukünftigen Kinder dar.

“In modernen westlichen Gesellschaften ist der Verzehr von Lebensmitteln, die reich an n-6-PUFAs sind, sehr hoch, was aufgrund der übermäßigen Exposition gegenüber diesen Fettsäuren schädliche Folgen für den Fötus und das Neugeborene haben könnte”, erklären die Wissenschaftler in Current Medicinal Chemistry. “Sie können … in entzündliche Metaboliten umgewandelt werden, die die Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und Autoimmun- oder Entzündungszuständen fördern.” Weitere Informationen:

“An elevated intake of n-6 PUFA, specifically LA, during pregnancy [negatively] influences children’s motor, cognitive, and verbal development during infancy and early childhood. Similarly, they could harm the placenta and the development of other fetal organs such as the fat tissue, liver, and cardiovascular system … Maternal diet, specifically LA intake, could have significant repercussions on fetal development and long-term consequences in the offspring, including the possibility of future metabolic and mental diseases. It would be necessary to focus on the prevention of these alterations through timely dietary interventions in the target population.”

nteressant ist, dass die Eicheln der Schwarzeiche, die Eichhörnchen am liebsten fressen, um vor dem Winter an Gewicht zuzulegen, sehr wenig gesättigte Fette enthalten, dafür aber einen sehr hohen Anteil an einfach ungesättigten Fettsäuren und “ziemlich viel” mehrfach ungesättigte Fettsäuren zusammen mit Stärke.

Dieses “Rezept” macht Eichhörnchen für den Winter fett, und das Gleiche gilt für Menschen, die sich heute ähnlich ernähren, mit einem hohen Anteil an mehrfach ungesättigten Fetten wie LA. Beim Menschen kann eine Ernährung mit hohem LA-Gehalt Sie und Ihre Nachkommen auf Fettleibigkeit, Unfruchtbarkeit und chronische Krankheiten vorbereiten.

Der Zusammenhang zwischen ultraverarbeiteten Lebensmitteln und Unfruchtbarkeit

Der Verzehr von ultrahochverarbeiteten Lebensmitteln, die reich an LA sind, steht im Zusammenhang mit einer geringeren Spermienzahl, -konzentration und -beweglichkeit bei Männern im reproduktionsfähigen Alter. Männer, die am meisten ultraverarbeitete Lebensmittel verzehrten, hatten eine geringere Spermienkonzentration und -beweglichkeit als diejenigen, die am wenigsten verzehrten. Pro 10 % mehr Energie aus ultrahochverarbeiteten Lebensmitteln nahm die Gesamtzahl der Spermien um 1,5 Millionen ab.

Die Forscher schlugen vor, dass der Ersatz von sogar 10 % der Energie aus ultraverarbeiteten Lebensmitteln durch unverarbeitete oder minimal verarbeitete Lebensmittel die Gesamtspermienzahl, -konzentration und -motilität verbessern könnte, wobei die Aufnahme von LA idealerweise unter 5 Gramm pro Tag liegen sollte.

Andere Untersuchungen, an denen Patienten in Unfruchtbarkeitskliniken teilnahmen, brachten einen höheren Verzehr von ultraverarbeiteten Lebensmitteln mit einem erhöhten Risiko für Asthenozoospermie in Verbindung, einem Zustand, der durch eine verminderte Spermienmotilität gekennzeichnet ist, was bedeutet, dass ein erheblicher Prozentsatz der Spermien nicht in der Lage ist, richtig zu schwimmen.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie viel LA Sie zu sich nehmen, können Sie mit einem Online-Ernährungsrechner wie Cronometer Ihre tägliche Aufnahme berechnen. Cronometer zeigt Ihnen auf das Zehntel Gramm genau an, wie viel Omega-6 Sie mit Ihrer Nahrung aufnehmen, und Sie können davon ausgehen, dass 90 % davon LA sind. Wie bereits erwähnt, empfehle ich Ihnen, Ihre Aufnahme unter 5 Gramm pro Tag zu halten.

Vermeiden Sie dazu alle Samenöle und sogar Fruchtöle wie Olivenöl und Avocadoöl, da diese häufig mit billigen Samenölen gepanscht werden. Kochen Sie stattdessen mit Ghee, Butter oder Rindertalg, und meiden Sie alle ultraverarbeiteten Lebensmittel, da diese in der Regel mit Samenölen versetzt sind.

Vermeiden Sie auch das Essen in Restaurants, denn fast alle verwenden große Mengen an Samenölen zum Kochen und für ihre Soßen und Dressings. Schließlich sollten Sie auf Hühner- und Schweinefleisch verzichten und sich an Bison, Lamm und andere Wiederkäuer als primäre Fleischquellen halten.

Warum LA und EMF für die Fruchtbarkeit schädlich sind

Elektromagnetische Felder (EMF) können auch eine Rolle bei der Unfruchtbarkeit spielen, denn Untersuchungen zeigen, dass die Exposition gegenüber Mobiltelefonen die Spermienqualität negativ beeinflusst. Dr. Martin Pall entdeckte einen bisher unbekannten Mechanismus der biologischen Schädigung durch Mikrowellen, die von Mobiltelefonen und anderen drahtlosen Technologien ausgestrahlt werden, und zwar über spannungsgesteuerte Kalziumkanäle (VGCCs), die in die Zellmembranen eingebettet sind.

VGCCs werden durch Mikrowellen aktiviert, und wenn dies geschieht, werden etwa 1 Million Kalzium-Ionen pro Sekunde freigesetzt. Dieser massive Überschuss an intrazellulärem Kalzium stimuliert dann die Freisetzung von Stickstoffmonoxid (NO) in Ihrer Zelle und in den Mitochondrien, das sich mit Superoxid zu Peroxynitrit verbindet.

Peroxynitrite verursachen nicht nur oxidative Schäden, sondern bilden auch freie Hydroxylradikale – die zerstörerischsten freien Radikale, die es gibt. Freie Hydroxylradikale dezimieren die mitochondriale und nukleare DNA, ihre Membranen und Proteine, was zu einer mitochondrialen Dysfunktion führt. Interessanterweise führt eine übermäßige LA-Aufnahme auch zu einem erhöhten intrazellulären Kalziumspiegel, der die Peroxynitritproduktion und die zelluläre Energieproduktion beeinträchtigt.

Die Optimierung Ihrer Zellenergie ist der Schlüssel für gesunde künftige Generationen

Ein wachsender Fötus benötigt viel Energie. Daher ist die Unterstützung der zellulären Energieproduktion der Schlüssel zu einer gesunden Schwangerschaft und zur Gewährleistung künftiger Generationen voller Vitalität. Die Optimierung der Mitochondrienfunktion ist daher entscheidend für die Verbesserung der Zellenergie. So optimieren Sie Ihre Mitochondrienfunktion:

Reduzieren Sie Ihre LA-Aufnahme so weit wie möglich, indem Sie verarbeitete Lebensmittel, Samenöle, Huhn, Schweinefleisch, Samen und Nüsse meiden.

Achten Sie darauf, dass Sie gesunde Kohlenhydrate wie reifes Obst, rohen Honig und Ahornsirup zu sich nehmen.

Verringern Sie die Laktatproduktion und erhöhen Sie die Kohlendioxidproduktion, da sie gegensätzliche Wirkungen haben. Mehr darüber erfahren Sie in “Die Biologie des Kohlendioxids“.

Reduzieren Sie Ihren Stress, denn chronischer Stress fördert die Ausschüttung von Cortisol, das die Funktion und Biogenese der Mitochondrien stark unterdrückt. Progesteron kann hier sehr hilfreich sein, da es ein starker Cortisol-Blocker ist. Lesen Sie “Was Sie über Östrogen und Serotonin wissen müssen“, um mehr zu erfahren.

Nehmen Sie zusätzlich Niacinamid ein, da Ihre Mitochondrien ohne es keine Energie erzeugen können. Ich empfehle die dreimalige Einnahme von 50 Milligramm Niacinamid pro Tag.

