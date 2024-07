Trump plant umfassende KI-Initiativen: Kritiker warnen vor “Manhattan-Projekten” für militärische Technologie

Während die Titanen der großen Technologieunternehmen auf den Trump-Zug aufspringen, fordern sie bereits lautstark weniger Regulierung für KI. Was ist mit all den anderen Insidern, die mehr Regulierung und Sicherheitsstandards wollen? Wenn Trump gewinnt, wird er sich mit Technokraten umgeben, einschließlich derer, die er in sein Kabinett berufen wird. Dann werden Executive Orders wie diese den Kongress völlig aus dem Spiel nehmen.

Der militärisch-industrielle Komplex mit seinen unzähligen Technokraten wird die Früchte seiner Eroberung ernten. Was will das Militär mit mehreren auf KI basierenden Manhattan-Projekten? Krieg führen. Mit wem? Erst mit Amerika, dann mit der ganzen Welt. Diese Wahnsinnigen müssen gestoppt werden, und zwar bald.

Patrick Wood, Herausgeber

Von Cat Zakrzewski über Washington Post

Die Verbündeten des ehemaligen Präsidenten Donald Trump bereiten derzeit einen umfassenden Erlass zum Thema KI vor, der eine Reihe von „Manhattan-Projekten“ zur Entwicklung militärischer Technologie auf den Weg bringen und eine sofortige Überprüfung „unnötiger und belastender Vorschriften“ vorsehen soll. Dies ist ein Anzeichen dafür, dass eine mögliche zweite Trump-Regierung eine KI-Politik verfolgen könnte, die für Investoren und Unternehmen aus dem Silicon Valley vorteilhaft ist.

Der Rahmen würde auch „industriegeführte“ Agenturen schaffen, um KI-Modelle zu bewerten und Systeme vor ausländischen Gegnern zu schützen, heißt es in einer Kopie des Dokuments, das der Washington Post exklusiv vorliegt. Der Rahmen – der einen Abschnitt mit dem Titel „Make America First in AI“ enthält – stellt eine deutlich andere Strategie für den boomenden Sektor dar als die der Biden-Regierung, die letztes Jahr einen umfassende Durchführungsverordnung das Notstandsbefugnisse nutzt, um die nächste Generation von KI-Systemen Sicherheitstests zu unterziehen.

An den Bemühungen waren auch Mitarbeiter des America First Policy Institute beteiligt, einer gemeinnützigen Organisation unter der Leitung von Trumps ehemaligem Wirtschaftsberater Larry Kudlow und anderen ehemaligen Trump-Funktionären, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person, die unter der Bedingung der Anonymität über die privaten Pläne sprach.

In Vorbereitung auf den Republikanischen Parteitag in Milwaukee, der diese Woche stattfindet, hat die GOP ein Programm verabschiedet, das die Aufhebung der Biden-Verordnung zur künstlichen Intelligenz vorsieht. Diese Verordnung stellt nach Ansicht einiger Technologieinvestoren und Start-ups eine regulatorische Belastung dar, die Innovationen hemmt. Die GOP verfolgt diesen Kurs inmitten einer breiteren politischen Neuausrichtung im Silicon Valley, wo einige Führungskräfte und Investoren, die einst den ehemaligen Präsidenten Barack Obama unterstützten, sich nun für Trump ausgesprochen haben.

„Wir werden Joe Bidens gefährliche Executive Order aufheben, die KI-Innovationen behindert und der Entwicklung dieser Technologie radikale linke Ideen aufzwingt“, heißt es im GOP-Programm. „An ihrer Stelle unterstützen die Republikaner eine KI-Entwicklung, die auf freier Meinungsäußerung und menschlichem Gedeihen beruht.“

Der Rahmen bietet einen ersten Einblick in die möglichen politischen Maßnahmen, die die Republikaner als Ersatz für Bidens Executive Order verfolgen würden.

Als Antwort auf eine Bitte um Stellungnahme der Post teilte das Trump-Team einen Link zu ein 2023-Blogbeitrag, in der es hieß, „kein Aspekt der zukünftigen Personalbesetzung oder politischen Ankündigungen des Präsidenten sollte als offiziell angesehen werden“, es sei denn, sie kämen direkt von Trump oder einem autorisierten Mitglied seines Wahlkampfteams.

Hilton Beckham, Sprecherin des America First Policy Institute, sagte in einer Erklärung, dass das Dokument nicht die „offizielle Position“ der Organisation darstelle.

„AFPI koordiniert oder vertritt keine Kandidaten oder Kampagnen“, sagte Beckham. „Wir erhalten jeden Monat Tausende politischer Ideen aus dem ganzen Land. Dieses Dokument ist ein Beispiel für diese Ideen.“

Höhere militärische Investitionen in KI dürften Technologieunternehmen zugutekommen, die bereits Verträge mit dem Pentagon haben, wie Anduril, Palantir und Scale. Wichtige Führungskräfte dieser Unternehmen haben Trump unterstützt und haben enge Verbindungen zur Republikanischen Partei.

Gleichzeitig hat die konservative Heritage Foundation im Rahmen von Projekt 2025, ein Plan, wie eine mögliche zweite Amtszeit Trumps die Bundesregierung umgestalten könnte. Das Trump-Wahlkampfteam hat sich von dem Plan distanziert, der mehrere Maßnahmen enthält, die darauf abzielen, die KI-Forschung und -Entwicklung in den Vereinigten Staaten anzukurbeln und Chinas Zugang zu der Technologie einzuschränken.

Im Chaos nach dem Attentat auf Trump haben wichtige Technologiemanager und Investoren – darunter Tesla-Chef Elon Musk und Hedgefonds-Manager Bill Ackman – haben Trump als Präsidentschaftskandidaten unterstützt. Ihre Unterstützung ist das jüngste Zeichen dafür, dass eine mögliche zweite Trump-Regierung ein freundlicheres Verhältnis zur Tech-Industrie haben würde. Während seiner Zeit im Weißen Haus pflegte Trump enge Beziehungen zum Risikokapitalgeber Peter Thiel und einigen wichtigen Führungskräften aus dem Umfeld des ehemaligen PayPal-CEO, geriet jedoch oft mit anderen Tech-Giganten über Einwanderungspolitik und Social-Media-Regeln aneinander.

Am Dienstag unterstützten die Risikokapitalgeber Marc Andreessen und Ben Horowitz Trump in ihrem Podcast. Sie sagten, er sei der beste Kandidat für „Little Tech“, ein Begriff, den sie für Start-ups verwenden, die Millionen von Dollar von ihrer Firma, Andreessen Horowitz und anderen Investoren eingesammelt haben. Sie haben einen politische Agenda Darin heißt es, dass die US-Regierung durch die Regulierung neuer Technologien wie Blockchain und KI „weitaus feindseliger gegenüber neuen Start-ups geworden sei als früher“.

In ihrem PodcastDie beiden Risikokapitalgeber sagten, Trump habe seine Ansichten zur KI bei einem kürzlichen Abendessen mit ihm dargelegt. Sie sagten, Trump habe im Gegensatz zur Biden-Regierung eine sehr einfache Sicht auf die Technologie.

Er sagte uns: „KI ist sehr beängstigend, aber wir müssen unbedingt gewinnen“, erzählte Horowitz. „Denn wenn wir nicht gewinnen, gewinnt China, und das ist eine sehr schlechte Welt.“

Sie äußerten ihre Unterstützung für seinen Plan, Bidens KI-Dekret aufzuheben. Andreessen zufolge würde dieses Dekret OpenAI und eine Handvoll anderer KI-Unternehmen als Monopole „verankern“ und „das Startup-Ökosystem darunter zerstören“.

Trump hat in den letzten Wochen größere Annäherungsversuche an Silicon Valley unternommen. So trat er im „All-In Podcast“ auf, der von einer Gruppe prominenter Tech-Investoren moderiert wird, und nahm an einer Spendenveranstaltung im Haus des Podcast-Co-Moderators und ehemaligen PayPal-Managers David Sacks teil. Sacks sprach auf dem Kongress in Milwaukee im Namen Trumps.

In dem Podcast sagte Trump, er habe von „Genies“ aus dem Silicon Valley gehört, dass mehr Energie nötig sei, um die Entwicklung künstlicher Intelligenz voranzutreiben und mit China konkurrieren zu können.

In einer Live-Diskussion nach dem Interview sagten die Tech-Investoren, Trump müsse sich mit Leuten umgeben, die sich mit Technologien auskennen, darunter KI und Atomkraft. Chamath Palihapitiya, Gründer der Risikokapitalgesellschaft Social Capital, sagte, Trumps Spendenaktion in San Francisco habe gezeigt, dass er in der Tech-Branche mehr Unterstützung genieße als 2016.

„Es gibt all diese Leute, die aus ihren Löchern gekrochen kommen“, sagte Palihapitiya. „Wenn er es schafft, mit diesen Leuten – also diesen technisch extrem versierten und nachdenklichen Leuten – ein Kabinett zu bilden, dann besteht eine echte Chance, dass sich etwas ändert.“