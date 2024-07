Und ganz plötzlich, so scheint es, singt das Regime in Kiew „Give Peace a Chance“. Diese Woche hat der sogenannte Präsident Wladimir Selenski dem Gesandten des Vatikan, Kardinal Pietro Parolin, gesagt, dass man dringend ein friedliches Ende für den Konflikt mit Russland finden muss, um weitere Verluste an Leben zu vermeiden.

„Ich denke, dass wir alle verstehen, dass wir den Krieg so bald wie möglich beenden müssen, natürlich“, sagte Selenski zum Außenminister des Vatikan bei einem Treffen in Kiew.

Noch vor wenigen Monaten hat Selenski Aufrufe von Papst Franziskus für eine diplomatische Beilegung des schlimmsten Krieges in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg zurückgewiesen.

Und Anfang des Monats wurde der ungarische Ministerpräsident ähnlich abgekanzelt, als er Kiew besuchte, um für ein ausverhandeltes Ende des Konfliktes zu werben.

Plötzlich kommen aus Kiew jedoch ganz andere Töne.

Einen Tag nachdem Selenski seine angebliche Sorge um Frieden geäußert hat, flog der Dmytro Kuleba, der Außenminister des Kiewer Regimes nach China, um sich mit Wang Yi, dem Top-Diplomaten Chinas zu treffen.

„Die ukrainische Seite ist Willens und bereit, einen Dialog und Verhandlungen mit der russischen Seite zu führen“; kündigte Kuleba an.

„Ich bin überzeugt, dass ein gerechter Frieden in der Ukraine im strategischen Interesse Chinas ist, und Chinas Rolle als globale Kraft für Frieden ist wichtig“, fügte er hinzu, indem er sich bei Peking einschmeichelte.

Anfang des Jahres haben China und Brasilien gemeinsam einen Plan für Friedensverhandlungen vorgeschlagen. Dieser Vorschlag wurde vom Regime in Kiew umgehend zurückgewiesen.

Wir haben es hier mit einem zynischen Schritt des Kiewer Regimes zu tun, um sein Überleben und den Korruptionsbeschiss zu verlängern.

Selenski und seine Kumpane wurden obszön reich durch das Abzweigen der Hunderte von Milliarden an Militär- und Finanzhilfe, die die USA und ihre europäischen NATO-Lakaien in die Ukraine gepumpt haben, um einen aussichtslosen Stellvertreterkrieg gegen Russland zu führen.

Nach zweieinhalb Jahren Krieg und mehr als 500.000 toten ukrainischen Soldaten – viel von ihnen zwangsrekrutiert – hat die Stunde geschlagen. Der Stellvertreterkrieg der NATO ist eine historische Niederlage mit monströsen Dimensionen.

Russland hat militärisch die Oberhand gewonnen – wie viele unabhängige Analysten vorausgesagt hatten – und es wird nicht nachgeben bis all seine Ziele erreicht wurden. Das NeoNazi-Regime muss liquidiert werden, die Ukraine wird nie der NATO beitreten und alle ukrainischen Streitkräfte müssen sich aus den fünf Gebieten zurückziehen, die jetzt legaler Bestandteil der Russischen Föderation sind, einschließlich Donbass und Krim.

Falls Kiew über diese Kapitulation verhandeln will, dass liegen die russischen Bedingungen bereits auf dem Tisch, so wie sie Präsident Putin letzten Monat dargelegt hat.

Nach Monaten wahnhafter Versprechen des Kiewer Regimes und seiner NATO-Sponsoren, man werde weiter kämpfen, wird die harsche Realität der Niederlage unvermeidbar.

Quer durch die NATO-Länder hat sich die öffentliche Stimmung geändert, weg von einer Unterstützung der korrupten Kabale in Kiew und dem sinnlosen Gemetzel, das zur Verlängerung des Kriegsgeschäfts verbreitet wurde. Die Öffentlichkeit im Westen soll im Auftrag ihrer Regierungen und Medien ein korruptes Regime päppeln, mit endlosen Geschenken der Steuerzahler, während man auch die Mietfreie Unterbringung von Millionen Ukrainern subventioniert, die vor ihrem repressiven Regime geflohen sind.

Die deutsche Regierung hat, weil man wohl den Stimmungswandel gespürt hat, ihre Militärhilfe an die Ukraine um 50 Prozent zurückgefahren.

In den Vereinigten Staaten zeigen Umfragen, dass die Mehrheit der Amerikaner – so wie die Mehrheit der Europäer – Friedensverhandlungen in der Ukraine will, und es gibt auch die ernsthafte Aussicht, dass nach den Wahlen im November eine Trump-Präsidentschaft kommt.

Trump und sein Vizepräsidentschaftskandidat, Senator JD Vance, haben kategorisch geäußert, dass eine neue Administration der Ukraine keine weitere bedingungslose Unterstützung gewähren wird. Das Kiewer Regime wird angewiesen werden, einen Friedensdeal mit Russland finden, der Moskaus Bedingungen enthält.

Das Kiewer Regime des Marionettenpräsidenten Selenski muss eine der widerlichsten Institutionen seit langem sein. Entstanden aus einem von der CIA unterstützten Umsturz im Jahr 2014 gegen einen gewählten Präsidenten, hat das Regime Europa an den Rand eines Weltkrieges gebracht. Die kaltschnäuzige Missachtung von russischem und ukrainischem Leben ist abscheulich. Und das alles für eine Handvoll Dollar mehr, um ihre Portfolios an Immobilien und Bankkonten in Übersee weiter anzureichern.

Selenskis Tage, in denen er um die Welt reiste und nach immer weiteren Steuergeschenken bettelte, sind vorüber. Diese Masche wurde ermüdend und abgedroschen. Jenseits einer Farce.

Der NATO-NeoNazi-Schwindel in Kiew ist jedoch dermaßen mit westlichen Medienlügen Verseucht und angefüllt, dass man es schwer abstellen kann. „Aber, aber, aber… man hat uns gesagt, dass es um die Verteidigung der Demokratie und der westlichen Werte vor der russischen Aggression geht.“ Wie soll man eine so skandalöse Täuschung der Welt gerade rücken?

Nun, für den Anfang: Selenskis Amtszeit als angeblicher Präsident ist im Mai angelaufen, nachdem er sich weigerte, Wahlen abzuhalten. Das macht ihn zu einem rechtswidrigen Präsidenten ohne legale Autorität. Kurzum, zu einem Westentaschen-Diktator. Mit wem also soll Russland verhandeln, wenn ein Friedensprozess tatsächlich ehrlich sein soll?

Eine zweite Anomalie ist, dass Selenski vor fast zwei Jahren ein Dekret erlassen hat, das Verhandlungen mit Russland verbietet. Falls das Regime in Kiew es ehrlich meint, mit Diplomatie ein Ende der Gewalt zu finden, dann muss es dieses dubiose Dekret widerrufen. Das ist nicht geschehen. Vielleicht erinnert man sich nicht einmal mehr an diese Verrücktheit.

Die Geschichte des Umgangs mit dem Kiewer Regime und seinen NATO-Machthabern ist voll von Bösgläubigkeit und Verrat. Niemand könnte irgendetwas von dem glauben, was diese Parteien sagen, selbst wenn sie ihre Unterschrift unter einen Vertrag setzen würden. Das Minsker Friedensabkommen von 2015 wurde von den NATO-Mächten vorsätzlich sabotiert, die jahrzehntelangen NATO-Versprechen, nicht zu expandieren, waren ein lächerlicher Witz, die von der Türkei Anfang 2022 vermittelte Friedensformel – die 500.000 ukrainische Soldaten hätte verschonen können – wurde von Washington und London zynisch zunichte gemacht.

Die ukrainische Junta mag zwar verspätet von einer „dringenden“ Friedenslösung sprechen, aber das ist nicht glaubwürdig. Die wirklich dringende Sorge besteht darin, ein weiteres Mittel zu finden, um das Kriegstreiben in der Ukraine aufrechtzuerhalten.

Die einzige Lösung zur Beendigung dieses rücksichtslosen Konflikts besteht darin, dass die NATO-Marionettenspieler in Washington und Brüssel erkennen, dass ihr schmutziges geopolitisches Spiel vorbei ist. Russlands Bedingungen für eine friedliche Lösung sind vernünftig und gerecht und liegen schon seit langem auf dem Tisch.

Die NATO und ihre Schergen in Kiew werden die Realität akzeptieren müssen, dass ihr Krieg verloren ist. Er wurde mit Lügen und politischem Betrug begonnen. Es wird nicht leicht sein, die Täuschung aufzudecken, die die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Vasallen gegenüber ihrer Öffentlichkeit und dem Rest der Welt begangen haben. Aber das ist ihr Problem, das sie zu lösen haben, und das wird einen verheerenden politischen Preis haben – irgendwann.

In der Zwischenzeit wird Russland keinen schmuddeligen kleinen Laufburschen bewirten, der keine Autorität hat und dessen verzweifelter Instinkt nun darin besteht, sich aus jener Hölle herauszuwinden, die sein Regime mitverursacht hat.