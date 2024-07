Discovery Channel wird das nicht gefallen: beliebter Moderator fragt, warum plötzlich viele Menschen so jung sterben

In den vergangenen Jahren ist eine beunruhigende Zunahme von Berichten über plötzliche Todesfälle bei jungen Menschen und Sportlern zu verzeichnen. Diese Vorfälle haben weltweit Besorgnis ausgelöst und Fragen zu den Ursachen aufgeworfen. Mike Rowe, der Moderator der beliebten Discovery Channel-Show “Dirty Jobs”, hat diese beunruhigende Entwicklung aufgegriffen und gefragt, warum plötzlich so viele junge Menschen sterben. In einem offenen Gespräch stellt er die möglichen Zusammenhänge zwischen den Massenimpfprogrammen und diesen tragischen Ereignissen infrage. Rowe betont, dass es wichtig ist, die Nebenwirkungen von Impfstoffen und deren Auswirkungen auf die Gesundheit junger Menschen kritisch zu beleuchten.

Für diejenigen, die es nicht wissen: Mike Rowe ist der bekannte Moderator der Discovery Channel-Show Dirty Jobs, und Gavin de Becker ist ein amerikanischer Autor und Sicherheitsexperte, der für Regierungen, große Unternehmen und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens gearbeitet hat.

Moderator von Discovery Channel's beliebter Show "Dirty Jobs" Mike Rowe, fragt, warum junge Menschen plötzlich jung sterben.



Der Moderator der beliebten Discovery Channel-Show "Dirty Jobs", Mike Rowe, fragt, warum plötzlich junge Menschen jung sterben.

“…Und so ist eine der Fragen, die wir uns stellen müssen: Hat unser Massenimpfprogramm einige Menschen geschädigt? Nehmen wir an, dass alle Impfstoffe die Absicht haben, Sie zu schützen, indem sie Sie vor bestimmten Krankheiten wie Masern, Mumps, Polio oder was auch immer bewahren.

Aber alle Impfstoffe haben auch bei einigen Menschen Nebenwirkungen. Diese Gleichung muss vernünftig sein, was bedeutet, dass einige Menschen durch diesen Impfstoff geschädigt werden, aber Millionen werden gerettet, zum Beispiel. Aber so hat dieses Massenimpfprogramm nicht funktioniert. Es hat letztlich eine enorme Anzahl von Menschen geschädigt, die nicht geschädigt werden sollten, junge Menschen.

“Junge Athleten sterben direkt auf dem Basketballplatz, direkt vor den Leuten, und es wird nie in den nationalen Nachrichten erwähnt… Niemand war jemals bei einer Sportveranstaltung und hat gesehen, wie jemand tot umfiel, und schon gar kein 16-jähriger Junge. Aber es gibt Hunderte davon.”

