Trump verleitet die Rechte und die Linke dazu, die Politik des Status Quo zu unterstützen

Von Caitlin Johnstone

Und das ist die Rolle, die Trump seither gespielt hat: den Kampf um die Eindämmung des Faschismus und die Verhinderung des Endes der amerikanischen Demokratie aufrechtzuerhalten, damit es nicht um wirtschaftliche Gerechtigkeit und die Beendigung des Missbrauchs der kapitalistischen Wirtschaft geht

Das Bemerkenswerte an Trump ist, dass bei allem Gerede darüber, was für ein extremistischer Spinner er ist, niemand mehr von seiner Existenz profitiert als die beiden großen politischen Parteien der Vereinigten Staaten. Er hilft, sowohl die Rechte als auch die Linke in die sogenannte „Mitte“ der US-Politik zu drängen.

Es ist auf den ersten Blick klar, dass Trump dazu beiträgt, dass rechte Amerikaner, die mit der Status-quo-Politik ihres Landes unzufrieden sind, in der Republikanischen Partei bleiben, die nie etwas anderes tut, als den imperialen Status quo von Oligarchie und Militarismus zu fördern. Aber man muss schon etwas genauer hinsehen, um zu erkennen, dass er die gleiche Rolle auch für die Linke spielt.

Im Jahr 2015 und Anfang 2016 waren die progressiven Amerikaner begeistert von der Möglichkeit eines echten Wandels in ihrem Land. Bernie Sanders würde ihnen dabei helfen, ihr Land von den Millionären und Milliardären, den Konzernen und Banken zurückzuerobern und ihnen faire Löhne und ein normales Gesundheitssystem zu verschaffen, damit sie nicht mehr unerträglich hart für unerträglich wenig arbeiten müssen. Als Hillary dann die Nominierung erhielt und Sanders sie unterstützte, vergaßen alle all das, und der Kampf drehte sich nur noch darum, den nächsten Adolf Hitler daran zu hindern, die Macht in ihrem eigenen Land zu übernehmen.

Und das ist die Rolle, die Trump seitdem spielt: Er sorgt dafür, dass es im Kampf darum geht, den Faschismus zu stoppen und das Ende der amerikanischen Demokratie zu verhindern, so dass es im Kampf nicht mehr um wirtschaftliche Gerechtigkeit und die Beendigung des Missbrauchs durch die Kapitalistenklasse geht. Seine politische Existenz sorgt dafür, dass das Tauziehen auf der rechten Seite der Bühne beginnt, so dass alle immer in Richtung der Clintonschen „Mitte“ von Krieg, Kapitalismus und Imperialismus ziehen, anstatt nach links.

Und wenn ich ein unanständig reicher Mann wäre, der sicherstellen will, dass die Reichen ihren unanständigen Reichtum behalten, würde ich das wahrscheinlich auch tun. Ich würde offen so weit nach rechts rücken, wie es mir möglich ist, und so viel politischen Raum wie möglich einnehmen, um das Spektrum der Debatte so weit wie möglich von der Linken wegzuziehen, so dass jeder darum bettelt, den politischen Status quo zu erhalten, der mir meinen obszönen Reichtum überhaupt erst ermöglicht hat. Wäre ich ein amerikanischer Plutokrat oder ein kriegstreiberischer Imperiumsmanager, wäre ich sehr froh, dass Trump tut, was er tut, und ich würde wollen, dass er es noch mehr tut.

Nur wegen Trump sehen wir jetzt amerikanische Progressive, die so tun, als seien sie aufgeregt und begeistert von Kamala Harris wie ein Haufen schlechter Schauspielerinnen in einem drittklassigen Pornofilm. “Ooh, Girlboss! Ich mag sie jetzt sogar irgendwie, wegen dieser lustigen Memes!” Komm schon, Schätzchen, wem willst du etwas vormachen? Lern wenigstens, wie man einen Orgasmus vor der Kamera richtig vortäuscht.

Wenn es Trump nicht gäbe, würde das politische Spektrum der USA immer weiter nach links statt nach rechts driften, während die Möglichkeit einer besseren Zukunft die Phantasie der Amerikaner im ganzen Land beflügelt. Stattdessen gibt es eine deprimierend ohnmächtige Fraktion progressiver Demokraten, die gelegentlich ihren Kopf über die Brüstung strecken, um etwas Harmloses wie „die Reichen besteuern“ zu sagen, bevor sie sich wieder ducken, um eindeutig zu unterstützen, welcher mörderische Reichsdepp in diesem Wahlzyklus an die Spitze ihrer Partei gehievt wurde, denn das Einzige, was im Moment zählt, ist Trump zu stoppen.

Und das Komische ist, dass Trump nicht einmal als eine Art verrückte Abweichung regiert hat; in Bezug auf die konkrete Politik und das Handeln war seine Regierung eine ziemlich normale Art von Bösem, so wie andere republikanische Regierungen auch böse sind, nicht einmal auf dem Niveau der Verderbtheit von George W. Bush. Zum Teufel, unter Biden wurde mehr imperiales Blutvergießen und Leid entfesselt als unter Trump. Das Imperium hat alle Vorteile davon, einen rechtsextremen Demagogen aufzustellen und die öffentliche Unterstützung für den imperialen Status quo zu gewinnen, ohne dass es nötig gewesen wäre, sein Verhalten zu ändern.

Wegen Trump haben wir Rechte, die sonst ihre Energie in libertäre Fraktionen stecken würden, stattdessen ihre Unterstützung in die Republikanische Partei zu stecken, und wir haben Progressive, die sonst in Richtung Sozialismus und Kommunismus drängen würden, stattdessen ihre Unterstützung in die Demokratische Partei zu stecken. Alles, was es dazu brauchte, war ein reicher Manipulator mit einiger Erfahrung in der Theatralik von Pro-Wrestling und Reality-TV.

Es ist eine brillante Masche, und sie funktioniert perfekt. Und zwar so perfekt, dass wir sicher sein können, dass sie es mit anderen Figuren noch lange nach Trumps Abgang wiederholen werden, bis die Leute anfangen, die Masche zu durchschauen.