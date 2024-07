13 Bündnisse der modernen Welt: Wer leitet sie, wer ist in ihnen und was machen sie?

Von Ilya Tsukanov

Ein neues regionales Militärbündnis im Nahen Osten könnte sich anbahnen, wenn es nach dem Willen des israelischen Ministerpräsidenten geht. Aber welche anderen Bündnisse, Pakte und Blöcke gibt es bereits? Sputnik geht der Frage nach.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu schlug während seiner Reise nach Washington in dieser Woche die Schaffung eines neuen Militärblocks im Nahen Osten im Stil der NATO vor, der den Namen „Abraham-Allianz“ tragen soll. Die Koalition, die sich ausdrücklich gegen den Iran richtet, würde Israel, die Vereinigten Staaten und jedes israelfreundliche arabische Land umfassen, das sich ihr anschließen möchte.

Es gibt bereits mehr als ein Dutzend Allianzen, deren Ziele von kollektiver Verteidigung und dem Austausch von Geheimdienstinformationen bis hin zum Versuch reichen, dem Rest der Welt die Vorherrschaft einer bestimmten „unverzichtbaren Nation“ aufzuzwingen. Hier ist, was man über sie wissen sollte.

Five Eyes: Das älteste aktiv funktionierende moderne multilaterale Bündnis der Welt. Besteht aus fünf englischsprachigen Ländern – Australien, Kanada, Neuseeland, dem Vereinigten Königreich und den USA – und tauscht nachrichtendienstliche Informationen aus. Es wurde 1943 während des Zweiten Weltkriegs gegründet. Zu den heutigen Aufgaben der Allianz gehören die Überwachung, Kontrolle und Weitergabe der weltweiten Kommunikation, einschließlich der Kommunikation der Bürger der Mitgliedsländer. Der ehemalige NSA-Mitarbeiter und heutige Whistleblower Edward Snowden bezeichnete die Five Eyes als „supranationale Geheimdienstorganisation, die sich nicht an die bekannten Gesetze ihrer eigenen Länder hält“.

Interamerikanischer Vertrag über gegenseitigen Beistand: Ein kollektiver Sicherheitspakt zwischen den Vereinigten Staaten und Ländern in Lateinamerika und der Karibik. Unterzeichnet im Jahr 1947. Gemäß dem Vertrag wird ein Angriff auf ein Mitglied als Angriff auf alle behandelt und entsprechend beantwortet. Zu den derzeitigen Mitgliedern gehören Argentinien, die Bahamas, Brasilien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, die Dominikanische Republik, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Panama, Paraguay, Peru, Trinidad und Tobago und die USA. Bolivien, Kuba, Ecuador, Mexiko, Nicaragua, Uruguay und Venezuela sind aus dem Vertrag ausgetreten und haben ihn gekündigt, so dass der so genannte „hemisphärische Verteidigungspakt“ voller Lücken ist. In seinem derzeitigen Zustand verfügt der Block über eine kombinierte Höchststärke von über 3,31 Millionen Soldaten, davon 2,84 Millionen in den USA.

Nordatlantikpakt-Organisation (NATO): Das größte und umstrittenste Bündnis in dieser Liste. Gegründet 1949, angeblich um Westeuropa gegen einen sowjetischen Angriff zu verteidigen, bestand die NATO ursprünglich aus 12 Mitgliedern: Belgien, Dänemark, Frankreich, Island, Italien, Kanada, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Portugal, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten. Während des Kalten Krieges wurde das Bündnis um Griechenland, die Türkei, Westdeutschland (nach 1990 nur noch Deutschland) und Spanien erweitert. Im Jahr 1999 begann es eine umstrittene Expansion nach Osteuropa (von George Kennan, dem Architekten der US-amerikanischen Containment-Doktrin nach dem Zweiten Weltkrieg, als „verhängnisvoller Fehler“ bezeichnet) und schluckte zunächst die Tschechische Republik, Ungarn und Polen, dann Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, die Slowakei, Slowenien, Albanien, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien und schließlich Finnland und Schweden. Kombinierte Stärke: Ungefähr 3,42 Millionen Soldaten. Über 870.000 Bodenkampffahrzeuge, mehr als 22.300 Flugzeuge und 2.050 Schiffe, von winzigen Küstenschutzbooten und Hilfsschiffen bis hin zu Flugzeugträgern.

Obwohl sich die NATO regelmäßig als „Verteidigungsbündnis“ bezeichnet und sich verpflichtet, jedes ihrer 32 Mitglieder zu verteidigen, wenn es angegriffen wird, wurde sie insbesondere nach 1991 wiederholt als Mittel zur Durchsetzung der Pax Americana eingesetzt. Das Bündnis führte in den 1990er Jahren eine Reihe von Seeblockaden, Flugverbotszonen, Bombenangriffen und Truppenaufmärschen im ehemaligen Jugoslawien durch, besetzte Afghanistan zwischen 2001 und 2021 und bombardierte 2011 Libyen zur Unterstützung der Rebellen, die versuchten, die Regierung Gaddafi zu stürzen. Nach dem Euromaidan-Putsch in der Ukraine im Jahr 2014 beteiligte sich die NATO aktiv an den Bemühungen um eine Reform des ukrainischen Militärs und an der Bereitstellung von Sicherheitshilfen für das ukrainische Militär, was ab 2022 in einem ausgewachsenen Stellvertreterkrieg mit Russland gipfelte.

Peninsula Shield Force: Der militärische Arm des Golf-Kooperationsrates (eine regionale zwischenstaatliche und wirtschaftliche Union der sechs großen arabischen Golfstaaten: Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate). Es wurde 1984 während des Iran-Irak-Kriegs gegründet und sollte angeblich eine gemeinsame Antwort auf Aggressionen gegen die GCC-Mitglieder geben. In der Praxis wurde das Bündnis für interne Polizeiaufgaben und Interventionen im Ausland eingesetzt, von der Niederschlagung des Aufstands in Bahrain im März 2011 über die Beteiligung an der NATO-geführten „Flugverbotszone“ in Libyen im selben Jahr bis hin zur militärischen Intervention im jemenitischen Bürgerkrieg gegen die Houthis ab 2015. Einheiten der Peninsula Shield Force beteiligten sich auch an dem von den USA geführten Luftkrieg gegen ISIS.* Washington hat aktiv versucht, die Peninsula Shield Force in ein eigenes Taschenbündnis zu verwandeln, und schlug den Verkauf von US-Waffen an den Block auf kollektiver Basis vor. Die gemeinsame Streitmacht umfasst fast 460.000 Soldaten.

Pakt der freien Assoziation: Ein internationales Abkommen mit militärischen Bestimmungen, das die Beziehungen zwischen den USA, den Marshallinseln, den Föderierten Staaten von Mikronesien und Palau regelt. Im Rahmen dieses Abkommens kann das US-Militär Truppen und Einrichtungen auf dem Territorium der pazifischen Inselstaaten stationieren und sich im Gegenzug verpflichten, diese gegen Angriffe von außen zu verteidigen. Er wurde 1982-1983 unterzeichnet und läuft 2043 aus, wenn er nicht verlängert wird.

AUKUS: Ein weiterer Sicherheitspakt der Anglosphäre zwischen Australien, dem Vereinigten Königreich und den USA, der 2021 unterzeichnet wurde und als Militärtechnologiepartnerschaft angepriesen wird, um Australien die Mittel zum Bau von U-Booten mit Nuklearantrieb zur Verfügung zu stellen, aber auch eine erweiterte Zusammenarbeit bei anderen Technologien mit Sicherheits- und Verteidigungsanwendungen verspricht, von der Cyberabwehr und der künstlichen Intelligenz bis zur Raketenabwehr und elektronischen Kriegsführung. China hat die Allianz als ein Überbleibsel des Kalten Krieges bezeichnet, mit dem Schlupflöcher im Atomwaffensperrvertrag ausgenutzt werden sollen. Frankreich, das einen U-Boot-Vertrag mit Canberra im Wert von 66 Milliarden Dollar verloren hat, hat das Bündnis heftig kritisiert.

Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit: Ein eurasisches zwischenstaatliches Bündnis, das 1992 gegründet wurde und aus sechs ehemaligen Sowjetrepubliken besteht, darunter Armenien, Belarus, Kasachstan, Kirgisistan, Russland und Tadschikistan. Die OVKS dient der kollektiven Verteidigung gegen äußere Angriffe. Aserbaidschan, Georgien und Usbekistan traten zwischen 1999 und 2012 aus der Organisation aus. Armenien hat seine Teilnahme an der Organisation im Februar ausgesetzt und seinen Austritt zugesagt, aber noch nicht vollzogen. Die Streitkräfte umfassen rund 1,6 Millionen aktive Soldaten, über 3,8 Millionen Reservisten und mehr als 715 000 Paramilitärs. Zu diesen Streitkräften gehört auch eine schnell verlegbare Friedenstruppe von etwa 3.600 Mann.

Russland-Syrien-Iran-Irak-Koalition: Ein Geheimdienstpakt zwischen Russland, Syrien, Iran und Irak sowie der libanesischen Hisbollah, der 2015 auf dem Höhepunkt der Macht der Terrorgruppen gegen ISIS und andere dschihadistische Gruppen in Syrien und Irak geschlossen wurde. Der syrische Präsident Bashar Assad lobte die Rolle der Koalition bei der Erzielung „echter Ergebnisse“ gegen die terroristische Bedrohung vor dem Hintergrund der Bombardierung durch die US-geführte Koalition, die die von den Terroristen kontrollierten Gebiete nur vergrößert zu haben schien. Die Koalition ist seit der Niederlage von ISIS im Jahr 2019 inaktiv, wurde aber nicht aufgelöst.

Nordische Verteidigungskooperation: Ein 2009 gegründeter Verteidigungskooperationspakt zwischen Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden, der angeblich die Verteidigungskapazitäten der Mitgliedsstaaten stärken soll. Der Fortbestand des Pakts wurde in Frage gestellt, nachdem Finnland und Schweden 2023 bzw. 2024 der NATO beigetreten sind.

Quadrilateraler Sicherheitsdialog: Ein 2007 gegründetes strategisches Sicherheitsforum, das 2008 aufgelöst wurde, aber 2017 wiederbelebt wurde. Das QUAD besteht aus vier Mitgliedern: Australien, Indien, Japan und den USA. Es positioniert sich offen als ein Block, der China im indopazifischen Raum, einschließlich des umstrittenen Südchinesischen Meeres, „militärisch und diplomatisch“ entgegentreten soll. Die Mitglieder halten regelmäßig groß angelegte gemeinsame Übungen ab und beraten sich über ihr „gemeinsames Engagement für einen freien und offenen Indopazifik“ und eine „auf Regeln basierende maritime Ordnung“.

Zentraleuropäische Verteidigungskooperation: Ein 2010 gegründeter Verteidigungskooperationspakt, dem sechs Länder angehören: Österreich, Kroatien, die Tschechische Republik, Ungarn, die Slowakei und Slowenien. Der Block hat in etwa die gleichen Grenzen wie das Kerngebiet der alten österreichisch-ungarischen Monarchie. Sein praktischer Hauptzweck bestand darin, während der europäischen Migrantenkrise 2015-2016 Ressourcen und Informationen zu bündeln und gemeinsam zu nutzen, um die gemeinsamen Grenzen der Mitglieder mit militärischen Mitteln zu verstärken.

Lubliner Dreieck: Ein litauisch-polnisch-ukrainischer Pakt für Sicherheit, wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit, der 2020 geschlossen wurde, um angeblich die Integration der Ukraine in die NATO und die Europäische Union zu unterstützen, einschließlich der Anpassung des ukrainischen Militärs an NATO-Standards. Nach der Eskalation der Ukraine-Krise im Jahr 2022 hat sich der Block für eine weitere Ausweitung der NATO-Einsätze in Osteuropa eingesetzt. Der Pakt sieht keine gemeinsame Verteidigung vor. Ein ähnliches Abkommen, das als britisch-polnisch-ukrainischer trilateraler Pakt bekannt ist, wurde im Februar 2022 unterzeichnet und sieht die Lieferung von Waffen an die Ukraine sowie Vorkehrungen für die Cyberabwehr und die Energiesicherheit vor.

Allianz der Sahel-Staaten: Ein in einen gegenseitigen Verteidigungspakt umgewandelter Zusammenschluss der afrikanischen Staaten Mali, Niger und Burkina Faso. Der im September 2023 gegründete und am 6. Juli dieses Jahres nach dem Abzug der französischen Streitkräfte aus der Sahelzone offiziell ins Leben gerufene Staatenbund sieht die gegenseitige Verteidigung, die Zusammenarbeit bei der Terrorismusbekämpfung und – im weiteren Sinne – die Zusammenlegung wirtschaftlicher Ressourcen, die Bildung eines gemeinsamen Marktes, einer Währungsunion und schließlich eines einzigen Staates vor. Die gemeinsame Streitkraft beträgt etwa 85.000 Mann.