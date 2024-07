NGOs finanzieren Anti-Populismus-Kampagne mit geheimen Geldern im Vorfeld der EU-Wahlen

Von Graham Barnfield

Nichtregierungsorganisationen haben Werbeflächen gekauft, die auf die sogenannte extreme Rechte abzielen – bezahlt mit Geldern der Europäischen Union.

Diese politischen Anzeigen sollten das Europäische Parlament (EP) dazu bringen, seine drittgrößte Fraktion zu isolieren – als ob es noch mehr Überzeugungsarbeit bedürfte, wie eine Untersuchung von Brussels Signal ergab. Die Anzeigen erschienen hauptsächlich in Politico, am Ende einer Kette undurchsichtiger und komplexer finanzieller Vereinbarungen.

Mit den jüngsten Ausgaben in Brüssel wurden Anzeigen finanziert, in denen Politiker der Mitte und der Linken aufgefordert wurden, „rechtslastige“ Fraktionen zu bekämpfen – was sie bereits tun, indem sie beispielsweise einen Cordon sanitaire im EP praktizieren und „rechtsstaatliche“ rechtliche Schritte ausschließlich gegen souveräne Regierungen einleiten.

Die Organisation der Anzeigen, die hauptsächlich im Juni 2024 erschienen sind, scheint hauptsächlich das Werk einer NGO namens Full Beam Media CLG zu sein. Die NGO wird von Politico als die Hauptinspiration hinter einer Anzeige in Form eines offenen Briefes genannt, in dem Abgeordnete des Europäischen Parlaments aufgefordert werden, nicht mit der Alternative für Deutschland (AfD), den Schwedendemokraten (SD) und der niederländischen Partei für Freiheit (PVV) zusammenzuarbeiten.

Andere von Full Beam Media unterstützte Anzeigen zeigten Karikaturen von EU-Führern, die von europäischen Populisten oder von Wladimir Putin aus Russland manipuliert werden.

Für eine Organisation, die versucht, die Agenda zu gestalten, scheint Full Beam Media außergewöhnlich schüchtern zu sein. Eine Suche nach den genauen Begriffen der europäischen Konservativen in Google News ergab einige nicht zusammenhängende Berichte über Luxusyachten. Die zum Umweltschutz tendierende Website beschreibt die Organisation als „unabhängige Kampagnenorganisation, die sich auf wohltätige Mittel stützt“, wobei die Leser aufgefordert werden, später wiederzukommen, um mehr Details über die vagen Umweltverpflichtungen zu erfahren.

Die Organisation existiert auf dem Papier in Irland, wo ihre Registrierungsangaben auf einen Unternehmensdienst verweisen, der auf die Registrierung neuer Unternehmen spezialisiert ist. Ein Direktor des Unternehmens, Ivan Cheung, arbeitet als „Network Director Digital Strategy“ für die in Brüssel ansässige grüne Organisation Global Strategic Communications Council (GSCC) – bekannt für die Unterstützung des Kommunikationsteams von Greta Thunberg und Teil der größeren Meliore Foundation.

Andere Unterzeichner des „offenen Briefes“ sind eindeutige Empfänger öffentlicher Gelder, sowohl von Nationalstaaten als auch von Global Players. Aus dem EU-Transparenzregister, das von einer Kommission veröffentlicht wird, die es mit der Transparenz nicht so genau nimmt,geht hervor, dass die Nichtregierungsorganisation The Good Lobby, einer der Unterzeichner, über 67 000 Euro an öffentlichen Geldern erhalten hat. Auch Friends of the Earth Europe erhielt im Jahr 2022 30 % seiner Jahreseinnahmen – mindestens 1 Million Euro – von der EU (ergänzt durch weitere 15 % von anderen Regierungen oder Institutionen). Ihr Mitunterzeichner Defend Democracy wird als Empfänger von erheblichen NATO- und US-Geldern aufgeführt.

Full Beam Media und seine Verbündeten sind nicht die einzigen, die solche verdeckten Operationen durchführen. European Movement International (EMI) schaltete Ende Juni Google-Anzeigen, die Marine Le Pen, Geert Wilders und den ungarischen Premierminister Viktor Orbán angriffen. Mit einem Jahresbudget von mehr als 1,2 Millionen Euro hat die EMI im Jahr 2023 den größten Teil davon aus EU-Zuschüssen eingenommen – und 2024 wird es wahrscheinlich nicht anders sein.

Der damalige niederländische Europaabgeordnete Rob Roos kritisierte Anfang des Jahres in einer Rede die Art und Weise, wie die EU und die Regierungen die Demokratie umgehen, indem sie es linken „Lobbyclubs“, die mit öffentlichen Geldern finanziert werden, erlauben, die Debatte zu beeinflussen:

Die Europäische Union vergibt Hunderte von Millionen Euro an Steuergeldern an Organisationen, die sich mit Einwanderung, Klima oder Gender befassen. Fast immer sind das linke Hobbys. Der Bürger zahlt also für Vereine, die eine Politik fördern, die dem Willen des Bürgers diametral entgegengesetzt ist, und die oft überhaupt nicht transparent sind. Die Regierungen täuschen eine „demokratische Beteiligung“ vor, indem sie sich mit so genannten NRO an einen Tisch setzen, die von denselben Regierungen bezahlt werden! Aber diese Vereine haben keinerlei demokratisches Mandat. Sie haben an diesem Tisch nichts zu suchen. Eine echte „Zivilgesellschaft“ geht von den Menschen aus und braucht daher keinerlei staatliche Unterstützung.

Angesichts der betrügerisch finanzierten politischen Werbung, die im Auftrag der EU – und oft mit EU-Geldern – durchgeführt wird, kann man nicht umhin, die „Transparenz“, die die Union zu unterstützen vorgibt, und die „Desinformation“, gegen die sie ankämpft, in Frage zu stellen.

Kritisch denkenden Menschen können Nichtregierungsorganisationen wie ein Widerspruch in sich erscheinen. Sie sind oft darauf angewiesen, dass Regierungen sie finanzieren und ihren Vertretern aus der Patsche helfen, wenn sie in anderen Nationalstaaten in Schwierigkeiten geraten. Der erste Teil dieses Prozesses ist in Brüssel fest verankert.