Washington gibt Netanjahu „volle Rückendeckung“ für die Ausweitung des Krieges gegen den Libanon

Hebräische Medien berichten, dass die Armee Tel Aviv darauf drängt, dass “jetzt der richtige Zeitpunkt” für eine Eskalation gegen die Hisbollah und den Libanon ist

Der ehemalige israelische Geheimdienst- und Sicherheitsbeamte Yuval Malka erklärte am 25. Juli gegenüber hebräischen Medien, Washington habe grünes Licht für einen umfassenderen Krieg gegen den Libanon gegeben.

“Nach den Informationen, die ich von der Delegation erhalten habe, und nach dem, was ich weiß, hat Netanjahu von den Vereinigten Staaten die volle Legitimation erhalten, einen Krieg im Libanon zu führen”, sagte Malka dem israelischen Sender Channel 14.

“Es wird erwartet, dass er sich nach seiner Ankunft im Lande zum ‘Al-Bur’ in Al-Kiryah begibt und von dort aus den Krieg im Libanon beginnt”, fügte er hinzu und bezog sich dabei auf einen Militärkomplex, in dem sich das Hauptquartier der verschiedenen Korps der israelischen Armee befindet.

Netanjahu besuchte diese Woche Washington für eine Rede im Kongress und Gespräche mit Beamten.

Die israelische Armee hat der Regierung Berichten zufolge signalisiert, dass die Zeit für einen erweiterten Krieg gegen den Libanon reif ist, so ein Verteidigungsanalyst für hebräische Medien.

“Die israelische Armee ist für ein großes Bodenmanöver im Libanon bereit und warnt: Jede Verzögerung wird der Hisbollah zugute kommen, wenn es im Hintergrund Fortschritte bei den Verhandlungen zur Freilassung der Geiseln gibt”, sagte Amir Bohbot, Militärredakteur und leitender Verteidigungsanalyst der israelischen Nachrichtenseite Walla, am 24. Juli.

“Die israelische Armee sendet ein Signal an die Regierung: Wir befinden uns auf dem Höhepunkt der Kriegsvorbereitungen im Norden, und jetzt ist der richtige Zeitpunkt”, fügte er hinzu.

Unter Berufung auf Quellen sagt Bohbot, dass “ein Aufschub um ein oder zwei Jahre zur Rehabilitierung und Angleichung der Hisbollah und aller Parteien führen wird” und dass “die Errungenschaften der israelischen Armee umsonst sein werden … Die Hisbollah wird Schwierigkeiten haben, ohne die beiden [kürzlich von Israel ermordeten] Divisionskommandeure eine Kampagne gegen Israel zu starten”.

“Die IDF bestätigt, dass die für die Bodenmanöver-Mission im Libanon ausgebildeten Kräfte, einschließlich der Kräfte, die bedeutende Erfahrungen im Gazastreifen gesammelt haben, die IDF auf ein sehr hohes Kompetenzniveau heben.”

Unterdessen berichtete die hebräische Zeitung Makan, dass die israelische Marine am Mittwoch auf einem Marinestützpunkt in Haifa eine Empfangszeremonie für zwei neue Landungsschiffe aus US-amerikanischer Produktion abhielt.

Auf den beiden Schiffen sollen Kampfsysteme installiert werden, bevor sie an “mehreren Fronten” zum Einsatz kommen.

Ungeachtet der Äußerungen Bohbots berichtete die Zeitung Maariv am Mittwoch, dass die israelische Armee nicht mehr in der Lage sei, einen umfassenden Krieg gegen den Libanon und die Hisbollah zu führen, da ihre Kräfte durch die fast 300 Tage andauernden Kämpfe im Gazastreifen erschöpft seien.

Die Hisbollah veröffentlichte am 24. Juli die dritte Folge ihrer “Wiedehopf”-Serie, die aktuelle Drohnenaufnahmen des sensiblen und strategischen Luftwaffenstützpunkts Ramat David und mehrerer anderer wichtiger Standorte zeigt, die sie im Falle eines totalen Krieges mit Israel angreifen könnte.

Die libanesische Widerstandsgruppe hat in jüngster Zeit als Reaktion auf Attentate und wahllose israelische Angriffe auf den Südlibanon neue israelische Siedlungen angegriffen, die zuvor nicht ins Visier genommen wurden.

Ihr Anführer Hassan Nasrallah hat Israel gewarnt, dass es bereit sei, “ohne Grenzen, Regeln oder Einschränkungen” zu kämpfen, falls es zu einem groß angelegten Krieg gegen den Libanon kommen sollte.

In einer Rede am 17. Juli reagierte Nasrallah auf die zunehmenden israelischen Drohungen gegen den Libanon und auf einen jüngsten Bericht hebräischer Medien, wonach Tel Aviv aufgrund der Verluste im Gazastreifen einen erheblichen Mangel an Panzern habe: “Wenn eure Panzer in den Libanon und seinen Süden kommen, werdet ihr keinen Mangel an Panzern haben, weil ihr keine Panzer mehr haben werdet.”