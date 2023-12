Gold und Silber glänzen in der Weihnachtssaison

Die Weihnachtssaison 2023 steht offiziell vor der Tür, und schon jetzt werden Rekorde gebrochen. Laut Adobe Analytics gaben die Schnäppchenjäger in den USA am Schwarzen Freitag 9,8 Milliarden Dollar online aus, 7,5% mehr als im Vorjahr. Die Verbraucher gaben am Wochenende möglicherweise weitere 10 Milliarden Dollar aus und könnten am Cyber Monday sogar 12 Milliarden Dollar ausgeben, was laut Adobe ebenfalls einen neuen Rekord bedeuten würde.

In der Tat scheint dieses Jahr ein Jahr der Schrumpfung zu sein. Ich sehe einen widerstandsfähigen Verbraucher, dessen Einzelhandelsumsätze weit über dem Fünfjahresdurchschnitt liegen, aber ich sehe auch ein aufkommendes Gefühl der wirtschaftlichen Unsicherheit. Laut einer aktuellen Bankrate-Umfrage gibt etwa die Hälfte der amerikanischen Erwachsenen an, dass es ihnen heute wirtschaftlich schlechter geht als bei Amtsantritt von Präsident Joe Biden, wobei fast 70% einen Anstieg der Lebenshaltungskosten anführen.

Im Jahr 2023 geht es also nicht nur um Weihnachtsstimmung und Einkaufstourismus. Es geht darum, wie sich die Verbraucher gegen wirtschaftliche Unwägbarkeiten absichern und sich Sachwerten wie Gold, Silber und Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel zuwenden.