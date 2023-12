In dubio pro Dubai

Egon W. Kreutzer

Bist Du bei Dubai dabei?

Siebzigtausend, manche Blätter vermelden auch achtzigtausend, das Vollklimatisierte Bevorzugende, haben sich aufgemacht in die blühende Stadt am Rande der Wüste, um ein Ziel zu beschwören, dem sich die deutsche Politik seit Beginn der Aufzeichnungen zur feministischen Außenpolitik noch nie so nahe wähnte, wie bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Tag der Anreise Vergangenheit geworden war.

Zwei wirkmächtige Botschaften aus Dubai wanderten wie seismische Wellen um die Welt und übertrafen damit alles, was je auf Klimakonferenzen gesagt und verkündet worden war.

Doch hörte man nichts davon, dass die 250 Mitglieder der deutschen Delegation sich wie ein Mann*_Frau/d erhoben und den Saal, stumm protestierend verlassen hätten. Nur Robert Habecks Verhalten hätte eine Vorahnung aufkommen lassen können, hätte man es denn erahnen wollen, dass das Ding diesmal nicht nach den Spielregeln des gründeutschen CO2-Monopoly laufen sollte, denn Robert Habeck ist vorsichtshalber gleich und ganz zu Hause geblieben, und das nicht nur, weil er sonst die letzte Gelegenheit verpasst hätte, der Welt im Talk mit Anne Will reinen, beziehungsweise allerreinsten Wein einzuschenken.