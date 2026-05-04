Gold unter Kontrolle: Diese Länder dominieren Produktion und Reserven

Goldreporter

Neue Zahlen zeigen: Die Goldproduktion konzentriert sich auf wenige Länder. Auch die größten Reserven liegen in wenigen Händen – mit Folgen für den Goldmarkt.

Machtkonzentration prägt den Goldmarkt

Gold gilt als globaler Rohstoff – doch das Angebot ist alles andere als gleichmäßig verteilt. Tatsächlich konzentriert sich ein großer Teil der Förderung auf wenige Staaten.

Diese Struktur hat direkte Auswirkungen auf den Goldmarkt. Denn wenn Produktion und Reserven in den Händen weniger Akteure liegen, wird das Angebot weniger flexibel – und potenziell anfälliger für Engpässe.