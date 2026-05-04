26 Länder, 600 Notfallexperten und mehr als 25 globale Gesundheitsagenturen und Reaktionsnetzwerke nehmen an der expandierenden multinationalen Ausbruchssimulation der WHO teil.

Jon Fleetwood

Letzten Monat führte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine zweitägige Pandemie-Simulation durch, bei der 26 Länder und Territorien, 600 Experten für Gesundheitsnotfälle und mehr als 25 internationale Partner zusammenkamen.

Der Schritt stellt eine erhebliche Vertiefung der von der WHO gesteuerten globalen Pandemiekoordination und Notfallkontrollsysteme dar und verankert multinationales Ausbruchsmanagement, grenzüberschreitende politische Abstimmung und zentralisierte Gesundheits-Governance-Strukturen weiter.

Laut einer Pressemitteilung der WHO:

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Exercise Polaris II abgeschlossen, eine zweitägige hochrangige Simulationsübung, die auf einem Ausbruch eines fiktiven neuen Bakteriums basierte, das sich weltweit ausbreitet. Die Übung brachte 26 Länder und Territorien, 600 Experten für Gesundheitsnotfälle und über 25 Partner zusammen. Sie fand am 22. und 23. April statt und ermöglichte es den Ländern, ihre Bereitschaft für Pandemien und andere große Gesundheitsnotfälle zu testen, einschließlich der Aktivierung ihrer Notfallpersonal-Strukturen, des Informationsflusses und der Koordination untereinander, mit Partnern und mit der WHO.

Sie können die WHO hier kontaktieren, um Ihren Widerstand gegen nicht gewählte ausländische Organisationen zum Ausdruck zu bringen, die künftige Pandemien orchestrieren.

Die WHO führte Polaris I im April 2025 durch, das sich auf ein fiktives Virus konzentrierte.

Doch Polaris II „verzeichnete die Teilnahme einer größeren Zahl von Ländern und die Zusammenarbeit über neue Netzwerke wie das kürzlich gestartete Health Emergency Leaders Network for Africa and the Eastern Mediterranean“.

Beide Übungen sollten die „Koordination innerhalb des Notfallpersonals“ verbessern, indem „die Ausbreitung eines gefährlichen Erregers unter realitätsnahen Bedingungen simuliert“ wurde.

Die jüngste Übung probte koordinierte multinationale Unterstützung bei Kapazitätsaufstockung und technische Einsätze von mehr als 25 globalen, regionalen und nationalen Gesundheitsagenturen und Notfallreaktionsnetzwerken.

Die Übung bot auch Gelegenheit, die koordinierte Bereitstellung technischer Expertise und zusätzlicher Unterstützung für Länder durch über 25 nationale, regionale und globale Gesundheitsagenturen und Organisationen zu üben, darunter Africa Centres for Disease Control and Prevention, die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften, Ärzte ohne Grenzen, das Robert Koch-Institut, UK-Med, UNICEF sowie Notfallnetzwerke wie das Global Outbreak Alert and Response Network, die Emergency Medical Teams Initiative, Standby Partners und die International Association of National Public Health Institutes.

Exercise Polaris II ist Teil von HorizonX, dem mehrjährigen Simulationsübungsprogramm der WHO zur Orchestrierung von Notfällen bei zoonotischen Ausbrüchen.

Kurz bevor die COVID-19-Pandemie begann, nahm die WHO an Event 201 teil, einer Pandemie-Tabletop-Übung von Johns Hopkins, die einen Ausbruch eines neuartigen Coronavirus simulierte.

Während COVID-19 verwandelte sich die WHO rasch von einem beratenden Gremium zum zentralen Motor globaler Pandemiepolitik – sie prägte Überwachung, Notfallerklärungen, Lockdown-Rahmenwerke und Impfstoffverteilung –, was ihre expandierende Polaris-II-Simulation und künftige Pandemiesysteme für Kritiker besonders besorgniserregend macht, die die Organisation als eine Institution sehen, die internationale Ausbruchskontrolle stetig konsolidiert.

Darüber hinaus kam der Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic des US-Kongresses zu dem Schluss, dass die COVID-19-Reaktion der WHO ein „absolutes Versagen“ war. Der Ausschuss warf der Organisation vor, ihre internationalen Verpflichtungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit dem Einfluss der Kommunistischen Partei Chinas untergeordnet, Chinas politische Interessen über globale Transparenz gestellt und neue Pandemie-Vertragsbefugnisse vorangetrieben zu haben, die die Souveränität der USA weiter bedrohen könnten.

Für Kritiker macht diese Feststellung die expandierende Polaris-II-Notfallsimulation und die multinationalen Reaktionssysteme der WHO besonders alarmierend, da dadurch wachsende globale Autorität zur Koordination von Ausbrüchen in die Hände einer Organisation gelegt wird, von der der Kongress zu dem Schluss kam, dass sie zuvor unter ausländischem politischem Druck versagt habe und möglicherweise eine breitere internationale Kontrolle anstrebe.

Polaris II signalisiert, dass dieselbe nicht gewählte globale Institution, die der Kongress wegen katastrophaler Versäumnisse während der COVID-Ära verurteilte, sich nicht aus der Pandemie-Macht zurückzieht, sondern stattdessen permanente multinationale Ausbruchsübungen, Überwachungs- und Notfallkoordinationssysteme ausbaut, vor denen Kritiker warnen, dass sie die von der WHO gesteuerte Kontrolle über künftige globale Gesundheitskrisen weiter verfestigen könnten.