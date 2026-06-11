Gold wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren nicht steigen

Egon von Greyerz

Was, wenn die „Vermögensbildung“ der vergangenen 50 Jahre in Wirklichkeit eine verschleierte Geldentwertung war?

Seit Jahrzehnten sind Anleger darauf konditioniert, nur die Kurse von Vermögensanlagen im Blick zu haben. Sie beobachten Aktienindizes, Immobilienwerte, Anleiherenditen und Rohstoffpreise. Sie feiern Gewinne und fürchten Verluste, in der Annahme, dass Vermögen anhand der Menge von US-Dollar, Euro, Pfund oder Yen gemessen werden kann, die diesem Vermögenswert zugeordnet werden.

Doch was wäre, wenn dieser Maßstab an sich defekt und kaputt ist?

Was wäre, wenn es im letzten Jahrhundert gar nicht wirklich zu einem Anstieg bei Aktien, Immobilien und sogar Gold gekommen ist, sondern zu einer stetigen Zerstörung der Währungen, in denen all das bemessen wird?

Bevor wir auf Gold, Inflation, Schulden oder Finanzmärkte zu sprechen kommen, lohnt es sich, die ganze Sache mit etwas Abstand zu betrachten, um einen Überblick zu gewinnen.

Die folgende Grafik ist vielleicht eine der einfachsten – und wichtigsten – Grafiken im Finanzwesen.