Sterben mit Schulden

Wenn das Erbe zur Konkursmasse wird

Von Nico Stino

In der Schweiz, einem der reichsten Länder der Welt, endet mehr als jeder zehnte Todesfall vor dem Konkursamt. Was nach statistischer Randnotiz klingt, ist in Wahrheit ein Befund über den Zustand der privaten Finanzen im Land – und über ein Rechtssystem, das Verschuldeten bis zuletzt keinen Ausweg bietet.

Eine Verdreifachung in 25 Jahren

Die Zahlen sind unmissverständlich. Es gibt derzeit dreimal mehr Privatkonkurse nach Todesfällen als noch vor 25 Jahren. Im vergangenen Jahr wurden in der Schweiz 8300 Privatkonkurse infolge