Kein Wunder: Die US-Behörden gehen gegen „Anti-Tech-Extremisten“ vor, während der Hass auf KI zunimmt

Veröffentlicht von: Daniel Boguslaw über Wired

Mittlerweile sind Proteste gegen KI-Rechenzentren im ganzen Land mit einem Stigma behaftet. Man geht zu Stadtratssitzungen und macht seinem Unmut Luft, weil riesige Rechenzentren in die eigene Umgebung vordringen? Man trägt auf der Straße ein Plakat, auf dem man Rechenzentren kritisiert? Man kritisiert Leute wie Sam Altman oder Elon Musk in den sozialen Medien? Dann könnte man als „Neo-Luddit“ abgestempelt werden und auf einer schwarzen Liste der Behörden landen, sodass man überall, wo man auftaucht, überwacht wird. Das ist keine Spekulation. Wie Wired berichtet, „haben in Kalifornien, Illinois, Indiana, New Jersey, Oklahoma und Wisconsin staatliche und lokale Polizeikräfte Redner bei Bürgerversammlungen, die Rechenzentren kritisieren, des Saales verwiesen oder festgenommen – in einem Fall sogar, bevor sie überhaupt zu Wort kommen durften.“ Der Widerstand gegen KI ist massiv: 70 % der Amerikaner lehnen den Bau lokaler Rechenzentren ab, Hunderte von Gruppen sind in 42 Bundesstaaten aktiv, und allein im Jahr 2025 kam es bei Projekten im Wert von 156 Milliarden Dollar zu Verzögerungen oder sie wurden blockiert. Technokraten hassen jeden, der ihnen einen Strich durch die Rechnung macht. ⁃ Patrick Wood, Herausgeber.

Nach Anschlägen auf Unternehmenschefs, einer landesweiten Protestbewegung gegen Rechenzentren und wachsenden Befürchtungen, dass KI Arbeitsplätze ersetzen könnte, verbreiten die Bundesnachrichtendienste und die innerstaatlichen Strafverfolgungsbehörden Berichte, die ein neues Ziel im Inland im Visier haben: technikfeindliche Extremisten.

Mehr als 1.000 Seiten unveröffentlichter Berichte des Heimatschutzministeriums, des FBI und von Fusionszentren, die WIRED vorliegen, zeigen einen landesweiten Wandel hin zur Überwachung dieser neuen und besorgniserregend weit gefassten Kategorie von Personen und Aktivitäten, die als aufkommende Bedrohung angesehen werden.

Diese neuen Bemühungen folgen auf Präsident Donald Trumps National Security Presidential Memo 7, das das Justizministerium anweist, gegen jeden vorzugehen, der „anti-amerikanische“, „anti-christliche“ und „antikapitalistische“ Überzeugungen vertritt. Anfang dieses Monats veröffentlichte Trumps Anti-Terror-Beauftragter Sebastian Gorka eine öffentliche Anti-Terror-Strategie, in der er behauptete, dass linksextreme Kräfte eine der drei obersten Prioritäten der Terrorismusbekämpfung der Vereinigten Staaten seien.

Zusammengenommen haben diese Anweisungen der Trump-Regierung den innerstaatlichen Überwachungsapparat dazu genutzt, Äußerungen und Versammlungen zu überwachen und unter Strafe zu stellen, die die Ideologie des Weißen Hauses in Frage stellen. Ein neuer Fokus auf technologiefeindlichen Extremismus fügt den bereits öffentlichen Einstufungen unter einer Präsidentschaft, die starkes politisches und materielles Kapital in die Verbreitung von KI und Rechenzentren investiert hat, eine bisher nicht gemeldete Kategorie hinzu.

Unter den Dokumenten in der von WIRED erhaltenen Tranche befindet sich ein Bericht des New York Intelligence and Counterterrorism Bureau, der vor weitreichenden Unruhen als Reaktion auf die Einführung von KI warnt. Besonders bemerkenswert ist ein neu geprägter Begriff für das, was das Bureau als aufkommende extremistische Bedrohung bezeichnet.

„Die chaotische Atmosphäre, die in den nächsten fünf Jahren durch aufkommende KI-Technologie entstehen könnte, könnte groß angelegte Proteste schüren, die in zivile Unruhen und gewalttätige anti-technologische extremistische Aktivitäten münden, insbesondere in großen städtischen Gebieten wie New York City“, heißt es in dem Bericht. Der Begriff „gewalttätiger Anti-Tech-Extremismus“ taucht in keinem öffentlich zugänglichen Bericht oder Leitfaden des DHS oder des FBI zum Thema inländischer Extremismus auf und stellt eine neuartige Zusammenfassung einer breiten Palette von Ideologien unter einer einzigen extremistischen Kategorie dar.

In derselben Einschätzung des Intelligence Bureau beschreiben Analysten zudem eine neue Bedrohung, die im Zuge der Verhaftung und des Prozesses gegen Ziz Laota entstanden ist, einen extremen Rationalisten, der angeblich eine kleine sektenähnliche Gruppe anführte, von der drei Mitglieder wegen Mordes angeklagt wurden und die mit einer obsessiven Ideologie verbunden ist, die sich auf das von KI ausgehende existenzielle Risiko konzentriert.

Zwar ist die zizianische Ideologie extremistischer Natur, doch sind weniger extreme Ausprägungen derselben Ängste vor dem katastrophalen Potenzial der KI ein weit verbreitetes Anliegen unter Experten für KI-Alignment, Ingenieuren für maschinelles Lernen und sogar wegweisenden KI-Unternehmen. Dennoch warnt das Intelligence Bureau, dass sich „paranoide Ansichten bezüglich KI“ im Nachgang zum Prozess gegen die Zizianer ausbreiten könnten, bedingt durch deren „Versuch, die Überzeugung zu begründen, dass eine gottgleiche Inkarnation der KI unmittelbar bevorsteht“, sowie durch den Glauben, dass „Menschen ihre Zeit in der Gegenwart bestmöglich nutzen müssen, um sich der Gewährleistung ihrer Übereinstimmung mit der menschlichen Moral zu widmen, oder andernfalls mit existenziellen Konsequenzen rechnen müssen, sollten sie dies versäumen“.

Die Einschätzung des NYPD folgt auf die Zusammenarbeit der Behörde mit dem FBI im vergangenen Jahr, um den Signal-Chat einer Aktivistengruppe zu überwachen, die Freiwillige koordinierte, um öffentliche Anhörungen vor Einwanderungsgerichten in New York zu beobachten. Laut Dokumenten, die The Guardian vorliegen, überwachte das FBI Aktivisten im Rahmen einer umfassenderen Untersuchung gegen „gewalttätige anarchistische Extremisten“, eine der in der neuen Strategie zur Terrorismusbekämpfung genannten Bedrohungskategorien.

Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 gegründet, sind mittlerweile 80 Fusionszentren über das Land verteilt und dienen als Vermittler zwischen den Bundesnachrichtendiensten und den staatlichen sowie lokalen Strafverfolgungsbehörden. Neben der Sorge um Teile der amerikanischen Bevölkerung, die durch die rasante Verbreitung von KI verunsichert sind, sammeln und verbreiten diese Zentren auch „Nachrichten“ über angebliche Bedrohungen für Rechenzentren.

Ein Fusionszentrum in West-Pennsylvania behauptete beispielsweise, dass „feindliche Akteure, darunter staatlich geförderte Einrichtungen, kriminelle Gruppen und Extremisten wie einheimische gewalttätige Extremisten oder Umwelt-Extremisten, US-Rechenzentren ins Visier nehmen könnten“ und dass „diese Akteure auch die strategische Bedeutung von Rechenzentren für die US-Wirtschaft ausnutzen könnten, indem sie diese für Aktivitäten wie das Schürfen von Kryptowährungen nutzen oder Drittparteien wie Scheinfirmen einsetzen, um Zugang zu US-Daten und -Infrastruktur zu erlangen.“

Ein Bericht des Northern Virginia Regional Intelligence Center warnte, dass AGAAVEs – gewalttätige Extremisten, die gegen die Regierung und Autoritäten gerichtet sind – unter dem Einfluss von Beschwerden gegen die Regierung und Verschwörungstheorien Vorplanungen durchgeführt haben, die auf Rechenzentren und andere kritische Infrastruktureinrichtungen abzielen, um Regierungsabläufe zu stören. Bei der Aufschlüsselung der Indikatoren für verdächtige Aktivitäten listet der Geheimdienstbericht jedoch Aktivitäten auf, die leicht von friedlichen Demonstranten durchgeführt werden könnten, sagen Rechtsexperten.

„Diese Geheimdienstberichte sind Teil einer langen Tradition, in der Behörden Proteste oder sogar bloß das Vertreten starker Meinungen als Vorläufer von Gewalt identifizieren“, erklärt Spencer Reynolds, Senior Counsel beim NAACP Legal Defense Fund, gegenüber WIRED. „Meldungen über verdächtige Aktivitäten sind unglaublich unzuverlässig, betreffen oft vages oder harmloses Verhalten und werden nach laxen Maßstäben ausgestellt. Diese Berichte, die oft in großer Zahl eingehen, ermöglichen es Beamten, ihre eigenen Vorurteile einzubringen und in den Fakten das zu sehen, was sie sehen wollen.“

Zu den vage definierten Aktivitäten, die vom Geheimdienstzentrum in Nord-Virginia als verdächtig eingestuft wurden, gehören „ausgedrückte/implizierte Drohungen“, „Beobachtung/Überwachung“, „Fotografieren“, „Testen/Ausloten der Sicherheit“ und „versuchtes Eindringen“.

„Das FBI ermittelt gegen Personen, die Gewalt oder kriminelle Handlungen begehen oder beabsichtigen, die ein Bundesverbrechen darstellen oder eine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen“, schrieb das FBI in einer Stellungnahme an WIRED. „Wir haben keinen weiteren Kommentar.“

Das Ministerium für Innere Sicherheit reagierte nicht auf die Bitte von WIRED um eine Stellungnahme.

Unterdessen verbreitete dasselbe Informationszentrum im März auch einen Bericht, der die Überwachung von verfassungsrechtlich geschützten Veranstaltungen und Demonstrationen im Zusammenhang mit kritischen Ansichten zur Technologie aufzeigte. Zu diesen Veranstaltungen gehörten mehrere „Tesla Takedown“-Proteste gegen Elon Musks Plünderung der US-Regierung sowie eine von Eject Elbit gesponserte „Break Up With Tech Rager“-Veranstaltung – eine Aktivistengruppe, die sich dafür einsetzt, Investitionen in den israelischen Waffenhersteller Elbit zu stoppen.

Neben Geheimdienstanalysten, die in Fusionszentren und bei Bundespolizeibehörden arbeiten, scheinen auch Open-Source-Geheimdienstunternehmen, die Verträge mit Bundespolizeibehörden haben, das Internet nach dem zu durchforsten, was sie als technikfeindliche Stimmung bezeichnen. Im Januar 2025 verbreitete SITE Intelligence Bulletins an Fusionszentren, in denen behauptet wurde, dass Gespräche in einem „neo-ludditischen“ Discord-Server gewalttätig geworden seien, wobei ein Nutzer der Gruppe zu Gewalt gegen Tech-CEOs und Kraftwerke aufgerufen habe.

„SITE ist ein gewinnorientiertes privates Geheimdienstunternehmen, das für seine Kunden aus dem Bereich der Strafverfolgung soziale Medien überwacht.

Es verspricht, eine unglaublich schwierige, wenn nicht gar unmögliche Aufgabe zu bewältigen: das konsequente Durchforsten von Social Media, die von anonymen Nutzern verfasst wurden und voller Insiderwitze, Slang, verschiedener Sprachen, Unklarheiten und so weiter sind, um glaubwürdige Informationen zu liefern, die Bedrohungen vorhersagen können“, sagt Reynolds. „Stattdessen konzentriert sich diese Art von Aktivität eher auf die Ansichten der Menschen zu Themen wie Polizeiarbeit, Abtreibung, wirtschaftliche Ungleichheit, Impfstoffe oder anderen aktuellen Reizthemen.“

„Indem wir unseren OSINT-Fokus ausschließlich auf Gemeinschaften beschränken, die nachweislich mit realen Schäden in Verbindung stehen, haben selbst provokative Kommentare einen informativen Wert, da sie die Stimmung innerhalb einer Gemeinschaft gegenüber einem Ziel widerspiegeln. Unsere Berichte zeigen einen bemerkenswerten Anstieg von Online-Drohungen, die zu Sabotage gegen Rechenzentren aufrufen, was Anlass zu echter Sorge gibt“, erklärt Rita Katz, Gründerin von SITE, gegenüber WIRED in einer E-Mail.

Die von WIRED erhaltenen Dokumente zeigen auch, dass Fusionszentren derzeit persönliche Versammlungen im Auge behalten. Das Zentrum in Nord-Virginia erstellte einen Bericht über Demonstrationen bei lokalen Bürgerveranstaltungen, darunter die Haushaltssitzung von Arlington County und die Sitzung des Schulausschusses von Fairfax County. Im ganzen Land gehören Bürgerversammlungen und Sitzungen der Haushaltsausschüsse zu den wichtigsten Foren, in denen Anwohner ihren Widerstand gegen den Bau von Rechenzentren in ihrer Nachbarschaft zum Ausdruck bringen.

Laut Data Center Watch, einem Projekt des KI-Sicherheitsunternehmens 10a Labs, das den Widerstand gegen Rechenzentren verfolgt, haben sich Hunderte von Organisationen in 42 Bundesstaaten zusammengeschlossen, um den Bau von Rechenzentren in ihren Städten und Landkreisen zu verhindern. Diese Bemühungen sind oft umstritten. In Kalifornien, Illinois, Indiana, New Jersey, Oklahoma und Wisconsin haben staatliche und lokale Polizeikräfte Redner bei Bürgerversammlungen, die Rechenzentren kritisieren, des Saales verwiesen oder festgenommen – in einem Fall sogar, bevor sie überhaupt zu Wort kommen durften.

Nach US-Recht ist inländischer Terrorismus kein eigenständiger Straftatbestand, der vor Gericht geltend gemacht wird. Stattdessen ermöglichen Gesetze gegen inländischen Terrorismus die gezielte Überwachung von Extremisten, wobei Anklagen manchmal mit Terrorismus-Erschwerungsgründen versehen werden und manchmal ganz darauf verzichten. Dies hat dazu geführt, dass Demonstranten und Aktivisten unter Bestimmungen gegen inländischen Extremismus überwacht werden, während sie wegen Straftaten wie Hausfriedensbruch und Vandalismus angeklagt werden.

Die Fokussierung der Bundesbehörden auf Anti-Tech-Aktivitäten zeigt sich in einer Einladung zu einem Vortrag des Extremismusforschers Mauro Lubrano, die in Fusionszentren im ganzen Land zirkuliert. Lubrano hat sich zu einem der führenden Experten für Anti-Technologie-Extremismus entwickelt. Er ist Autor von „Stop the Machines: The Rise of Anti-Technology“, in dem drei Hauptströmungen einer neu entstandenen Bedrohungsmatrix beschrieben werden: aufständische Anarchisten, Öko-Extremisten und Ökofaschisten.

Lubrano identifiziert in seinem Buch Anhänger des „Unabombers“ Ted Kaczynski, deutsche Anarchisten, mexikanische Öko-Extremisten und rechtsextreme Faschisten des Terrorgram Collective als unterschiedliche, aber miteinander verbundene Komponenten einer aufkommenden tech-extremistischen Bewegung. Laut Lubranos Analyse verbindet diese Gruppen die Tatsache, dass sie alle Gewalttaten zur Durchsetzung ihrer ideologischen Ziele geplant oder ausgeführt haben.

Lubrano sagte, er sei nicht überrascht, dass sein Vortrag in einem Fusionszentrum auftauchte, mahnte jedoch, dass jeder Rahmen für Anti-Tech-Extremismus mit Bedacht gehandhabt werden müsse. „Ich hoffe, dass die Warnung, die ich zusammen mit anderen Kollegen ausgesprochen habe, zur Kenntnis genommen wird. Anti-Technologie-Gewalt ist zwar inakzeptabel, sollte aber nicht als Vorwand dienen, KI und neue Technologien zu ‚securitize‘ und damit diejenigen zum Schweigen zu bringen, die der aktuellen Entwicklung kritisch gegenüberstehen“, sagt Lubrano gegenüber WIRED.

Spencer Reynolds meint jedoch, dass trotz der realen, wenn auch begrenzten Bedrohung, die von diesen Gruppen ausgeht, eine Kategorie wie „Anti-Tech-Extremismus“ so weit gefasst werden könnte, dass sie friedliche Demonstranten vor Rechenzentren, KI-Skeptiker und jeden erfasst, der ein Problem mit der Technologie hat, die das moderne Leben durchdringt.

„Da sich die Menschen weiterhin für eine bessere Zukunft organisieren, werden wir wahrscheinlich mehr Überwachung und Kriminalisierung dieser Opposition erleben, genau wie wir es in den letzten Jahrzehnten bei Black Lives Matter, Occupy Wall Street und Umweltbewegungen gesehen haben“, sagt Reynolds.

Ein Bericht des DHS Office of Intelligence and Analysis vom Januar 2025 untermauert diese Sichtweise, indem er versucht, Luigi Mangione – den mutmaßlichen Attentäter auf UnitedHealth-CEO Brian Thompson – mit Kaczynski in Verbindung zu bringen. „Strafverfolgungsbehörden berichten, dass die Person möglicherweise von Ted Kaczynski (dem Unabomber) und dessen technikfeindlichen Überzeugungen inspiriert wurde“, heißt es in dem Bericht, ohne dass weitere Beweise angeführt werden. Er schließt mit einer Warnung, wonach Führungskräfte „ein erhöhtes Risiko für gezielte Gewalttaten oder Gewaltandrohungen“ haben, wenn sie „als Personen wahrgenommen werden, die Menschen mit geringeren Mitteln ausnutzen“.

Das vielleicht eindeutigste Beispiel dafür, wie gewaltfreie Kritik an Technologie aufgegriffen und als Bedrohung eingestuft werden kann, findet sich jedoch in einem Open-Source-Bericht, der im April 2025 von SITE Intelligence verbreitet wurde. Der Bericht weist auf ein Video der progressiven gemeinnützigen Organisation More Perfect Union hin, das die zerstörerischen Auswirkungen eines Rechenzentrums auf Anwohner in Georgia thematisiert. Nichts in dem Video befürwortete Gewalt gegen Eigentum oder Personen. Doch dank der gezielten Überwachung durch Fusionszentren wird die Interessenvertretung nun landesweit bei US-Geheimdiensten und Strafverfolgungsbehörden als potenzieller Bedrohungsvektor gehandelt.