Trotz des starken Goldpreis-Anstiegs veränderten sich die Gold-Positionen der Bank für Internationale Zusammenarbeit (BIZ) in den vergangenen Monaten kaum.

Goldpreis-Entwicklung

Der Goldpreis ist seit Januar stark angestiegen. Am heutigen Montagnachmittag um 14:45 Uhr kostete die Feinunze Gold am Spotmarkt 2.333 US-Dollar. Das entsprach 2.151 Euro. Damit ergibt sich im Jahresverlauf ein Kursgewinn von 13 Prozent beziehungsweise 15 Prozent (in Euro).