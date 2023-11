Goldmarkt: Steht ein großer Breakout bevor?

Gold steht kurz vor einem großen Breakout, und ehrlich gesagt wäre es überraschend, wenn dies nicht der Fall wäre, da sich die Geldschöpfung in den letzten vertikalen Phasen eines parabolischen Ausbruchs befindet. Gold hat so lange gebraucht, um sich darauf vorzubereiten, da es sich seit Mitte 2020 in einer riesigen Handelsspanne befand, dass es die meisten Anleger überraschen wird, wenn es dazu kommt, was man natürlich erwartet, wenn ein großer Breakout stattfindet.

Auf dem jüngsten langfristigen 20-Jahreschart wird deutlich, warum Gold so gut positioniert ist, um sehr bald in einen bedeutenden neuen Bullenmarkt nach oben auszubrechen, denn auf diesem Chart können wir sehen, dass ein feines riesiges Cup-&-Handle-Fortsetzungsmuster kurz vor der Vollendung steht, und der jüngste Zusammenbruch des Dollar in einen brutalen Bärenmarkt, der direkt durch die Geldschöpfung auf Bananenrepublik-Niveau verursacht werden könnte, wird dies wahrscheinlich auslösen.

Das Volumenmuster ist zinsbullisch