Einige Neokons begreifen langsam die Realität in der Ukraine

Larry Johnson

Die „No Shit Analyse“-Auszeichnung der Woche geht dieses Mal an Eugene B. Rumer für seinen Leitartikel im Wall Street Journal: „Es wird Zeit, das magische Denken über eine Niederlage Russlands zu beenden“. Er hat nur 22 Monate gebraucht, um das herauszufinden. Er ist vielleicht etwas begriffsstutzig, aber wir sollten ihn loben, schließlich ist er aus seiner Traumwelt aufgewacht und er beginnt zu kapieren, dass das Ukraine-Projekt den Bach hinuntergeht.

Eugene B. Rumer ist Senior Fellow beim Institute for National Strategic Studies, National Defense University, Washington DC. Zuvor diente er im Außenministerium, im Stab des National Security Council und bei RAND.

Trotz seines Stammbaums hat er Schwierigkeiten, die Realität anzuerkennen und verspürt nach wie vor den Drang, Unsinn zu verzapfen. Hier ein Beispiel:

„Putin hat Grund zu der Annahme, dass die Zeit auf seiner Seite ist. An der Front gibt es keine Anzeichen, dass Russland den Abnutzungskrieg verliert. Russlands Wirtschaft wurde gebeutelt, aber sie liegt nicht in Trümmern. Putins Machtposition wurde nach Yevgeny Prigoschins gescheiterter Rebellion im Juni paradoxerweise gestärkt. Die allgemeine Unterstützung für den Krieg bleibt solide, und der Rückhalt für Putin bei den Eliten ist ungebrochen.“

Genau, Russlands Wirtschaft ist so gebeutelt, dass sie auf ein 4% Wachstum zusteuert, seine Verteidigungsindustrie produziert mehr als Europa und die USA zusammen, man produziert neue und tödlichere Drohnen und die Läden in ganz Russland sind randvoll. Wenn das „gebeutelt“ ist, dann will ich auch was davon haben.

Der arme Rumer kann einfach nicht zugeben, dass Russland gewinnt. Deshalb benutzt er die plumpe Phrase „keine Anzeichen, dass Russland verliert“. Nein. Genau das Gegenteil. Es gibt genug Anzeichen, dass Russland gewinnt. Moskaus Luftverteidigungssysteme haben die zahlreichen nutzlosen Versuche der Ukraine vereitelt, den militärischen Anlagen Russlands ernste Schäden zuzufügen, und die russische Armee ist dabei, die ukrainischen Verteidiger abzuschneiden, die sich an Avdeevka klammern.

In diesem Absatz hat Rumer einen Moment der Klarheit:

„Putin kann auch mit Zufriedenheit auf seine außenpolitischen Errungenschaften blicken. Seine Investitionen in wichtige Beziehungen haben sich bezahlt gemacht. China und Indien haben einen wichtigen Rückhalt für Russlands Wirtschaft geliefert, indem sie verstärkt russisches Erdöl und andere Rohstoffe importieren. Anstatt sich über den Verlust westeuropäischer Märkte zu ärgern oder Pekings Missachtung der US- und EU-Sanktionen, hat Putin entschieden, dass es kurzfristig vorteilhafter ist, auf ökonomischem Gebiet Chinas Juniorpartner zu werden. Güter aus China machen fast 50% der russischen Importe aus, und Russlands große Energiekonzerne sind jetzt von Verkäufen an China abhängig.“

Der Plan des Westens, Putin zu stürzen und Russland zu zerstückeln, liegt in Trümmern.

„Putin verspürt keinerlei Druck, den Krieg zu beenden oder sich um seine Fähigkeit zu sorgen, ihn mehr oder weniger endlos fortzuführen. Während sich der Winter nähert, hat die russische Armee eine eigene begrenzte Bodenoffensive begonnen und wird die Raketen- und Drohnenangriffe auf ukrainische Städte, Kraftwerke, Industrieanlagen und andere kritische Infrastruktur ausweiten.“

Genau wie Wylie Coyote nach einem weiteren gescheiterten Versuch, den Road Runner zu schnappen, leckt Rumer seine Wunden und blättert wild in seinem ACME Buch der Pläne nach einer Lösung, wie man mit dem gemeinen Putin verfahren soll. Seine Lösung? Eindämmung!

„Aber jetzt ist es an der Zeit, zu einer langfristigen Strategie überzugehen, die den Druck auf das verbrecherische Regime im Kreml erhöht und aufrechterhält. Man sollte sich keine Illusionen machen, dass irgendeine mögliche Kombination kurzfristiger Schritte ausreichen wird, um Putin zur Aufgabe seines Krieges zu zwingen.

Was die westlichen Staats- und Regierungschefs auffallend wenig getan haben, ist, ihre Öffentlichkeit über den dauerhaften Charakter der Bedrohung durch ein ermutigtes, revisionistisches Russland aufzuklären. Allzu oft haben sie sich magischem Denken hingegeben und auf Sanktionen, eine erfolgreiche ukrainische Gegenoffensive oder die Lieferung neuer Waffentypen gesetzt, um den Kreml an den Verhandlungstisch zu zwingen. Oder sie haben gehofft, dass Putin durch einen Palastputsch gestürzt wird.“

Armer Eugene. Er ist ganz offensichtlich kein origineller oder kluger Kopf. Er empfiehlt folgendes Vorgehen:

„Eine Politik der Eindämmung würde heute bedeuten, die westlichen Sanktionen fortzusetzen, Russland diplomatisch zu isolieren, den Kreml daran zu hindern, sich in unsere eigene Innenpolitik einzumischen, und die Abschreckungs- und Verteidigungskapazitäten der NATO zu stärken, einschließlich nachhaltiger amerikanisch-europäischer Reinvestitionen in unsere verteidigungsindustrielle Basis. Das würde auch bedeuten, dass wir den gesamten Schaden, den Putins Krieg angerichtet hat – auf diplomatischer, informationeller, militärischer und wirtschaftlicher Ebene – abmildern müssen.“

Dieser Artikel ist ein Beispiel für die Schizophrenie eines Mitglieds der außenpolitischen Brahmanen-Klasse. Selbst wo er zuvor in seinem Artikel eingesteht, dass Putins Außenpolitik viele Freunde gewinnt, nicht nur mit China, sondern mit Ländern des globalen Südens, klammert sich Rumer immer noch an die Phantasie, dass der Westen Russland „isolieren“ könne. Ich vermute, er ist Ausdruck der Definition von Wahnsinn – immer wieder dasselbe zu tun und ein anderes Resultat zu erwarten.

Rumer ist ein Paradebeispiel für den Quatsch, der außenpolitische Gurus in Washington befällt, wenn er schreibt:

„Putins Russland hat wenig von der harten Macht oder ideologischen Anziehungskraft, die die Sowjetunion in verschiedenen Ländern auf der Welt so einflussreich machte.“

Wie bitte? Russland hat mehr leistungsfähige, fortschrittliche atomare U-Boote als die Sowjetunion je besaß. Russland hat zwei Hyperschallraketen ins Rennen geschickt, während die USA immer noch herumstümpern, auch nur eine zu produzieren. Russlands Luftverteidigungssysteme übertreffen alles was der Westen aufbieten kann. Russland ist die einzige große Industrienation, die bei Energie und Seltenen Mineralien autark ist. Und Russland produziert jetzt seine eigene Flotte aus Passagierjets. Ach ja, hätte ich fast vergessen. Russlands Raumfahrtprogramm ist besser und robuster als das der Vereinigten Staaten.

Ich würde gerne eine Umfrage unter ausländischen Würdenträgern sehen, in der sie gefragt werden, mit welchem U-Bahn-System sie nach 22 Uhr fahren würden – mit dem von New York oder mit dem von Moskau? Es gab eine Zeit, in der die wirtschaftlichen Errungenschaften des Westens die der Sowjetunion überragten, aber Russland ist nicht mehr die Sowjetunion. Es ist auch erwähnenswert, dass die Chinesen Putin nicht erst bitten mussten, die Straßen Moskaus von menschlichen Fäkalien zu säubern, bevor sie Xi zu einem Treffen mit Wladimir schickten. Nö. Das war in San Francisco.

Rumer und seinesgleichen sind immer noch der Kissinger-Doktrin verhaftet, die besagt, dass die einzige Möglichkeit für die Vereinigten Staaten, die Oberhand zu behalten, darin besteht, Russland gegen China auszuspielen. Viel Glück dabei. Diese Leute weigern sich immer noch anzuerkennen, dass die von den USA kontrollierte „regelbasierte Ordnung“, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurde, im Sterben liegt. Eine neue geopolitische Realität zeichnet sich ab, und es gibt keine Garantie dafür, dass die Vereinigten Staaten in der Lage sein werden, so zu tun, als seien sie der Koloss, für den sie sich halten.

Die politische Klasse der Vereinigten Staaten ist in dem selbstzerstörerischen Trugbild gefangen, dass Russland immer noch ein kommunistischer Staat ist, der die Weltherrschaft anstrebt. Jeder Politiker, der die Alternative vorschlägt, d.h. dass wir mit Russland auf Augenhöhe verhandeln müssen und aufhören sollten, Putin und seine Regierung als Feind zu behandeln, wird sofort als Putin-Apologet geteert und geächtet. Hier die nackte Wahrheit: Die politische Elite beider Parteien benutzt Russland als Vorwand, um dieselben Praktiken anzuwenden, die während des Kalten Krieges der Eckpfeiler der sowjetischen Politik waren. Es sind die Vereinigten Staaten, die politische Dissidenten einsperren. Es ist die Regierung der Vereinigten Staaten, die mit Unternehmen der sozialen Medien zusammenarbeitet, um Widerspruch gegen die herrschende Klasse zu unterdrücken.

Es ist nicht die Schuld Russlands, dass schwarze Kinder in innerstädtischen Schulen die High School „abschließen“, ohne lesen oder rechnen zu können. Es ist nicht die Schuld Russlands, dass die Südgrenze der USA weit offen ist und von Millionen illegaler Einwanderer überschwemmt wird. Es ist nicht Russlands Schuld, dass viele der größten Städte Amerikas von Drogensucht, Gewalt und kriminellen Aktivitäten heimgesucht werden. Schau in den Spiegel, Amerika. Bring Dein Leben in Ordnung. Dann hast Du vielleicht die moralische Autorität, andere Nationen über Menschenrechte und Freiheit zu belehren. Aber Amerika, so wie es jetzt dasteht, ist ein zerrüttetes Land und zeigt keine Anzeichen dafür, dass es sich bessert.