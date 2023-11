„Wir, die Ausgebeuteten“: Auf dem Weg zu „Soylent Green“!

John Whitehead erklärt anschaulich die Grundzüge der wissenschaftlichen Diktatur und des digitalen Panoptikums, das das Kontrollnetz bildet. Die Regierung ist der Sündenbock für Big Tech, die treibende Kraft hinter der Technokratie. Sie werden sehen, wie wir zu Waren gemacht, geformt und in Produkte gepresst werden, die dann wieder an uns selbst verfüttert werden … wie Soylent Green.

Technokraten haben Regierungen benutzt, um Tornados endloser Daten freizusetzen, die in KI-Programme eingespeist werden. Patrick McGoohan, Schöpfer und Star der Miniserie The Prisoner aus dem Jahr 1967, war seiner Zeit voraus, als er sagte: „Ich lasse mich nicht schubsen, klassifizieren, abstempeln, indizieren, briefen, befragen oder nummerieren. Mein Leben ist mein Leben.“ ⁃ TN-Redakteur

Die Amerikaner sind eine leichte Beute für Hacker, Betrüger, Spitzel, Spione und Schwindler geworden.

Aber glauben Sie nicht, dass die Regierung Sie schützt.

Im Gegenteil, die US-Regierung verkauft uns (oder besser unsere Daten) an den Meistbietenden.

Zu diesen Höchstbietenden gehören übrigens auch Amerikas politische Klasse und die Politiker, die gewählt oder wiedergewählt werden wollen. Die Los Angeles Times berichtet: „Wenn Sie an einer politischen Kundgebung oder einer Bürgerversammlung teilgenommen haben oder einfach nur in die Zielgruppe einer Kampagne passen, stehen die Chancen gut, dass Ihre Bewegungen mit beunruhigender Genauigkeit von Datenanbietern verfolgt werden, die auf der Gehaltsliste von Kampagnen stehen.

Sie verkaufen Ihre Telefone, Fernseher und digitalen Geräte an Politiker, die Ihre Stimme wollen.

„Willkommen in der neuen Welt der Wahlkampftechnologie, in der das Herunterladen einer Wetter-App oder eines Spiels, das Herstellen einer Wi-Fi-Verbindung in einem Café oder das Einschalten eines Routers zu Hause es einem Datenvermittler leicht machen kann, Ihre Bewegungen zu überwachen, Ihre Standortdaten zu sammeln und sie an einen politischen Kandidaten zu verkaufen, der sie nutzen kann, um Sie mit Botschaften zu bombardieren“, schreibt der Journalist Evan Halper.

Auf diese Weise wurden „wir, die Menschen“, zu wirtschaftlichen Einheiten degradiert, die von allen und jedem gekauft, getauscht und verkauft werden können.

Tagtäglich sind die Amerikaner gezwungen, die intimsten Details ihrer Persönlichkeit preiszugeben – ihre biologische Konstitution, ihre genetischen Baupläne und ihre biometrischen Daten (Gesichtsmerkmale und -struktur, Fingerabdrücke, Iris-Scans usw.) -, um sich in einer zunehmend technologisierten Welt zurechtzufinden.

Diese intimen Details sind ihrerseits zu Bausteinen riesiger Datenbanken geworden, auf die der Staat und seine kriminellen Partner in der Wirtschaft Zugriff haben und die anfällig für Datenpannen durch Hacker, Cyberangriffe und Spionage sind.

Seit Jahren baut die Regierung ohne wirkliche Kontrolle oder Beschränkung riesige Datenbanken mit allen möglichen sensiblen Informationen über die Bürgerinnen und Bürger auf.

Biographische Informationen. Biometrische Daten. Vorstrafen. Reiseaufzeichnungen.

Es gibt keine Person in den USA, die nicht in der einen oder anderen staatlichen Datenbank erfasst ist, und diese Datenbanken werden zunehmend von Behörden, Fusionszentren und der Polizei gemeinsam genutzt.

Darüber hinaus hat die Regierung ihren riesigen Bestand an Daten über Amerikaner durch den Ankauf kommerziell verfügbarer Informationen (Commercial Available Information, CAI) von Drittanbietern mit wenig Kontrolle und wenig Richtlinien erweitert. Ein Bericht des Office of the Director of National Intelligence enthüllt:

[Kommerziell erworbene Daten] können sensible und intime Informationen über persönliche Eigenschaften, privates Verhalten, soziale Beziehungen und Sprache von US-Bürgern und Nicht-US-Bürgern enthüllen. Sie können missbraucht werden, um in die Privatsphäre einzudringen, den Ruf zu ruinieren, emotionales Leid zu verursachen und die Sicherheit von Personen zu bedrohen. Auch wenn sie angemessenen Kontrollen unterliegt, kann die CAI die Möglichkeiten der Regierung, in das Privatleben einzudringen, auf ein Niveau heben, das über unsere verfassungsmäßigen Traditionen oder andere gesellschaftliche Erwartungen hinausgeht.

Mit anderen Worten, es ist die teuflisch hinterhältige Art und Weise, in der die Regierung versucht, den Vierten Verfassungszusatz zu umgehen, der vorschreibt, dass Regierungsbeamte einen hinreichenden Grund und einen Durchsuchungsbefehl haben müssen, bevor sie Amerikaner ausspionieren oder ihr Privateigentum durchsuchen und beschlagnahmen.

Es ist schon schlimm genug, dass die Regierung ohne unser Wissen oder unsere Zustimmung riesige Datenbanken mit unseren persönlichen Daten anlegt, aber dann werden diese auch noch gehackt und wir müssen darunter leiden.

Anfang dieses Jahres wurden beispielsweise mehrere Bundesbehörden, Landesregierungen und Universitäten Ziel eines weltweiten Cyber-Angriffs, der die sensiblen Daten von Millionen Amerikanern gefährdete.

Hat das die Regierung davon abgehalten, diese Datenbanken, die unsere Privatsphäre und Sicherheit gefährden, weiter auszubauen? Nein, natürlich nicht.

Tatsächlich hat die Regierung auch unsere privaten Informationen verkauft. Laut Vice haben die Kfz-Behörden der Bundesstaaten im ganzen Land die persönlichen Daten von Autofahrern „an Tausende Unternehmen verkauft, darunter auch private Ermittler, die gegen Bezahlung Leute ausspionieren“.

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, und die Regierung ist ein Meister darin, Schlupflöcher zu finden, um ihre Bürger auszubeuten.

So hat der Kongress zwar 1994 den Driver’s Privacy Protection Act (DPPA) verabschiedet, um die Weitergabe persönlicher Daten zu verhindern, aber das hat die staatlichen Verkehrsbehörden nicht davon abgehalten, Millionen mit dem Verkauf von Fahrerdaten (Namen, Geburtsdaten, Adressen und die Autos, die sie besitzen) an Dritte zu verdienen.

Das ist nur ein kleiner Teil dessen, wie der Staat seine Bürger kauft und an den Meistbietenden verkauft.

Der Grund ist immer derselbe: Es geht um Profit und Macht.

Willkommen in der Ära des Überwachungskapitalismus.

Schon mal bei Whole Foods eingekauft? Auf einem Schießstand das Zielen geübt? Bei Starbucks einen Kaffee getrunken und im Internet gesurft? Eine Abtreibungsklinik besucht? FOX News oder MSNBC gesehen? Candy Crush auf Ihrem Handy gespielt? Durch ein Einkaufszentrum geschlendert? An einem Regierungsgebäude vorbeigegangen?

Das ist alles, was nötig ist, um Ihre Daten zu sammeln, zu verkaufen und zu nutzen, um Sie anzusprechen.

Unglaublich: Sind Sie erst einmal identifiziert und verfolgt, können Datenhändler digital in der Zeit zurückreisen, um herauszufinden, wo Sie waren, mit wem Sie zusammen waren, was Sie getan haben, was Sie gelesen, gesehen, gekauft haben usw.

Sobald Sie auf diese Weise identifiziert sind, können Sie endlos verfolgt werden.

Niemand bleibt verschont.

In dieser Hinsicht sind wir alle gleich: Wir alle leiden gleichermaßen unter der Demütigung, dass uns jedes noch so Stückchen Privatsphäre geraubt wird und die intimsten Details unseres Lebens zum Futter für Vermarkter und Datenprofiteure werden.

Diese beängstigende neue Ära des profitorientierten Überwachungskapitalismus, in der wir belauscht, beobachtet, verfolgt, kartographiert, gekauft, verkauft und ins Visier genommen werden, wird durch unsere Mitarbeit ermöglicht.

All die Haftungsausschlüsse, die Sie überfliegen, ohne sie zu lesen, die in winzigen Buchstaben geschrieben sind, nur um am Ende schnell auf die Schaltfläche „Zustimmen“ zu klicken, damit Sie zum nächsten Schritt übergehen können – das Herunterladen von Software, das Eröffnen eines Kontos in sozialen Medien, das Hinzufügen einer neuen App zu Ihrem Telefon oder Computer – bedeuten, dass Sie Ihr schriftliches Einverständnis geben, dass Ihre Aktivitäten überwacht, aufgezeichnet und weitergegeben werden.

Denken Sie darüber nach.

Jede Bewegung, die Sie machen, wird überwacht, nach Daten durchsucht, analysiert und gespeichert, um sich ein Bild davon zu machen, wer Sie sind, wie Sie ticken und wie man Sie am besten beeinflussen und/oder kontrollieren kann.

Mit jedem Smartphone, das wir kaufen, mit jedem GPS-Gerät, das wir installieren, mit jedem Twitter-, Facebook- und Google-Konto, das wir eröffnen, mit jeder Kundenkarte, mit der wir einkaufen gehen – ob im Supermarkt, im Joghurt-Laden, bei der Fluggesellschaft oder im Kaufhaus – und mit jeder Kredit- oder Debitkarte, mit der wir unsere Einkäufe bezahlen, helfen wir amerikanischen Unternehmen, für ihre Regierungspartner ein Dossier darüber anzulegen, wen wir kennen, was wir denken, wie wir unser Geld ausgeben und wie wir unsere Zeit verbringen.

Die Technologie ist inzwischen so weit fortgeschritten, dass Werbetreibende (politische Kampagnen gehören zu den schlimmsten Übeltätern) tatsächlich „digitale Zäune“ um Ihr Zuhause, Ihren Arbeitsplatz, die Häuser von Freunden und Verwandten und andere Orte, die Sie besuchen, errichten können, um Sie mit maßgeschneiderten Botschaften zu bombardieren, die auf ein bestimmtes Ergebnis abzielen.

Wenn uns jemand auf diese Weise belästigen würde – indem er uns auf Schritt und Tritt folgt, unsere Anrufe abhört, unsere Korrespondenz liest, unsere Geheimnisse ausspioniert, Profile von uns erstellt und uns aufgrund unserer Interessen und Aktivitäten ins Visier nimmt – würden wir die Polizei rufen.

Leider sind auch Polizeibeamte (die mit Stingray-Geräten und anderen Spanner-Technologien ausgestattet sind) an diesem speziellen Betrug beteiligt.

Es sind nicht nur die Überwachung und der Kauf und Verkauf Ihrer Daten, die Anlass zur Sorge geben.

Die Auswirkungen einer Regierung – welcher Art auch immer -, die so viel unregulierte und nicht rechenschaftspflichtige Macht hat, ihre Bürger ins Visier zu nehmen, zu verfolgen, zusammenzutreiben und zu verhaften, sind mehr als beängstigend.

Man stelle sich nur vor, was ein totalitäres Regime wie Nazi-Deutschland mit einer solchen Macht hätte anstellen können.

Stellen Sie sich vor, was der nächste Polizeistaat, der in die Fußstapfen Deutschlands tritt, mit dieser Art von Macht anstellen wird. Die Gesellschaft bewegt sich definitiv schnell in diese Richtung.

Wir haben es der Regierung so leicht gemacht, uns zu überwachen.

Die Augen der Regierung sehen jeden Ihrer Schritte: was Sie lesen, wie viel Sie ausgeben, wohin Sie gehen, mit wem Sie verkehren, wann Sie morgens aufwachen, was Sie im Fernsehen sehen und im Internet lesen.

Jede Bewegung, die Sie machen, wird überwacht, nach Daten durchsucht, ausgewertet und in Tabellenform gebracht, um sich ein Bild davon zu machen, wer Sie sind, wie Sie ticken und wie man Sie am besten kontrollieren kann, wenn es nötig ist, Sie auf Linie zu bringen.

Wie die Washington Post berichtet, ist es wahrscheinlich, dass Sie bereits eine farbkodierte Bedrohungseinstufung – grün, gelb oder rot – erhalten haben, sodass die Polizei über Ihre potenzielle Neigung zu Unruhen informiert ist, je nachdem, ob Sie eine Militärkarriere hinter sich haben, einen als bedrohlich empfundenen Kommentar auf Facebook gepostet haben, an einer bestimmten Krankheit leiden oder jemanden kennen, der jemanden kennt, der ein Verbrechen begangen haben könnte.

Mit anderen Worten: Sie könnten bereits in einer staatlichen Datenbank als potenziell regierungsfeindlich markiert sein – zum Beispiel in der Main-Core-Datenbank -, die Personen identifiziert und verfolgt (um sie im Notfall zu verhaften), die sich dem Diktat des Polizeistaats nicht beugen wollen.

Die Regierung hat das Know-how.

Wie The Intercept berichtet, investieren das FBI, die CIA, die NSA und andere Regierungsbehörden zunehmend in und verlassen sich auf Überwachungstechnologien von Unternehmen, die verfassungsrechtlich geschützte Äußerungen auf Social-Media-Plattformen wie Facebook, Twitter und Instagram analysieren können, um potenzielle Extremisten zu identifizieren und vorherzusagen, wer sich in Zukunft regierungsfeindlich verhalten könnte.

Die Überwachung, das digitale Stalking und das Data Mining der amerikanischen Bevölkerung – Waffen der Konformität und der Kontrolle in den Händen der Regierung, vor allem, wenn die Regierung in der Lage ist, Telefongespräche abzuhören, Fahrgewohnheiten zu überwachen, Bewegungen zu verfolgen, Einkäufe zu kontrollieren und durch die Wände des Hauses zu spähen – führen zu einer Gesellschaft, in der es wenig Platz für Indiskretionen, Unvollkommenheiten oder Akte der Unabhängigkeit gibt.

Das ist die unheimliche, berechnende und zugleich teuflische Genialität des amerikanischen Polizeistaates: Die Technologie, die wir als revolutionär und befreiend gefeiert haben, ist zu unserem Gefängnis, Gefängniswärter, Bewährungshelfer, Stalker, Big Brother und Vater weiß es am besten geworden – alles in einer Person.

Wie sich herausstellt, sind wir Soylent Green.

Der gleichnamige Film aus dem Jahr 1973 mit Charlton Heston und Edward G. Robinson in den Hauptrollen spielt im Jahr 2022 in einem überbevölkerten, verschmutzten und hungernden New York, dessen Bewohner zum Überleben auf synthetische Nahrung angewiesen sind, die von der Soylent Corporation hergestellt wird.

Heston spielt einen Polizisten, der in einem Mordfall ermittelt und die grausame Wahrheit über den Hauptbestandteil von Soylent Green, der Hauptnahrungsquelle der hungernden Bevölkerung, herausfindet. „Es sind Menschen. Soylent Green wird aus Menschen gemacht“, erklärt Hestons Charakter. „Sie machen unser Essen aus Menschen. Als nächstes werden sie uns wie Vieh züchten, um uns zu ernähren.“

Wie recht er doch hat.

Soylent Green besteht in der Tat aus Menschen, oder in unserem Fall ist Soylent Green unsere eigenen persönlichen Daten, die von Unternehmen und der Regierung beschlagnahmt, neu verpackt und verwendet werden, um uns zu fangen.

Auch wir werden wie Vieh gezüchtet, aber nicht, um uns zu ernähren.

Vielmehr werden wir, wie ich in meinem Buch Battlefield America: The War on the American People und seinem fiktiven Gegenstück The Erik Blair Diaries zeige, wegen unserer Daten gezüchtet, gebrandmarkt, gekauft und verkauft.

Da die heimtückische Partnerschaft zwischen der US-Regierung und amerikanischen Unternehmen von Tag zu Tag invasiver und subtiler wird, gibt es praktisch keine Möglichkeit, sich diesen Angriffen auf die digitale Privatsphäre zu entziehen, es sei denn, man ist ein moderner Luddit, der sich völlig von jeglicher Technologie abkoppelt.

Was wir dringend brauchen, ist eine „Electronic Bill of Rights“, die „uns, das Volk“ vor räuberischer Überwachung und datenverarbeitenden Geschäftspraktiken schützt.

Ohne einen verfassungsrechtlichen Schutz vor Eingriffen in unsere Rechte im elektronischen Bereich wird es nicht mehr lange dauern, bis wir uns wie Edward G. Robinsons Figur in Soylent Green nach einer Zeit zurücksehnen, in der wir reden konnten, mit wem wir wollten, kaufen konnten, was wir wollten, denken konnten, was wir wollten, ohne dass diese Gedanken, Worte und Aktivitäten von Konzernen wie Google verfolgt, verarbeitet und gespeichert, an Regierungsbehörden wie die NSA und die CIA verkauft und von einer militarisierten Polizei mit ihrer Armee futuristischer Technologien gegen uns eingesetzt wurden.