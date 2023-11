Chris Hedges – Israel schließt sein menschliches Labor in Gaza

Was, wenn wir als Nächstes die „menschlichen Tiere“ werden?

Chris Hedges ist ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Journalist, der fünfzehn Jahre lang als Auslandskorrespondent für die New York Times tätig war, wo er das Büro für den Nahen Osten und das Büro für den Balkan leitete. Zuvor arbeitete er im Ausland für The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor und NPR. Er ist der Gastgeber der Sendung The Chris Hedges Report.

Die Palästinenser sind menschliche Laborratten für das israelische Militär, die Geheimdienste und die Waffen- und Technologieindustrie. Israels Drohnen, Überwachungstechnologie – einschließlich Spionagesoftware, Gesichtserkennungssoftware und Infrastruktur zur Erfassung biometrischer Daten – sowie intelligente Zäune, experimentelle Bomben und KI-gesteuerte Maschinengewehre werden an der gefangenen Bevölkerung in Gaza ausprobiert, oft mit tödlichem Ausgang. Diese Waffen und Technologien werden dann als „kampferprobt“ zertifiziert und in die ganze Welt verkauft.

Israel ist der zehntgrößte Waffenhändler der Welt und verkauft seine Technologie und Waffen an schätzungsweise 130 Länder, einschließlich Militärdiktaturen in Asien und Lateinamerika. Die israelischen Waffenverkäufe beliefen sich im vergangenen Jahr auf 12,5 Milliarden Dollar. Die engen Beziehungen Israels zu diesen Militär-, Sicherheits-, Überwachungs-, Geheimdienst- und Strafverfolgungsbehörden erklären die umfassende Unterstützung seiner völkermörderischen Kampagne in Gaza durch Israels Verbündete. Als der kolumbianische Präsident Gustavo Petro sich weigerte, den Angriff der palästinensischen Widerstandsgruppen vom 7. Oktober als „Terroranschlag“ zu verurteilen und sagte, dass „der Terrorismus unschuldige Kinder in Palästina tötet“, stoppte Israel sofort alle Verkäufe von Verteidigungs- und Sicherheitsausrüstung an Kolumbien. Diese globale Kabale, die sich dem permanenten Krieg und der Überwachung und Kontrolle der Bevölkerung verschrieben hat, macht jedes Jahr Umsätze in Höhe von Hunderten von Milliarden Dollar. Diese Technologien zementieren einen supranationalen korporativen Totalitarismus, eine Welt, in der die Bevölkerung in einer Weise versklavt wird, die sich frühere totalitäre Regime nur vorstellen konnten.

Der völkermörderische Angriff auf Gaza ist ein weiteres Kapitel in der jahrhundertelangen ethnischen Säuberung der Palästinenser durch das koloniale Projekt der israelischen Siedler. Wie bei allen Siedlerkolonialprojekten geht er einher mit dem Raub von natürlichen Ressourcen, Land, Wasser und dem Erdgas in den Gaza-Marine-Feldern, 20 Seemeilen vor der Küste von Gaza, die bis zu 1 Billion Kubikfuß Erdgas enthalten könnten. In einer Welt mit schwindenden Ressourcen, insbesondere Wasser im Nahen Osten, und den durch die Klimakrise verursachten Verwerfungen ist Gaza der Auftakt zu einer erschreckenden neuen Weltordnung. In dem Maße, wie die Demokratien verkümmern und sterben, wie die wirtschaftliche Ungleichheit zunimmt, wie Armut und Verzweiflung wachsen, wird die weltweit herrschende Klasse mit uns zunehmend das tun, was sie mit den Palästinensern tut – sobald wir unruhig werden und versuchen, uns aufzulehnen.

Von Gaza ist es nicht weit zu den Lagern und Internierungszentren, die für Migranten eingerichtet wurden, die aus Afrika und dem Nahen Osten nach Europa fliehen. Vom Bombenteppich in Gaza ist es nicht weit zu den endlosen Kriegen im Nahen Osten und im globalen Süden. Es ist kein weiter Weg von den Antiterrorgesetzen, mit denen abweichende Meinungen in Israel kriminalisiert werden, zu den Antiterrorgesetzen, die in Europa und den USA eingeführt wurden.

Am 7. Oktober entkamen die Palästinenser in Gaza aus ihrem Laborkäfig. Sie begaben sich auf einen Amoklauf gegen ihre sadistischen Herrscher. Seit dem 7. Oktober wurden fast 12.000 Palästinenser getötet und etwa 30.000 verwundet, darunter 4.700 Kinder, in dem Hurrikan aus Granaten, Kugeln, Bomben und Raketen, der Gaza in ein Ödland verwandelt. Fast 3.000 Palästinenser werden vermisst oder sind unter den Trümmern begraben. Bald werden die Palästinenser von Infektionskrankheiten und Hunger heimgesucht werden. Diejenigen, die überleben, werden, wenn Israel mit seiner ethnischen Säuberung Erfolg hat, erneut zu Flüchtlingen, und zwar jenseits der Grenze in Ägypten. Im Westjordanland gibt es noch genügend palästinensische Versuchspersonen. Der Gazastreifen wird für den Geschäftsverkehr geschlossen sein.

Israel, das den Vertrag über den Waffenhandel nicht unterzeichnet hat, beliefert seit langem einige der abscheulichsten Regime der Welt mit Waffen, darunter die Apartheidregierung von Südafrika und Myanmar. Indien ist Israels größter Abnehmer von Militärdrohnen. Israel lieferte Drohnen, Raketen und Mörser an Aserbaidschan für dessen Invasion und Besetzung von Berg-Karabach, bei der 100.000 Menschen, mehr als 80 Prozent der ethnischen Armenier in der Enklave, vertrieben wurden. Israel verkaufte Napalm und Waffen an das salvadorianische Militär sowie an das mörderische Regime von General José Efraín Ríos Montt in Guatemala, als ich in den 1980er Jahren über die Kriege in Mittelamerika berichtete. Von Israel hergestellte Uzi-Maschinenpistolen waren die bevorzugten Waffen der mittelamerikanischen Todesschwadronen. Israel verkaufte auch Waffen an die bosnischen Serben, trotz internationaler Sanktionen, als ich in den 1990er Jahren über den Bosnienkrieg berichtete, einen Konflikt, der 100.000 Menschen das Leben kostete.

„Israel ist ein Hauptakteur im Kampf der EU um die Militarisierung ihrer Grenzen und die Abschreckung von Neuankömmlingen, eine Politik, die sich nach dem massiven Zustrom von Migranten im Jahr 2015 enorm beschleunigt hat, vor allem aufgrund der Kriege in Syrien, Irak und Afghanistan“, schreibt Anthony Loewenstein in „The Palestine Laboratory: How Israel Exports the Technology of Occupation Around the World„, „Die EU hat sich mit führenden israelischen Rüstungsunternehmen zusammengetan, um ihre Drohnen zu nutzen, und natürlich ist die jahrelange Erfahrung in Palästina ein wichtiges Verkaufsargument.“

„Die Ähnlichkeiten zwischen der US-Mexiko-Grenze und Israels Mauer durch die besetzten Gebiete werden von Jahr zu Jahr größer“, schreibt er. „Das eine informiert und inspiriert das andere, wobei Technologieunternehmen immer nach neuen Wegen suchen, um vermeintliche Feinde ins Visier zu nehmen und zu fangen. Der Einsatz von Hightech-Überwachungstools zur Überwachung der Grenze wurde sowohl von Republikanern als auch von Demokraten unterstützt. Ein Unternehmen während der Trump-Jahre, das von dem Milliardär Peter Theil unterstützte Brinc, testete die Möglichkeit, bewaffnete Drohnen einzusetzen, die Migranten an der Grenze zwischen den USA und Mexiko mit einem Elektroschocker betäuben würden.“

Die Drohnen des Typs Heron TP „Eitan“, die von Israel Aerospace Industries – Israels größtem Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsunternehmen und dem größten Waffenexporteur des Landes – hergestellt werden, werden von Frontex, der EU-Außengrenz- und Küstenschutzagentur, zur Überwachung und Abschreckung von Migranten- und Flüchtlingsbooten auf dem Mittelmeer eingesetzt. Die Drohnen, die bis zu 40 Stunden ununterbrochen fliegen, können so modifiziert werden, dass sie vier Spike-Raketen mit Splitterhülsen aus Tausenden von 3-mm-Wolframwürfeln tragen können, die Metall durchschlagen und „Gewebe aus dem Fleisch reißen“, d. h. das Opfer im Wesentlichen zerfetzen. Sie werden routinemäßig gegen Palästinenser eingesetzt.

„Es ist fast unmöglich, das Mittelmeer [als Migrant] zu überqueren“, sagte Felix Weiss von der deutschen Nichtregierungsorganisation Sea-Watch gegenüber Loewenstein. „Frontex ist zu einem militarisierten Akteur geworden, dessen Ausrüstung aus Kriegsgebieten stammt“, fügte er hinzu.

Elbit Systems, Israels größtes privates Waffenunternehmen, beliefert die US-amerikanische Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) mit Hightech-Überwachungstürmen, die sie an der Grenze zu Mexiko einsetzt. Außerdem lieferte es der CBP im Jahr 2004 seine Hermes-Drohne, um die Machbarkeit des Einsatzes von Drohnen an der Grenze zu testen.

Pegasus, ein von der israelischen NSO Group, einem Cybergeheimdienst, entwickeltes Tool zum Hacken von Telefonen, wurde von mexikanischen Drogenkartellen eingesetzt, um die Journalistin Griselda Triana ins Visier zu nehmen, nachdem ihr Ehemann Javier Valdez Cárdenas, ebenfalls ein investigativer Reporter, 2017 ermordet wurde. Nach Recherchen und Analysen des kanadischen Citizen Lab ist die mexikanische Regierung direkt in die gezielte Überwachung von Journalisten und Mitgliedern der Zivilgesellschaft mit Pegasus-Spionageprogrammen verwickelt. Nachdem der Reporter Jamal Khashoggi im Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul ermordet und zerstückelt wurde, stellte sich heraus, dass ein NSO-Kunde das Telefon seiner Verlobten, Hanan Elatr, ausspionierte. Pegasus verwandelt ein Mobiltelefon in ein mobiles Überwachungsgerät mit Mikrofonen und Kameras, die ohne das Wissen des Nutzers aktiviert werden.

Stinkwasser, eine übel riechende Flüssigkeit, wurde an Palästinensern getestet und perfektioniert, wobei israelische Filmteams die Angriffe oft aufnahmen, um potenziellen Kunden die Wirksamkeit der Chemikalie zu demonstrieren.

Israelische Streitkräfte übergießen routinemäßig ganze palästinensische Viertel mit Stinkwasser und versprühen es absichtlich in Privathäusern, Geschäften, Schulen und auf Beerdigungen, was die israelische Menschenrechtsgruppe B’Tselem als „kollektive Strafmaßnahme“ gegen palästinensische Dörfer bezeichnet, die gegen Israels koloniale Gewalt protestieren“, berichtete The Electronic Intifada 2015. Im selben Jahr kaufte das St. Louis Metropolitan Police Department 14 Kanister Stinktier, um es gegen Demonstranten einzusetzen, nachdem die Polizei den unbewaffneten afroamerikanischen Teenager Michael Brown in Ferguson, Missouri, erschossen hatte.

Israel hat ein ausgeklügeltes Gesichtserkennungssystem, Red Wolf, entwickelt, um jeden Palästinenser in den besetzten Gebieten zu erfassen. Die Technologie wird „ausgiebig genutzt“, um „bestehende Praktiken der diskriminierenden Polizeiarbeit, der Segregation und der Einschränkung der Bewegungsfreiheit zu konsolidieren und die Grundrechte der Palästinenser zu verletzen“, erklärt Amnesty International in seinem jüngsten Bericht mit dem Titel „Automatisierte Apartheid“. Die französische Enthüllungsplattform Disclose deckte auf, dass die französische Polizei seit acht Jahren unrechtmäßig Gesichtserkennungssoftware des israelischen Technologieunternehmens BriefCam einsetzt. Die Technologie von BriefCam ermöglicht es den Nutzern, Personen, die auf Videoüberwachungsaufnahmen erscheinen, in Echtzeit zu erkennen, zu verfolgen, zu extrahieren, zu klassifizieren und zu katalogisieren“.

Die von der israelischen Firma SMARTSHOOTER hergestellten KI-Maschinenpistolen können Betäubungsgranaten, Schwammkugeln und Tränengas abfeuern. Sie wurden in Versuchen an Palästinensern im Westjordanland perfektioniert. Kürzlich erhielt SMARTSHOOTER den Auftrag, die britische Armee mit dem automatischen Ziel- und Feuersystem SMASH zu beliefern, das an Kleinwaffen wie automatischen Gewehren angebracht werden kann.

Israel hat, wie Jeff Halper in seinem Buch „War Against the People“ schreibt, Spitzenleistungen im Bereich der Cyborg-Soldaten vollbracht. Es hat ein Radarsystem entwickelt, das durch Wände hindurch sehen kann, schreibt er. Wie The Electronic Intifada erklärt, hat Israels militärisch-industrieller Komplex „einen Panzer namens Cruelty, eine 20-Gramm-Drohne in Form eines Schmetterlings, ein Tarnkappen-‚Wunderboot‘ namens Death Shark, eine Reihe von Waffen, die nach Insekten oder Naturphänomenen benannt sind (bionische Hornissen, intelligenter Staub, Libellen-Drohnen und intelligente Tau-Roboter), kybernetische Insekten, ein Trainingszentrum für ‚urbane Kriegsführung‘ mit 600 Gebäuden, das den Spitznamen Chicago trägt, und eine Ein-Megatonnen-Bombe mit elektromagnetischem Impuls gebaut.“

Harper weist darauf hin, dass das US-Militär während der Besetzung des Irak die Taktik Israels gegen die Palästinenser kopiert hat. Es errichtete eine Sicherheitsbarriere um die Grüne Zone in Bagdad, verhängte Abriegelungen von Städten und Dörfern, führte gezielte Tötungen durch, kopierte israelische Foltermethoden und verwendete Kontrollpunkte und Straßensperren, um Städte und Dörfer zu isolieren.

Israel bildet US-Polizeikräfte aus und rüstet sie aus, indem es ihnen aggressive Taktiken beibringt, die durch schweres militärisches Gerät und Fahrzeuge unterstützt werden, wie sie in Ferguson und Atlanta bei den Konfrontationen der Polizei mit Aktivisten, die gegen Cop City protestierten, eingesetzt wurden.

Halper nennt dies die „Palästinisierung“ der globalen Konflikte.

„Da so viele israelische Unternehmen an der Aufrechterhaltung der Infrastruktur rund um die Besatzung beteiligt sind, haben diese Firmen innovative Wege gefunden, ihre Dienstleistungen an den Staat zu verkaufen, die neueste Technologie an Palästinensern zu testen und sie dann in der ganzen Welt zu vermarkten“, erklärt Loewenstein. Und obwohl „die Verteidigungsindustrien nach Jahrzehnten der neoliberalen Privatisierung zunehmend in privater Hand sind“, „fungieren sie weiterhin als verlängerter Arm der außenpolitischen Agenda Israels und unterstützen dessen Ziele und die Besatzungsideologie.“

Die globale herrschende Klasse wird den destabilisierenden Kräften der Ungleichheit, der Beschneidung der bürgerlichen Freiheiten, der kollabierenden Infrastruktur, der versagenden Gesundheitssysteme und der zunehmenden Knappheit, die durch eine sich beschleunigende Klimakrise verursacht wird, entgegentreten, indem sie alle, die Widerstand leisten, als „menschliche Tiere“ brandmarkt. Diese neue Weltordnung begann in Gaza. Sie endet zu Hause.