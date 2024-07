Goldpreis: Achtung, Schlüsselereignisse voraus!

Gold geriet zuletzt wiederholt unter Druck. Wie wird der Goldpreis auf die Fed-Sitzung am Mittwoch und die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag reagieren?

Goldpreis

Am Dienstagvormittag um 9:15 Uhr notierte der Goldpreis am Spotmarkt mit 2.390 US-Dollar pro Unze. Das entsprach 2.207 Euro. Damit verbilligte sich Gold gegenüber Vorwoche auf Dollar-Basis um 0,2 Prozent. Dagegen stieg der Euro-Goldpreis um 0,3 Prozent. Seit Monatsbeginn hat die Goldunze sich um 2,7 Prozent beziehungsweise 1,7 Prozent (in Euro) verteuert. Wie wird der Juli für Goldanleger enden?