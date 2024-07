Ex-CIA-Offizier: »Eklatante« Ermordung Haniyehs »könnte rote Linie überschritten haben.«

Die Hamas hat nach der Ermordung des Chefs des politischen Büros der militanten Palästinensergruppe, Ismail Haniyeh, in Teheran bereits Rache geschworen.

Die Ermordung von Ismail Haniyeh »wurde eindeutig von den USA und Großbritannien unterstützt und geplant«, betonte der pensionierte CIA-Geheimdienstler und Beamte des Außenministeriums Larry Johnson in einem Interview mit Sputnik.

»Ich sage das, weil wir jetzt auch Nachrichten bekommen, dass Kriegsschiffe der USA und Großbritanniens im Mittelmeer unterwegs sind. Auf einem der US-Schiffe befindet sich wahrscheinlich eine Marine Expeditionary Unit«, sagte Johnson.

Die Situation »hat die Spannungen in der Region über das Maß hinaus verschärft, das bereits nach dem Anschlag auf den iranischen Konsul in Beirut im April herrschte«, so der Minister.

Als Reaktion auf diesen Angriff sandte der Iran eine sehr klare Botschaft an Israel, dass in Zukunft jede weitere Provokation dieser Art mit Gewalt beantwortet werden würde.

»Das ist extrem gefährlich. […] Dieser Angriff [auf Haniyeh] war so eklatant, dass ich nicht glaube, dass der Iran oder die Hisbollah sich zurückhalten werden. Ich glaube, dass eine rote Linie überschritten wurde. Das ist sehr beunruhigend, denn die Sache hat das Zeug, außer Kontrolle zu geraten. Wir befinden uns jetzt in einer Situation des Abwartens«, betonte Johnson.

Die Äußerungen erfolgten, nachdem die militante palästinensische Gruppe Hamas in einer Erklärung bestätigt hatte, dass Haniyeh bei einem israelischen Angriff auf seine Residenz in Teheran getötet wurde, nachdem er an der Amtseinführung des neuen iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian teilgenommen hatte.

Haniyeh sei »infolge eines heimtückischen zionistischen Angriffs« gestorben, betonte die Hamas, während das Politbüromitglied der Bewegung, Mousa Abu Marzook, die Ermordung als »feige Aktion« verurteilte und warnte, dass sie nicht unbeantwortet bleiben werde.