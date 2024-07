FDP auf Ausstiegskurs

Es sieht so aus, als habe Christian Lindner endlich den Weg gefunden, die FDP aus der Ampel so herauszulösen, dass die beiden Koaltionspartner am Ende mit einem Maximum an Gesichtsverlust dastehen, während die FDP als der Weiße Ritter sich aufmacht, die sparsame schwäbische Hausfrau vor dem Schuldturm zu retten.

Obwohl es die Pläne und Ziele der Grünen sind, die Deutschland in eine existenzbedrohende Schieflage gebracht haben, lässt Lindner die Abbruchbirne bevorzugt auf die SPD niederknallen.