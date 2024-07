Russland soll nach der „Methode Syrien“ zerstört werden

Peter Haisenko

In den Westmedien wird nicht darüber berichtet, dass es dem russischen FSB gelungen ist, mehrere Anschläge auf Gotteshäuser zu verhindern. Diese waren sowohl gegen christliche als auch muslimische Einrichtungen in Vorbereitung. Warum wird darüber nicht berichtet, obwohl ansonsten der Freude über alles gefrönt wird, was Russland Schaden zufügen könnte?

Ist ein Staat gewaltsamen terroristischen Attacken ausgesetzt, kann er nur mit Gegengewalt reagieren. Handelt es sich um einen Staat, der auf der Abschussliste des Westens steht, wird dieser dann sofort als Terrorstaat abgeurteilt. Es wird ausgeblendet, wer mit der Gewalt angefangen hat. So war es in Syrien. Jeder Staat, der eine ethnische, wirtschaftliche, kulturelle und religiöse Vielfalt beherbergt, ist latent instabil. Wie die Geschichte gezeigt hat, bedarf es nur geringen Aufwands, Unfrieden hineinzutragen. Werden dann noch Waffen an eine oder beide rivalisierende Parteien geliefert, ist ein Bürgerkrieg kaum noch zu vermeiden. Der betroffene Staat kann nur noch mit Gegengewalt und Repression reagieren und der Teufelskreis ist kaum noch zu stoppen. Man denke da auch an Jugoslawien oder wie das British Empire das Osmanische Reich destabilisiert hat. Das Prinzip „teile und herrsche“ wird staatsintern angewendet, um einen Staat zu zerstören.