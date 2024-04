Goldpreis nicht zu bremsen: Das geschah am US-Terminmarkt!

Der Goldpreis hat am Freitag im US-Gold-Futures-Handel ein weiteres Rekordhoch erreicht. Wir analysieren die jüngste Entwicklung am amerikanischen Terminmarkt.

Goldpreis-Rally

Nach einer kleinen Verschnaufpause am Donnerstag hat der Goldpreis bis zum Wochenende wieder ordentlich Gas gegeben. Weiterhin scheint jeder Rücksetzer auf dem internationalen Goldmarkt von großen Adressen als Kaufgelegenheit angesehen zu werden – trotz der Rekordrally der vergangenen Wochen. Über die jüngsten Entwicklungen haben wir bereits am Freitag ausführlicher berichtet: Goldpreis hebt erneut ab: Was geschieht hier? An dieser Stelle betrachten wir nun die aktuellen Bewegungen am US-Terminmarkt.