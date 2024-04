Eindringlicher Aufruf von Deutschen in Spanien zur Europa-Wahl  

Wie in Deutschland gibt es auch in Spanien lokale Gesprächskreise der „Nachdenkseiten“, die von dort lebenden deutschen Lesern gebildet werden. Fünf politisch wachsame Kontaktpersonen solcher Gesprächskreise in Spanien sind besonders besorgt über die ungeheuren anti-demokratischen und in Richtung Krieg gehenden Entwicklungen, die sie in Deutschland wahrnehmen. Die bevorstehenden Wahlen des EU-„Parlamentes“ sind für sie der Anlass, in einem Wahlaufruf an die Wahlberechtigten zu appellieren, den die gegenwärtigen katastrophalen Entwicklungen zu verantwortenden Parteien ihre mangelnde Unterstützung zu demonstrieren. Wir veröffentlichen nachfolgend den durch Prof. Dr. Werner Müller einer Reihe alternativer Medien zugesandten Aufruf. Zwischentitel sind von mir. (hl)

Europa-Wahlaufruf 2024



Wer seit einiger Zeit als Deutscher im Ausland lebt und von außen auch mithilfe der dortigen Medien auf Deutschland blickt, erkennt es nicht mehr wieder. Erhebliche Demokratiedefizite haben sich mit erschreckender Geschwindigkeit aufgebaut. In Deutschland mögen sich viele daran gewöhnt haben. Wir Leser der Nachdenkseiten in Spanien wollen uns aber nicht daran gewöhnen.