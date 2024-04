Warnung vor Eskalation

Trotz ukrainischer Niederlagen ist der Kriegs- und Siegesrausch des Westens gegen Russland nicht verraucht, im Gegenteil. Die Auslieferung der ersten F-16-Kampfflugzeuge an Kiew rückt näher. Für das zweite Quartal dieses Jahres hat Dänemark 19 Flieger angekündigt. Wann die Niederlande die ersten ihrer im August 2023 zugesagten 42 Jets freigeben, ist unbekannt. Erste F-16-Bomber sind laut „Frankfurter Rundschau“ wohl seit November 2023 in Rumänien zu Ausbildungszwecken stationiert. Die „FR“ nennt als Zweck der F-16-Lieferung, „die Kosten für Wladimir Putin in schwindelerregende Höhen zu treiben“.

US-Präsident Joseph Biden hatte auf dem G7-Gipfel im Mai vergangenen Jahres nach langem Zögern zugestimmt. Laut der Fachzeitschrift „Flugrevue“ hat Washington im Januar grünes Licht gegeben. Sie zitierte am 30. Januar Celeste Wallander, Staats­sekretärin für internationale Sicherheitsfragen im Pentagon: „Unser Ziel ist es, der Ukraine mit ihrem F-16-Programm im Jahr 2024 eine erste