Das Massaker an 33000 palästinensischen Zivilisten durch das Kriegskabinett von Benjamin Netanjahu, dann seine Weigerung, die vom Internationalen Gerichtshof angeordneten Maßnahmen zu ergreifen, und schließlich seine Weigerung, die Anforderungen der Resolution 2728 des Sicherheitsrats zu erfüllen, erinnern an das Massada-Syndrom. Dieser fanatische Extremismus ist eher ein Thema der Psychiatrie als der Politik.

“Es ist höchst unwahrscheinlich, dass der chasarische Premierminister (https://bit.ly/4bQeMT7) Netanjahu, der jetzt mit dem Rücken an der Wand steht, sich an die Resolution des sofortigen Waffenstillstands in Gaza halten wird [1].

Netanjahu verbarrikadiert sich hinter dem Massada-Syndrom und nutzt das Geschrei von 90% der israelischen Bevölkerung, die die Vernichtung der Hamas fordern, ohne Rücksicht auf die “Kollateralschäden” (sic), was zu einer palästinensischen Apokalypse führt, die den drei Prinzipien des humanitären Völkerrechts völlig widerspricht: Unterscheidungsvermögen, Verhältnismäßigkeit und Vorsorge [2].