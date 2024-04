Das Vernünftigste, was man mit seinem Geld machen kann

Um reich zu werden, muss man mehr tun, als die richtigen Anlagen zu kaufen und auf das Beste zu hoffen. Das wichtigste Element Ihrer Strategie, um den Kampf um das Überleben Ihrer Investitionen zu gewinnen, ist Ihre eigene Psychologie. Sie haben gehört, dass Ihre Einstellung Ihrer Gesundheit und Ihrem Golfspiel zugute kommt; sie wird auch Ihre Rendite verbessern.

Es reicht nicht aus, die finanziellen Fehler der Vergangenheit zu korrigieren. Viel wichtiger ist es, kontraproduktive Einstellungen, Vorgehensweisen und Methoden der Problembewältigung zu beseitigen. Die Ergebnisse, die jemand im Leben erzielt, sind ein Indikator dafür, wie gesund seine Lebenseinstellung ist. Eine gesunde Lebenseinstellung führt zu guten Ergebnissen. Menschen, die ein chaotisches, unproduktives und unglückliches Leben führen, haben in der Regel niemanden außer sich selbst dafür verantwortlich zu machen. Sie haben selten eine Lebensstrategie und daher auch kein Fundament, auf dem sie eine Anlagestrategie aufbauen können.

Es gibt viele gute Ratschläge zu diesem Thema. Die Meditationen von Marcus Aurelius, Ben Franklins Autobiografie, Norman Vincent Peales Power of Positive Thinking, Frank Bettgers How I Raised Myself from Failure to Success in Selling und Maxwell Maltz’ Psycho-Kybernetik sind alle hilfreich.

Einer der wichtigsten Aspekte der Großen Depression ist, dass sie Ihnen ermöglicht, Ihre Lebensphilosophie auf den Prüfstand zu stellen. In guten Zeiten kann fast jeder damit umgehen, aber die kommenden Jahre werden die wahren Gewinner von den Verlierern unterscheiden. Viele werden den Nervenkitzel eines Sieges oder den Schmerz einer Niederlage am eigenen Leib erfahren und sich nicht mehr auf das stellvertretende Vergnügen von Sportübertragungen am Samstagnachmittag im Fernsehen verlassen müssen, um das Leben zu erfahren.

Natürlich gibt es keine Garantie dafür, dass man im Kampf ums finanzielle Überleben nicht doch zum Opfer wird, nur weil man eine brauchbare Strategie entwickelt hat. Es gibt auch so etwas wie schlichtes Pech. Aber wie Damon Runyon sagte: “Das Brot mag nicht immer dem Weisen gehören, das Rennen nicht immer dem Schnellen und die Schlacht nicht immer dem Starken – aber das ist die Art zu wetten.

Entwickeln Sie eine überlebensfreundliche Einstellung und das Gesetz der großen Zahl wird den Rest erledigen.

Natürlich gibt es eine fast unendliche Anzahl von gültigen Einstellungen. Alles, was für Sie funktioniert, funktioniert auch für mich. Aber da der nächste Schritt in der Strategie (Konsolidierung) die Beschaffung von materiellen Gütern betrifft, möchte ich keinen falschen Eindruck erwecken.

Man kann vielleicht zehn Säcke Silber, tausend Krügerrands und genug Essen für eine Restaurantkette einsacken, aber das ist nicht annähernd so wichtig wie zu wissen, wie man das alles wiederbekommt, wenn man es aus einem Grund verliert. Etwas, das dir niemand nehmen kann und das du niemals verlieren kannst, ist deine Einstellung zum Leben.

Scrooge hatte die richtige Einstellung.

Eine der einprägsamsten Geschichten, die ich je gelesen habe, war ein Onkel-Dagobert-Comic, der 1953 von Carl Barks in den Walt Disney Studios geschrieben wurde.

Dagobert spielt in seinem Geldspeicher, taucht und wälzt sich darin und tut, was er am liebsten tut. Als er seinen Geldspeicher verlässt, um seiner täglichen Routine nachzugehen, stellt sich heraus, dass sein Neffe Donald Duck beschlossen hat, ihm einen Streich zu spielen, indem er eine gefälschte Zeitung mit der Schlagzeile “Münzen und Banknoten jetzt wertlos!

Dagobert sieht es und ist verblüfft. Sein ganzes Geld ist wertlos. Er lässt sich gegen einen Baum fallen und denkt, dass er nicht einmal mehr eine kleine Elritze hat, mit der er sich ein Stück Brot kaufen könnte. Doch im nächsten Bild des Comics hat sich die tapfere alte Ente wieder aufgerappelt und ist bereit, das Rennen fortzusetzen: “Es gibt keinen Grund, über das Pech zu weinen. Ich werde mir einen Job suchen und mein Leben neu beginnen”.

Bald finden wir ihn unten am Ufer im Gespräch mit einem Fischer. Er bietet ihm an, für einen Sack Fisch sein Boot zu streichen. Dagobert fängt die Fische und bringt sie zu einem Bekleidungsgeschäft, in dem die Geschäfte schlecht laufen. Er tauscht die Fische gegen einen Regenmantel. Zurück am Hafen tauscht er den Regenmantel bei einem anderen Fischer gegen zwei Säcke Fisch.

Da die Fische immer schwerer werden, tauscht Scrooge die zwei Säcke bei einem Bauern gegen ein altes Pferd ein und tauscht dann das Pferd gegen zehn Säcke Fisch.

Am Ende des Tages hat Dagobert einen Berg von Fischen: drei Kubikmeter. So viel neues Geld, wie er von dem alten hatte. Er betrachtet die kalten, klammen Fische und fragt sich: “Wie soll ich das neue Geld zählen? Nach Pfund oder nach Zoll? Wie soll man es aufbewahren? Und wie soll man es ausgeben, bevor es verdirbt?

Traurig stellt er fest, dass man mit Fischen nicht so schön spielen kann wie mit seinem alten Geld. Fische fühlen sich nicht gut an und riechen schlecht.

Plötzlich will er nicht mehr reich sein. Er heuert einen Fuhrunternehmer an, der den Fischberg zu Donald bringt, der schon immer reich sein wollte. Donalds Haus wird unter toten Fischen begraben.

Donalds Scherz ging nach hinten los, aber Dagobert bewies, dass er recht hatte: Man kann bei null anfangen, wenn man die richtige Einstellung hat, und am Ende die Nase vorn haben, wenn man seine Karten richtig ausspielt.

Dagobert hatte keinen einzigen Fisch, als er neu anfangen musste, viel weniger als Sie haben werden, wenn Sie sich von all Ihren überflüssigen Besitztümern trennen. Sie kosten Sie Geld und binden Sie. Verwandeln Sie den Müll, den Sie angesammelt haben, in Bargeld, das Sie wie Dagobert umverteilen können.

Der nächste Schritt in Ihrem Plan ist, dass Sie anfangen, Geld zu verdienen, um Ihren Grubstake zu erhöhen – das heißt, mehr Geld zu schaffen. Das war der Schlüssel zu Dagoberts zweitem Glück, und es ist der Schlüssel zu Ihrem.

Aber Sie müssen auch über die Fähigkeiten verfügen, anderen Waren und Dienstleistungen anzubieten. Dagobert hat sein Fischvermögen durch seine unternehmerischen Fähigkeiten gemacht, aber es gibt Tausende andere.

Kompetenzen erwerben

Einer der wichtigsten Schritte, um sein Leben selbst in die Hand zu nehmen und in den kommenden Jahren Wohlstand zu erlangen, ist der Erwerb von Bildung und Fähigkeiten. Das bedeutet viel mehr, als nur acht Jahre zur Schule und zur Universität zu gehen. Ein Hochschulstudium ist eine Sache, aber zu lernen, wie man Geld verdient, ist etwas ganz anderes. Die meisten Menschen scheinen heute zu glauben, dass ein Hochschulstudium notwendig ist, um voranzukommen. Das ist nicht der Fall. Es kann sogar ein Hindernis sein.

Viele Menschen scheinen zu glauben, dass sie durch den Besuch einer Universität eine Ausbildung erhalten. In Wirklichkeit erhalten die meisten nur ein Diplom, und das ist etwas ganz anderes. Eric Hoffer, der Hafenarbeiter aus San Francisco, der nie die High School abgeschlossen hat, aber so tiefgründige Bücher wie “The True Believer” geschrieben hat, ist ein hervorragendes Beispiel für den Unterschied zwischen dem Besuch einer Universität und einer Ausbildung.

Praktische, vermarktbare Fähigkeiten werden oft besser in der Berufsschule, durch Selbststudium und durch Erfahrung von der Pike auf in einem Bereich erworben. Viele Lehrer, die ihre Klasse als Erste abgeschlossen haben, könnten nicht einmal einen erfolgreichen Hotdog-Stand betreiben und sind kaum in der Lage, ihren Schülern beim Erlernen von Überlebensfertigkeiten zu helfen.

Es wäre ein tragischer Fehler, alle Ressourcen darauf zu verwenden, Gold anzuhäufen, Rohstoffe zu horten, clevere Steuerkonzepte zu entwerfen und zu spekulieren und dabei die viel grundlegenderen immateriellen Güter zu vernachlässigen. Der Staat kann durch Inflation, Steuern und Regulierungen einen Großteil Ihrer Bemühungen zunichte machen. Und auch wenn Sie diese überwunden haben, kann das Marktrisiko – eine Fehleinschätzung, eine unerwartete Entwicklung, eine gescheiterte Brokerfirma – Ihnen den Rest geben. Genauso wie Betrug, Diebstahl, Feuer oder Krieg.

Und in der Zukunft könnten all diese Dinge und noch viele mehr größere Gefahren darstellen als in der Vergangenheit. Das Einzige, was dauerhaft sicher ist, ist das, was man in sich trägt: seine Einstellung, sein Wissen, seine Fähigkeiten.

Wer weiß, welche Fähigkeiten in den nächsten Jahren gefragt sein werden? Was Sie heute tun, ob als Lehrer, Anwalt, Maurer oder Versicherungsvertreter, ist vielleicht nicht mehr gefragt. Aber das Kochen französischer Gerichte, das Reparieren von Autos, das Führen von Büchern oder das Anbieten von Finanzberatung könnte sehr gefragt sein. Oder vielleicht umgekehrt.

Das Klügste, was man mit seinem Geld machen kann, ist nicht, Gold zu kaufen. Sie sollten Kurse besuchen und sich Wissen in anderen Bereichen aneignen, die möglichst nichts mit dem zu tun haben, was Sie gerade tun. Alles, was mit Wissenschaft und insbesondere Technik zu tun hat, scheint besonders geeignet zu sein. Informatik, Medizin, Mechanik, Landwirtschaft und Elektronik werden auch in Zukunft gefragt sein.

In der Fernsehserie Star Trek hat der gut informierte Mr. Spock der Crew so oft wie kein anderer aus der Patsche geholfen. Deshalb ist es schwer vorstellbar, dass er arbeitslos ist. Mehr Wissen kann nur dazu führen, dass man besser versteht, wie die Welt jetzt funktioniert, und wenn sie nicht mehr so funktioniert, wie sie jetzt funktioniert, kann man weitermachen. Dann ist es nicht mehr das Ende der Welt, wenn man seinen Job verliert.

Und das werden viele Menschen tun.