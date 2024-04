Dritter Weltkrieg; ein weiterer Sprung nach vorn für den Tod des Globalismus

Lange Zeit galt Nordeuropa als das sicherste, sauberste und fortschrittlichste Land der Welt, doch ähnlich wie Amerika erlebt es eine beispiellose Kriminalität: Machtkämpfe zwischen schwedischen Mafia-Clans machen das skandinavische Land zu einem der … gewalttätigsten in Europa … Mafiamorde schockieren die Niederlande, die gegen ihren Abstieg zum „Drogenstaat“ kämpfen, während geschützte Journalisten und Anwälte auf der Straße ermordet werden. Oft treffen die Bandenmitglieder, deren Killer erst 14 Jahre alt sind, das falsche Ziel und töten unschuldige Zivilisten.

Seltsamerweise finden diese Schlagzeilen keinen Eingang in die utopische Welt der MSM. Der Tourismus ist ein Faktor, der andere ist die Schaffung einer alternativen Realität. Eine imaginäre Realität, in der die Kirschblüten die schwarze Farbe der Bomben verdecken. Denn eine Lüge, die immer wieder erzählt wird, wird im Rahmen des Erzählers und der Betroffenen zur „Realität“. So entsteht Geschichte und so wird die aktuelle Dystopie überdeckt.

Vor ein paar Tagen erklärte ein Mitglied des Kongresses, dass die USA Hiroshima mit Gaza machen sollten. “Erledigt es schnell.” Die Folgen wären ein Touristengrab, da die Luft, der Boden, die Trümmer und das Wasser nun für Jahre kontaminiert wären! Und Netanyahu hat größere Pläne für diese Bastion Palästinas. Seine Visionen sind durchzogen von Geld. Öl. Ben-Gurion-Kanal. Ein Gartenstaat für NEOM-Besucher. Aber das Land muss makellos gemacht werden – oder die Touristen werden nicht kommen.

„Der Krieg kommt – bereiten Sie sich vor“, mahnt der deutsche Politiker Scholz immer wieder. Wird dieser Krieg ein Nahostkrieg oder ein Russlandkrieg – oder beides? Europa infizieren. Soeben hat Israel die iranische Botschaft in Damaskus bombardiert. Iranische Nationalisten getötet. Die CIA/NATO hat Moskau bombardiert und 140 Zivilisten getötet. Estland hat soeben bekannt gegeben, dass jedes NATO-Mitglied bereits Truppen in der Ukraine stationiert hat. Und Mike Johnson hat gerade erklärt, dass die bankrotten USA der Ukraine 61 Milliarden Dollar schicken werden – in Form von Krediten und gestohlenem russischen Eigentum!

Was zum FARK? Das riecht wie Rothschild 1918, als er die Ermordung von Zar Nikolaus II. anordnete und begann, sein gesamtes Vermögen zu stehlen, einschließlich Diamanten, Bankkonten, Juwelen und Immobilien.

Es gibt UN-Protokolle, die den Staaten ermöglichen, Vermögenswerte als Sanktion einzufrieren. Das Einfrieren bedeutet nicht, dass die Vermögenswerte nun dem Land gehören, das sie eingefroren hat. Es bedeutet, dass sie jetzt in Gewahrsam sind. Wenn sie das Vermögen oder die Erträge aus dem Vermögen wegnehmen, ist das Diebstahl. Damit sich die USA auf das Einfrieren berufen können, müssen sie sich als „geschädigte Partei“ identifizieren. Die Verwendung von Begriffen wie „globale Sicherheit“ fällt NICHT unter dieses Protokoll.

Sobald die USA anerkennen, dass sie eine geschädigte Partei sind, müssen sie nachweisen, wie sie geschädigt wurden – im Falle der Ukraine war ihre gesamte Wirtschaft auf kriminellen Aktivitäten aufgebaut – daher könnte eine „geschädigte Partei“ den Standards eines KRIMINELLEN unterliegen. Noch wichtiger ist, dass die USA und die EU, um ein Einfrieren durchzusetzen, die Verfahren des UN-Sicherheitsrates durchlaufen müssen und nicht nur unilateral handeln dürfen.

Alle diese Maßnahmen zum Einfrieren russischer Gelder sind nach internationalem Recht vollkommen illegal. Und die Folgen werden zweifellos darauf abzielen, die Wirtschaft der USA und der EU zu schwächen. Wirtschaften, die bereits am Abgrund stehen. Wenn sich die USA und die EU darauf einigen, diese Vermögenswerte als Geschenke an die Ukraine zu verwenden oder sogar als Kredite, wird ein Präzedenzfall geschaffen und die Märkte werden in einen Ausverkaufswahn verfallen, da Länder versuchen werden, ihr Eigenkapital zu reduzieren, bevor die USA entscheiden, dass sie unerwünscht sind.

Der Sinn der Sanktionen besteht darin, das Land zu erpressen, damit es sich unterwirft. Der gesamte Nahe Osten beobachtet das sehr genau und mit großem Misstrauen.

Israel operiert außerhalb der UNO und bombardiert andere Länder, angeblich um „Hamas“ zu treffen. Dabei wurden 35.000 Zivilisten getötet. Die USA haben in der Ukraine in einen Krieg eingegriffen, an dem sie nicht beteiligt sind. Damit handeln die USA rechtswidrig. Die NATO interveniert in der Ukraine, obwohl die Ukraine kein NATO-Mitglied ist – und macht sich damit ebenfalls des kriminellen Bruchs des UN-Völkerrechts schuldig.

Technisch gesehen würden diese Maßnahmen bedeuten, dass die Vereinten Nationen keine lebensfähige Einheit mehr wären und niemand mehr verpflichtet wäre, sich an ihre Gesetze zu halten. Den Weltmärkten droht ein schwerer Schlag. Das wäre der Katalysator. Sollte der Dritte Weltkrieg Realität werden, verabschieden Sie sich natürlich von Ihren Investitionen.

Der Goldpreis ist seit Jahresbeginn um rund 10 Prozent gestiegen, der Ölpreis um 19 Prozent. Beides Indikatoren wirtschaftlicher Unsicherheit. Aber – stark manipuliert.

Wenn die NATO für eine Invasion Russlands bereit wäre, gäbe es eine Reihe von Hindernissen: 1. Ihre Waffen sind derzeit minderwertig und haben erhebliche Mängel. 2. die NATO wäre dann in Bezug auf die Führung zersplittert, da die CIA und der MI6 wahrscheinlich keine zweite Position in Autorität und Befehlsgewalt einnehmen würden – was bedeutet, dass Machtkämpfe … selbstmörderisch werden würden. 3. angesichts der Bemerkung Sloweniens, dass die NATO-Truppen in der Ukraine bereits die Fäden ziehen und verloren haben – ein Weltkrieg würde an dieser Geheimdienststrategie nichts ändern.

Bei der Suche nach Antworten ist es notwendig, die Motive zu verstehen. Während die klassischen Motive Entvölkerung und Geld waren, gibt es dieses Mal mehr. Sie wurden identifiziert und enttarnt. Sie kommen nicht weiter. China weiß es. Afrika weiß es. Russland weiß es. Der Nahe Osten weiß es. Die Anonymität hat ihnen Einfluss verschafft. 70% des Bundeshaushalts gehen an Illegale. Sie haben die Amerikaner ausgeblutet. Die Ausgaben werden zusammenbrechen. Und ihr $$$$$$ wird wahrscheinlich drastisch sinken, wenn weiterhin alternative Währungen verwendet werden.

Sie sind abermals besiegt worden. Und im Moment ist das ihre einzige Lösung: sich zu rächen, indem sie jedes Land mit in den Abgrund reißen.

Zu Ihrer Information: CERN wird voraussichtlich am 8. April wieder in Betrieb gehen, am selben Tag wie die Sonnenfinsternis … KEIN ZUFALL