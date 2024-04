Befreien Sie sich von Zensur und Propaganda mit diesem einfachen Info-Tool: Die Bedeutung von RSS-Feeds*

*RSS: Rich Site Summary sind Dateiformate für Web-Feeds. Sie zeigen Änderungen auf Websites, z. B. auf News-Seiten, Blogs, Audio-/Video-Logs etc. Das Akronym steht aktuell für Really Simple Syndication; vormals waren bereits andere Bedeutungen gegeben.

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Obwohl sie von den Algorithmen der sozialen Medien überschattet werden, sind RSS-Feeds nach wie vor ein leistungsfähiges Instrument, das Ihnen hilft, sich mit Informationen zu versorgen, die von den Mainstream-Medien ignoriert oder absichtlich zensiert werden

Mit RSS können Sie Ihre eigenen Nachrichtenquellen zusammenstellen und sich so dem Einfluss der Mainstream-Medien entziehen

Es gibt verschiedene RSS-Feed-Reader, jeder mit seinen eigenen Merkmalen und Funktionen

Durch die Nutzung von RSS-Feeds können Sie die Kontrolle über Ihre Informationsaufnahme zurückgewinnen und die Themen, die Sie interessieren, nach Priorität ordnen

Da RSS-Feeds Echtzeit-Updates von den von Ihnen gewählten Quellen liefern, erhalten Sie zeitnahe Informationen, ohne sich auf verzögerte oder gefilterte Berichte von traditionellen Medienkanälen verlassen zu müssen

In einer Ära, die von Social-Media-Algorithmen und kuratierten Newsfeeds dominiert wird, gerät der bescheidene RSS-Feed oft ins Abseits und wird als Relikt aus der Vergangenheit des Internets abgetan.

Dabei sind RSS-Feeds keineswegs veraltet und irrelevant, sondern nach wie vor eines der leistungsfähigsten Instrumente, um im digitalen Zeitalter auf dem Laufenden zu bleiben. Wahrscheinlich wurden sie absichtlich in den Hintergrund gedrängt, weil sie eine legitime Bedrohung für die Machthaber darstellen, da sie es ermöglichen, die Medienzensur zu umgehen.

RSS (Really Simple Syndication) ermöglicht es Ihnen, Ihre eigenen Nachrichtenquellen zusammenzustellen und Ihre Informationsaufnahme auf Ihre persönlichen Vorlieben abzustimmen. Ich vermute, dass seine mangelnde Popularität nicht auf Ineffizienz zurückzuführen ist, sondern auf die Tatsache, dass RSS eine echte Bedrohung für die Wächter der Informationen darstellt. Daher wird seine Verwendung vom Medienestablishment nicht mehr so gefördert wie früher.

Die Nutzung von RSS-Feeds gibt Ihnen die Möglichkeit, sich von den Zwängen kuratierter Propaganda zu befreien und auf den Wissensschatz zuzugreifen, der jenseits der Zensur liegt.

Ganz gleich, ob Sie Nachrichten zu Nischenthemen suchen oder sich nach ungefilterten Erkenntnissen Ihrer bevorzugten unabhängigen Rechercheure sehnen, RSS-Feeds bieten ein Tor zu ungehinderten Informationen und geben Ihnen die Macht des Wissens zurück in Ihre Hände.

Welcher RSS-Feed ist der richtige für Sie?

Trotz ihrer abnehmenden Beliebtheit gibt es immer noch mehrere RSS-Feeds, aus denen Sie wählen können. Hier finden Sie eine Liste der verfügbaren Angebote sowie einige ihrer Vor- und Nachteile. Jeder RSS-Feed-Reader hat seine eigenen Merkmale und Funktionen, so dass die Wahl des richtigen Readers wirklich von Ihren spezifischen Vorlieben und Bedürfnissen abhängt.

Pro Kontra Feedly Feedly Benutzerfreundliche Oberfläche mit der Möglichkeit, Feeds in Kategorien zu organisieren; Unterstützung für Web- und Mobilplattformen.



Diesen nutze ich, seit Google Reader im Juli 2013 geschlossen hat, weil sie ihn als Bedrohung für ihr Geschäftsmodell ansahen. Die kostenlose Version bietet nur eingeschränkte Funktionen und erfordert ein Konto, um einige der Funktionen freizuschalten. Inoreader Inoreader Robuste Funktionen wie Filter, Regeln und benutzerdefinierte Tags; unterstützt die Integration mit Anwendungen von Drittanbietern und bietet eine kostenlose Version mit grundlegenden Funktionen. Die Benutzeroberfläche kann für neue Benutzer überwältigend sein, und einige erweiterte Funktionen erfordern ein Premium-Abonnement. NewsBlur NewsBlur Konzentriert sich auf die personalisierte Nachrichtenkuration und bietet eine “Trainingsfunktion”, mit der Sie der Plattform Ihre Vorlieben beibringen können; unterstützt das Teilen und Kommentieren von Artikeln. Die Schnittstelle ist nicht so intuitiv wie bei anderen Optionen, und die kostenlose Version ist auf maximal 64 Feeds beschränkt. The Old Reader The Old Reader Saubere und einfache Schnittstelle, die an Google Reader erinnert; unterstützt soziale Funktionen wie Teilen und Kommentieren und ermöglicht den Import von OPML-Dateien. In der kostenlosen Version ist die Anzahl der Feeds und Updates begrenzt, und für einige Funktionen ist ein Premium-Abonnement erforderlich. Netvibes Netvibes Hochgradig anpassbares Dashboard-Layout; unterstützt die Integration mit verschiedenen Widgets und Apps und bietet soziale Analyse- und Überwachungsfunktionen. Die Oberfläche kann für Gelegenheitsnutzer überwältigend sein, und einige erweiterte Funktionen sind nur in der Premium-Version verfügbar. Bloglovin’ Bloglovin’ Konzentriert sich auf das Verfolgen von Blogs und das Entdecken neuer Inhalte; bietet eine übersichtliche und optisch ansprechende Oberfläche und unterstützt die Integration mit Social-Media-Plattformen. Beschränkt sich auf Blog-Inhalte und bietet keine erweiterten Funktionen zum Filtern und Organisieren von Feeds. Flipboard Flipboard Sie bietet ein magazinartiges Layout für kuratierte Inhalte, unterstützt die Integration von Social-Media-Konten und ist auf mehreren Plattformen, einschließlich Mobilgeräten, verfügbar. Die Kuratierung von Inhalten beruht in hohem Maße auf Algorithmen und bietet möglicherweise nicht so viel Kontrolle über bestimmte Feeds wie herkömmliche RSS-Reader.

Eine stufenweise Anleitung für die ersten Schritte

Da jeder RSS-Feed über einzigartige Funktionen verfügt, konzentriert sich die folgende Anleitung ausschließlich auf Feedly, das von mir bevorzugt wird. Hier erfahren Sie, wie Sie loslegen:

Melden Sie sich für ein Konto an – Sie können Ihre E-Mail-Adresse verwenden, um ein neues Konto zu erstellen, oder sich mit Ihren bestehenden Google-, Facebook- oder Apple-Anmeldedaten anmelden.

– Sie können Ihre E-Mail-Adresse verwenden, um ein neues Konto zu erstellen, oder sich mit Ihren bestehenden Google-, Facebook- oder Apple-Anmeldedaten anmelden. Erkunden Sie die vorgeschlagenen Inhalte – Nach der Anmeldung sehen Sie das Feedly-Dashboard, wo Sie die vorgeschlagenen Inhaltskategorien erkunden oder die Suchleiste verwenden können, um bestimmte Themen, Websites oder Blogs zu finden, an denen Sie interessiert sind.

– Nach der Anmeldung sehen Sie das Feedly-Dashboard, wo Sie die vorgeschlagenen Inhaltskategorien erkunden oder die Suchleiste verwenden können, um bestimmte Themen, Websites oder Blogs zu finden, an denen Sie interessiert sind. Inhalte zu Ihrem Feed hinzufügen – Um Inhalte zu Ihrem Feed hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche “+Follow” neben den Quellen, die Sie abonnieren möchten. Sie können auch die URL einer Website oder eines Blogs direkt in die Suchleiste einfügen, um sie zu finden und zu verfolgen.

– Um Inhalte zu Ihrem Feed hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche “+Follow” neben den Quellen, die Sie abonnieren möchten. Sie können auch die URL einer Website oder eines Blogs direkt in die Suchleiste einfügen, um sie zu finden und zu verfolgen. Organisieren Sie Ihre Feeds – Erstellen Sie Kategorien oder Sammlungen, um Ihre Feeds nach Themen oder Interessen zu organisieren. Klicken Sie dazu in der linken Seitenleiste auf die Schaltfläche “Sammlung erstellen” und geben Sie Ihrer Sammlung einen Namen. Ziehen Sie dann die von Ihnen abonnierten Feeds einfach per Drag & Drop in die entsprechenden Sammlungen.

– Erstellen Sie Kategorien oder Sammlungen, um Ihre Feeds nach Themen oder Interessen zu organisieren. Klicken Sie dazu in der linken Seitenleiste auf die Schaltfläche “Sammlung erstellen” und geben Sie Ihrer Sammlung einen Namen. Ziehen Sie dann die von Ihnen abonnierten Feeds einfach per Drag & Drop in die entsprechenden Sammlungen. Lesen Sie Ihre Feeds – Sobald Sie Ihre Feeds hinzugefügt und organisiert haben, können Sie die neuesten Artikel und Updates lesen. Klicken Sie einfach auf einen Feed oder eine Sammlung, um die darin enthaltenen Artikel anzuzeigen. Sie können durch die Artikel blättern und nur die Highlights lesen oder auf einzelne Titel klicken, um den gesamten Inhalt zu lesen.

– Sobald Sie Ihre Feeds hinzugefügt und organisiert haben, können Sie die neuesten Artikel und Updates lesen. Klicken Sie einfach auf einen Feed oder eine Sammlung, um die darin enthaltenen Artikel anzuzeigen. Sie können durch die Artikel blättern und nur die Highlights lesen oder auf einzelne Titel klicken, um den gesamten Inhalt zu lesen. Neue Feeds hinzufügen – Um jederzeit neue Feeds hinzuzufügen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche “Folgen” auf der Feedly-Oberfläche. Sie können auch die RSS-Feed-URL einer Website oder eines Blogs kopieren und in die Suchleiste einfügen, um sie direkt zu abonnieren.

– Um jederzeit neue Feeds hinzuzufügen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche “Folgen” auf der Feedly-Oberfläche. Sie können auch die RSS-Feed-URL einer Website oder eines Blogs kopieren und in die Suchleiste einfügen, um sie direkt zu abonnieren. Passen Sie Ihre Einstellungen an (optional) – Um Ihr Leseerlebnis anzupassen, erkunden Sie die Einstellungen und Präferenzen in Feedly. Sie können zum Beispiel Ihre Benachrichtigungseinstellungen, das Layout und andere Optionen nach Ihren Wünschen anpassen.

– Um Ihr Leseerlebnis anzupassen, erkunden Sie die Einstellungen und Präferenzen in Feedly. Sie können zum Beispiel Ihre Benachrichtigungseinstellungen, das Layout und andere Optionen nach Ihren Wünschen anpassen. Zugriff auf Feedly von verschiedenen Geräten aus – Feedly ist auf mehreren Plattformen verfügbar, darunter Webbrowser, iOS- und Android-Geräte. Wenn Sie also auch unterwegs Nachrichten lesen möchten, laden Sie die Feedly-App auf Ihr Mobilgerät herunter. Sobald sie installiert ist, können Sie Ihren Lesefortschritt auf allen Geräten synchronisieren.

Wie RSS-Feeds Ihnen helfen, die Zensur der Mainstream-Medien zu umgehen

Wenn Sie einen personalisierten RSS-Feed einrichten, umgehen Sie die Zensur der Mainstream-Medien, indem Sie direkt auf Informationen aus alternativen Quellen zugreifen können. Während die Mainstream-Medien ein einziges Narrativ verbreiten, können Sie eine Vielzahl von Standpunkten kuratieren, darunter auch solche, die möglicherweise an den Rand gedrängt oder unterdrückt werden, und erhalten so ein umfassenderes Verständnis verschiedener Themen.

Da RSS-Feeds die Inhalte direkt von den entsprechenden Websites liefern, gibt es keine Zensur oder Manipulation der Informationen durch einen Mittelsmann. Da RSS-Feeds außerdem Echtzeit-Updates von den von Ihnen gewählten Quellen liefern, erhalten Sie zeitnahe Informationen, ohne sich auf verzögerte oder gefilterte Berichte von traditionellen Medienkanälen verlassen zu müssen.

Da Sie die Kontrolle über die von Ihnen konsumierten Inhalte haben, können Sie auch die Themen, die Sie interessieren, nach Prioritäten ordnen. Die Informationsflut ist heutzutage sehr real, und sie kann tiefgreifende Auswirkungen auf Ihr Wohlbefinden und Ihre kognitiven Fähigkeiten haben. Die Informationsflut kann zum Beispiel dazu führen:

Geringere Produktivität

Geringere Aufmerksamkeitsspanne

Beeinträchtigte Entscheidungsfindung und Problemlösung

Erhöhter Stress und Angstzustände

Erhöhtes Burnout-Risiko, vor allem, wenn Sie das Gefühl haben, der ständigen Informationsflut nicht entkommen oder sie nicht bewältigen zu können

Körperliche Gesundheitsprobleme wie Kopfschmerzen und Schlafstörungen

Soziale Isolation

Informationsmüdigkeit, die dazu führen kann, dass Sie wichtigen Themen gegenüber apathisch werden

Abnehmende Kreativität

Aus all diesen Gründen ist es wichtig, Strategien zu entwickeln, um mit der überwältigenden Informationsflut umzugehen und sie zu bewältigen. Ein RSS-Feed ist ein effizienter Weg, um dies zu tun, da er es Ihnen ermöglicht, Schlagzeilen und Zusammenfassungen schnell zu scannen und Artikel zum späteren Lesen zu markieren.

Jeder Tag hat nur eine begrenzte Anzahl von Stunden, und die meiste Zeit mit Regierungspropaganda zu verbringen, ist nicht nur Zeitverschwendung, sondern kann auch äußerst deprimierend sein, vor allem, wenn man aus allen Richtungen und von überall her mit denselben düsteren Meldungen bombardiert wird.

Anstatt einfach dem düsteren Pfad der Indoktrination zu folgen, sollten Sie die Kontrolle über die Informationen übernehmen, die Sie täglich konsumieren. Was Sie mit Ihrem Verstand füttern, kann genauso wichtig sein wie das, was Sie in den Mund nehmen, besonders wenn es darum geht, Freude in Ihrem Leben zu fördern.

Weitere Vorteile von RSS-Feeds

Ein RSS-Feed kann auch dazu dienen, Ihre Produktivität und Konzentration zu steigern, indem Sie ihn in andere Tools und Plattformen integrieren, z. B. in E-Mail-Clients, Apps für Notizen und Tools zur Verwaltung sozialer Medien. Dies kann besonders nützlich sein, wenn Sie den Informationsaustausch rationalisieren möchten.

RSS-Feeds können auch für Fachleute und Akademiker besonders wertvoll sein, da sie es Ihnen ermöglichen, über Branchentrends, Forschungsentwicklungen und wissenschaftliche Veröffentlichungen, die für Ihren Arbeitsbereich relevant sind, informiert zu bleiben.

Und wenn Ihr E-Mail-Posteingang durch Newsletter-Abonnements verstopft ist, können Sie durch die Umstellung auf einen RSS-Feed Zeit und Platz sparen, da alles an einem Ort gesammelt wird. Sie können die Artikel, die Sie später lesen möchten, mit einem Lesezeichen versehen und müssen die Artikel, die Sie nicht lesen möchten, nicht mehr manuell löschen.

Sind Sie bereit, RSS einen weiteren Versuch zu wagen?

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass RSS-Feeds, obwohl sie von Social-Media-Algorithmen und kuratierten Nachrichten überschattet werden, nach wie vor ein wirkungsvolles Instrument zur Navigation in der digitalen Informationslandschaft sind. Sie sind keineswegs veraltet, sondern bieten einen anpassbaren und effizienten Weg, um auf verschiedene Inhalte direkt von ausgewählten Quellen zuzugreifen und den Einfluss der Mainstream-Medien zu umgehen.

Ich hoffe, dieser Artikel hat dazu beigetragen, RSS-Feeds zu entmystifizieren. Wenn Sie noch keinen verwenden, sollten Sie unbedingt damit anfangen. Es gibt wirklich keinen einfacheren Weg, um Ihre eigene “Nachrichten-Diät” anzupassen und über die Themen informiert zu bleiben, die Ihnen wirklich wichtig sind. Indem Sie RSS-Feeds nutzen, können Sie die Kontrolle über die von Ihnen konsumierten Informationen zurückgewinnen und so ganz bewusst Freude und Zufriedenheit in Ihrem Leben kultivieren.

