Google-Suchanfragen nach „Umstandskleidung“ in den Vereinigten Staaten um 12-15 % gesunken

Werden die Menschen unfruchtbar oder kommt die Umstandskleidung aus der Mode?

Google hat eine „Trends“-Seite, die es jedem ermöglicht, langfristige Trends für einen bestimmten Suchbegriff zu sehen.

Da aktuelle Statistiken über Geburten oder Schwangerschaften in den USA nicht ohne Weiteres verfügbar sind, habe ich mich entschlossen, den langfristigen Fünf-Jahres-Trend für den Suchbegriff „Umstandskleidung“ zu untersuchen (Archiv-Link). Wie Sie sich vorstellen können, wird Umstandskleidung von einer schwangeren Frau oder von jemandem gesucht, der sie für eine schwangere Frau in seinem Leben kaufen möchte. Diese Suche wird also mit Schwangerschaften in Verbindung gebracht.

Zu meinem Entsetzen zeigt Google Trends, dass die Suchanfragen nach Umstandskleidung im Jahr 2022 und Anfang 2023 im Vergleich zum Vorjahr zurückgehen werden. Hm…

Ist der Rückgang real? Ich habe das Bild etwas bearbeitet und den Teil der Kurve für die Suchtrends von Januar 2022 bis Februar 2023 um genau ein Jahr in die Vergangenheit verschoben (nach links im Diagramm).

In der obigen Abbildung ist die rote Kurve der Suchtrend 2022-2023 für Umstandskleidung, der um ein Jahr in die Vergangenheit verschoben wurde, so dass Sie 2022 mit 2021 vergleichen können. Durch die Verschiebung um genau ein Jahr bleibt die Saisonalität der Geburtenmuster erhalten.

Es ist ein deutlicher Rückgang ab Februar/März 2022 zu erkennen. Die rote Linie (2022-23) liegt unter der blauen Linie (2021 – Anfang 2022), was beweist, dass die Suche nach „Umstandskleidung“ im Vergleich zu vor einem Jahr rückläufig ist.

Auch die Kurve für 2022 liegt deutlich unter der der Vorjahre.

Was ist hier los? Kommt Umstandskleidung aus der Mode? Oder gab es in den USA im Jahr 2022 vielleicht weniger Schwangerschaften?

Lebendgeburten im Vereinigten Königreich zeigen ähnlichen Rückgang

Wir können die Entwicklung der „Mutterschaftskleidung“ in den USA mit den Geburten im Vereinigten Königreich vergleichen, die von der UKHSA in ihren Berichten zur Impfstoffüberwachung gemeldet werden. Der neueste Bericht zeigt die Geburten nach Monaten für die Jahre 2021 und 2022. Unser Freund, The Naked Emperor, hat sich die Mühe gemacht und die Geburten im Vereinigten Königreich für 2022 im Vergleich zu den Vorjahren dargestellt. Zu seiner und meiner Enttäuschung stellte er fest, dass die Geburten im Vereinigten Königreich um 12 % zurückgegangen sind. Sehen Sie sich seinen Beitrag an!

Hier ist sein Diagramm:

Sieht das US-Diagramm, in dem die Suche nach „Umstandskleidung“ zwischen 2022 und 2021 verglichen wird, ähnlich aus wie das britische Diagramm, in dem die Geburten nach Monaten zwischen 2021 und 2022 verglichen werden? Für mich sieht es sehr ähnlich aus.

Es scheint, dass sowohl in den USA als auch im Vereinigten Königreich ein seltsamer und unerklärlicher Rückgang der Fruchtbarkeit zu verzeichnen ist.

Es ist an der Zeit, Fragen zu stellen…

Sollen wir dem Klimawandel oder den Gasöfen die Schuld geben?