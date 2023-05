Googles neuer Plan mittels KI zur Zerstörung des Journalismus

Der Journalismus, wie wir ihn bisher kannten, ist auf dem Weg zu einem massiven Zugwrack, vorwiegend dank Google. Google dominiert das Internet und seine Inhalte. Wie lange wird es dauern, bis sich die ganze Welt dem Glaubenssystem von Google anschließt, wenn Google der einzige Meinungsmacher für akzeptable Inhalte ist? Eine globale Echokammer, wer möchte? ⁃ TN Editor

Erinnern Sie sich noch daran, als Google im Jahr 2018 den Satz „Sei nicht böse“ aus seinem Verhaltenskodex entfernte?

In jüngster Zeit hat Google konsequent an seiner Politik der Streichung von Inhalten festgehalten. Auf der jährlichen I/O-Konferenz in San Francisco hat der Suchmaschinengigant in dieser Woche endlich seine Vision für eine KI-integrierte Suche vorgestellt – und anscheinend plant Google dabei, digitale Verlage massiv zu benachteiligen.

Googles neue KI-gestützte Suchoberfläche, die „Search Generative Experience“ oder kurz SGE genannt wird, beinhaltet eine Funktion namens „AI Snapshot“. Im Grunde handelt es sich dabei um eine enorme Zusammenfassungsfunktion am Anfang der Seite. Fragen Sie beispielsweise „Warum ist Sauerteigbrot immer noch so beliebt?“ – eines der Beispiele, die Google in seiner Präsentation verwendete – und bevor Sie zu den blauen Links gelangen, mit denen wir alle vertraut sind, bietet Google Ihnen eine von einem großen Sprachmodell (LLM) generierte Zusammenfassung. Oder so vermuten wir, eine Momentaufnahme.

„Die normalen Suchergebnisse von Google werden fast sofort geladen“, erklärt David Pierce von The Verge. „Über ihnen pulsiert und leuchtet ein rechteckiger, orangefarbener Bereich, der die Phrase ‚Generative AI is experimental‘ anzeigt. Ein paar Sekunden später wird das Leuchten durch eine von der KI generierte Zusammenfassung ersetzt: ein paar Absätze, die beschreiben, wie gut Sauerteig schmeckt, welche Vorteile seine präbiotischen Fähigkeiten haben und vieles mehr.“

„Auf der rechten Seite“, fügt er hinzu, „befinden sich drei Links zu Websites mit Informationen, die laut Reid den Inhalt der Zusammenfassung ‚bestätigen‘.“

Es versteht sich von selbst, dass diese Form der Suche, bei der Google KI-Technologie einsetzt, um den Nutzern das Internet wiederzugeben, sich grundlegend von der Art und Weise unterscheidet, wie das suchmaschinengestützte Internet heute funktioniert. Wenn Sie jetzt dieselbe Frage googeln – „Warum ist Sauerteigbrot immer noch so beliebt?“ -, werden Sie mit einer vertrauten Szene konfrontiert: ein Auszug von der Website, die das SEO-Rennen gewonnen hat (in diesem Fall war es British Baker), gefolgt von einer Reihe von blauen Links.

Auf den ersten Blick mag die Änderung relativ harmlos erscheinen. Oft wollen die Leute, die im Internet surfen, ohnehin nur eine kurze Zusammenfassung oder einen Ausschnitt von etwas sehen.

Aber es ist nicht unfair zu sagen, dass Google, auf das im April nach Angaben von SimilarWeb rund 91 Prozent des gesamten Suchverkehrs entfielen, in gewisser Weise ein Synonym für, nun ja, das Internet ist. Und das Internet ist nicht nur eine ätherische, vorbestimmte Sache, wie natürliches Wasser oder Luft. Das Internet ist ein Marktplatz, und Google ist sein Königsmacher.

Insofern wirft die Demo eine äußerst wichtige Frage für die Zukunft der ohnehin schon angeschlagenen Journalismusbranche auf: Wenn Googles KI die Originalarbeit mulcht und den Nutzern in großem Umfang eine destillierte Version davon zur Verfügung stellt, ohne sie jemals mit der Originalarbeit in Verbindung zu bringen, wie werden die Verleger dann weiterhin ihre Arbeit monetarisieren können?

„Google hat seine Vision vorgestellt, wie es KI in die Suche einbinden wird“, twitterte James Vincent von The Verge. „Die kurze Antwort: Es wird das offene Web verschlingen und es dann in einer glänzenden Google-Benutzeroberfläche zusammenfassen/umschreiben/wiederkäuen (wählen Sie das Adjektiv, das Ihren Grad der Beunruhigung widerspiegelt).“

Untersuchungen haben gezeigt, dass Informationskonsumenten es kaum bis zur zweiten Seite der Suchergebnisse schaffen, geschweige denn bis zum Ende der Seite. Und was noch schlimmer ist: Es ist ja nicht so, dass Google seinen langjährigen Informationshändlern Klicks wegnimmt, indem es ein Heer von menschlichen Inhaltsschreibern anstellt, um Zusammenfassungen zu erstellen. Googles neue Suchoberfläche, die auf einem Modell aufbaut, das bereits durch Unmengen unbezahlter menschlicher Arbeit trainiert wurde, wird anscheinend noch mehr von Menschen erstellte Inhalte verschlucken und sie den Informationssuchenden wieder ausspucken, während sie gleichzeitig den Verlagen wertvolle Klicks wegnimmt, die die eigentliche Arbeit der Berichterstattung und Kuratierung leisten und mächtige Interessen wie Google zur Verantwortung ziehen.

Bislang ist unklar, ob oder wie Google diese Verlage entschädigen will.

In einer E-Mail an Futurism sagte ein Google-Sprecher, dass „wir diese neue generative KI-Erfahrung als Experiment in Search Labs einführen, um uns dabei zu helfen, zu iterieren und zu verbessern, während wir das Feedback von Nutzern und anderen Stakeholdern berücksichtigen.

„Während wir mit neuen LLM-gesteuerten Funktionen in Search experimentieren, werden wir weiterhin Ansätze bevorzugen, die es uns ermöglichen, wertvollen Traffic an eine breite Palette von Urhebern zu senden und ein gesundes, offenes Web zu unterstützen“, fügte der Sprecher hinzu.

Auf die Frage, ob das Unternehmen Pläne hat, Verlage für KI-regurgitierte Inhalte zu entschädigen, hatte Google keine Antwort.

„Wir haben diesbezüglich keine Pläne, aber wir werden weiterhin mit dem breiteren Ökosystem zusammenarbeiten“, so der Sprecher gegenüber Futurism.

Die Verleger stehen diesen Änderungen jedoch äußerst skeptisch gegenüber.

„Wenn dies tatsächlich funktioniert und fest implementiert wird“, schrieb Alex Donaldson, Inhaber von RPG Site, „ist dies buchstäblich das Ende des Geschäftsmodells für große Teile der digitalen Medien“.

Letzten Endes gibt es eine Menge Fragen, die Google hier beantworten muss, nicht zuletzt, weil KI-Systeme, auch die von Google, ständig Fälschungen ausspucken.

Der Silicon-Valley-Riese hat lange Zeit behauptet, sein Ziel sei es, den Zugang zu Informationen zu maximieren. SGE scheint jedoch etwas ganz anderes zu bezwecken – und wenn das Unternehmen keinen Weg findet, die Verleger für die Arbeit zu entschädigen, die es den Journalisten abnimmt, könnten die Auswirkungen auf den tatsächlichen Zugang der Öffentlichkeit zu Informationen katastrophal sein.