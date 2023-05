FBI-Mitarbeiter erstellt gefälschte Online-IDs, um Chatrooms von Gruppen beizutreten, die sich gegen Impfvorschriften organisieren

Ein FBI-Überwachungsbeauftragter infiltrierte die Chatrooms von zwei Gruppen der Luftfahrtindustrie, die sich gegen Impfstoffmandate aussprachen, um Informationen über die Organisationsaktivitäten der Gruppen zu sammeln, berichtete der Enthüllungsjournalist Lee Fang.

Wie der Enthüllungsjournalist Lee Fang berichtet, hat ein FBI-Überwachungsunternehmen die Chatrooms von zwei Gruppen aus der Luftfahrtindustrie infiltriert, die sich gegen Impfvorschriften aussprechen, um Informationen über die Organisationsaktivitäten der Gruppen zu sammeln.

Der Auftragnehmer, Flashpoint, der in der Vergangenheit islamische Terrorgruppen infiltriert hat, konzentriert sich laut Fang nun auf „Anti-Impfstoff“-Gruppen und andere innenpolitische Organisationen.

In einer Webinar-Präsentation für Kunden im vergangenen Jahr, die Fang auf seinem Substack analysierte, demonstrierte der Flashpoint-Analyst Vlad Cuiujuclu die Methoden seines Unternehmens zur Identifizierung und zum Eintritt in verschlüsselte Telegram-Chatgruppen.

Er erklärte, wie das Unternehmen versuchte, in Chatrooms von Transportarbeitern einzudringen, die sich gegen die COVID-19-Impfvorschriften wehren.

Fang beschrieb die Präsentation:

„‚In diesem Fall suchen wir nach einem geschlossenen Kanal der U.S. Freedom Flyers‘, sagte Cuiujuclu. Das ist im Grunde eine Gruppe, die gegen Impfungen und Masken ist.

„Während er sich durch die Datenbank klickte, zeigte Cuiujuclu eine Chatgruppe auf Telegram, die von Airline Professionals For Justice gesponsert wurde, einer anderen Gruppe, die von Beschäftigten der Luftfahrtindustrie gegründet wurde, die gegen das Mandat sind. Das Forum, fügte er hinzu, biete nützliche Einblicke, einschließlich Zoom-Links für Treffen der Basisorganisation.

„‚Private Chats‘, so Cuiujuclu, ‚erfordern einen Einladungslink‘, den man oft entweder durch Scrollen durch öffentliche Foren oder durch ‚Engagement des Administrators dieses Kanals‘ finden kann.“

Flashpoint bietet seinen Kunden auch Tools für künstliche Intelligenz und Internet-Scraping an.

Laut Fang ist das Unternehmen führend in der „Bedrohungsintelligenz-Industrie“, einer wachsenden Zahl von Sicherheits- und Überwachungsfirmen, die gefälschte Online-Identitäten erstellen, um Discord-Chats, WhatsApp-Gruppen, Reddit-Foren und Dark-Web-Nachrichtenbretter zu infiltrieren und Informationen für Kunden, darunter Unternehmen und das FBI, zu sammeln, um potenzielle Bedrohungen zu überwachen.

Joshua Yoder, Präsident der US Freedom Flyers, sagte, er wisse, dass Flashpoint private Chatgruppen infiltriert habe, die mit seiner Organisation verbunden sind.

Yoder sagte gegenüber The Defender:

„Spionage und andere Strategien werden häufig eingesetzt, um Insiderwissen über konservative Organisationen zu erlangen, mit dem Ziel, wirksame Kampagnen zu stören, in die Irre zu führen oder anderweitig zu vereiteln.

„Infiltration ist eine Taktik, die der tiefe Staat einsetzt, um zu verhindern, dass die Wahrheit gesagt wird, indem er versucht, die Verbreitung der Botschaft zu zerstören. Das Team der US Freedom Flyers hat diese Angriffe erfolgreich erkannt und wir haben entscheidende Maßnahmen ergriffen, um die Organisation und unsere Mitglieder zu schützen.“

Die Beschäftigten der Luftfahrtindustrie gehörten zu denjenigen, die sich am lautesten und am besten organisiert gegen die COVID-19-Impfvorschrift gewehrt haben.

Sie verfassten einen offenen Brief an die Luftfahrtindustrie, der von Tausenden Organisationen, Ärzten und Piloten unterzeichnet wurde. Sie organisierten auch Untersuchungen über die Risiken von Impfungen für Piloten, sprachen öffentlich über die „Kultur der Angst und Einschüchterung“ im Kontext der Impfvorschriften in der Branche und reichten mehrere Klagen in Kanada, den Niederlanden und den USA ein.

US Freedom Flyers reichte im Mai 2022 eine Klage gegen Atlas Air ein, eine der größten Luftfrachtgesellschaften der Luftfahrtindustrie.

Fang erklärte gegenüber The Defender, dass die gezielte Überwachung amerikanischer Bürger, die sich gegen das Impfmandat wehren, in eine lange Geschichte von Überwachungsmaßnahmen zur Untergrabung der Demokratie passt. Er sagte:

Es gibt eine lange, schmutzige Geschichte von Informanten und Überwachungsfirmen, die daran arbeiten, das demokratische Engagement in diesem Land zu untergraben.

Der Druck auf normale Bürger, die sich gegen COVID-19-Impfstoffmandate wehren, hat viele Formen angenommen: Zensur, Dämonisierung und in diesem Fall Überwachung.

Der wachsende Markt für das Ausspionieren von Dissidenten im Inland

Flashpoint wirbt auf seiner Website mit seinen Überwachungserfolgen und gibt Beispiele für seine Arbeit bei der Untergrabung von Umweltaktivismus, G20-Protesten und Protesten gegen die Luftfahrtindustrie.

Die Webseiten, auf denen diese Aktivitäten beschrieben werden, wurden nach der Veröffentlichung von Fang’s Untersuchung entfernt, können aber im Internetarchiv Wayback Machine gefunden werden.

So beschrieb Flashpoint unter anderem seine Fähigkeit, Aktivisten zu überwachen, die sich gegen Umweltverschmutzung und die Luftfahrtindustrie organisieren. Auf der Website hieß es:

Durch die Beobachtung der Situation und die Bewertung von Taktiken, Techniken und Verfahren (TTP) war Flashpoint in der Lage, die Auswirkungen der bevorstehenden Proteste einzuschätzen und festzustellen, dass diese Gruppen wahrscheinlich weiterhin protestieren und versuchen würden, den Bau und die Erweiterung des Flughafens durch direkte Aktionen zu verhindern. …

Auf der Grundlage dieser Informationen konnten die Kunden von Flashpoint Maßnahmen ergreifen, um die Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb zu kontrollieren und die Sicherheit ihrer Mitarbeiter und Einrichtungen sowie die Sicherheit der Protestierenden zu gewährleisten.

Flashpoint wurde von Evan Kohlmann gegründet, einem ehemaligen Mitarbeiter von NBC News, der über islamische Terrorgruppen recherchierte und den The Intercept als „den bevorzugten Experten der US-Regierung bei Terrorismusverfolgungen“ bezeichnete.

Jack Poulson von Tech Inquiry, einer Gruppe, die die Überwachungsindustrie erforscht, sagte gegenüber Fang, dass „Flashpoint seine Chatroom-Infiltrationsdienste seit Jahren an Unternehmen und Regierungen verkauft hat“.

Aber, so Poulson, das Unternehmen hat seinen Schwerpunkt von der „Überwachung von Muslimen nach dem 11. September“ verlagert und ist „dem Geld in die Informationskriegsführungsprogramme des Pentagons und in das Geschäft der Überwachung von Protestgruppen im Inland gefolgt“.

Vergangenes Jahr erwarb Flashpoint Echosec Systems, einen weiteren Auftragnehmer des Geheimdienstes, und im letzten Monat ging das Unternehmen eine Partnerschaft mit Google Cloud ein.

Diese Akquisitionen kommen zusätzlich zu „einem stetigen Strom von Verträgen mit Flashpoint in den vergangenen Jahren vom FBI, dem Verteidigungsministerium, dem Finanzministerium und dem Ministerium für Innere Sicherheit, neben anderen Behörden“, schrieb Fang.

Fang sprach auch mit Jay Bhattacharya, M.D., Ph.D., Professor für Medizin an der Stanford University, wissenschaftlicher Mitarbeiter am National Bureau of Economics Research und einer der Autoren der Great Barrington Declaration.

Bhattacharya sagte:

Diese Art von Spionage im Inland verletzt den impliziten Schutz, den die Amerikaner in solchen Situationen genießen.

Dies ist kein Terrorismus, dies hat nichts mit der nationalen Sicherheit zu tun.