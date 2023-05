Soylent Green ist nicht mehr weit: Kanadische Wissenschaftler plädieren in einem Papier für Sterbehilfe für arme Menschen

In Anbetracht der rasanten Entwicklung des kanadischen Selbstmordregimes und der Entschlossenheit der Trudeau-Regierung, es weiter auszubauen, sollten wir Vorschläge wie diesen mit tödlichem Ernst behandeln.

Da die Unterstützung für den assistierten Suizid in Kanada trotz einer quälenden Reihe von Berichten darüber, dass sich Arme und Behinderte aus purer Verzweiflung für die tödliche Injektion entscheiden, immer mehr zunimmt, sind wir Zeugen des Entstehens einer wahrhaft postchristlichen Kultur. Wie eine Schlagzeile in der britischen Zeitschrift The Spectator letztes Jahr fragte: „Warum leistet Kanada Euthanasie an den Armen?“ Die Antwort einiger Bioethiker scheint zu lauten: Nun, warum nicht?

Ein neues Papier zweier Bioethiker der Universität Toronto plädiert sogar dafür, dass die Euthanasie von Armen gesellschaftlich akzeptabel sein sollte. Kayla Wiebe, Doktorandin der Philosophie, und die Bioethikerin Amy Mullin, Professorin für Philosophie, schreiben im Journal of Medical Ethics, dass: