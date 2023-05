Wie Europa und die USA nicht auf einer Wellenlänge sind

Seit November 2022 haben eine Reihe wichtiger europäischer Staats- und Regierungschefs – Olaf Scholz aus Deutschland (November 2022), Pedro Sanchez aus Spanien (März 2023), Ursula von der Leyen von der Europäischen Kommission und Emmanuel Macron aus Frankreich – China besucht, was als ein politischer Schritt betrachtet werden kann, der den konzertierten Versuchen der USA, sich von China abzukoppeln, eindeutig widerspricht. Bei seinem Besuch in China wurde Macron von einer Wirtschaftsdelegation begleitet, der mehr als 60 Führungskräfte französischer Unternehmen, darunter Airbus, angehörten. Viele von ihnen strebten im Zuge der Öffnung Chinas nach der „Zero COVID“-Politik eine intensive Zusammenarbeit mit China an.

Die europäische „Look-China“-Politik ändert sich nicht so, wie Washington es sich erhofft hatte, als es mit der Umsetzung seiner globalen Agenda „Kalter Krieg 2.0“ begann. Vielmehr ist das Gegenteil der Fall, und es ist sehr wahrscheinlich, dass dies auch weiterhin der Fall sein wird, was darauf hindeutet, dass Europa und die USA, obwohl sie formell Verbündete sind, nicht auf derselben Seite stehen und dass große Unterschiede bestehen. Noch wichtiger ist, dass sich diese Differenzen nicht mehr auf Gespräche und Verhandlungen hinter verschlossenen Türen beschränken, sondern in jüngster Zeit öffentlich geworden sind.

Vor kurzem haben sich wichtige US-Verbündete in Europa (und Japan) gegen Washingtons Pläne ausgesprochen, alle G7-Exporte nach Russland zu verbieten. Das Verbot würde vielen Ländern schaden, deren Wirtschaft bereits seit etwa einem Jahr einen Abwärtstrend verzeichnet. Abgesehen von den wirtschaftlichen Folgen eines solchen Beschlusses für die G-7-Staaten würde ein vollständiges Verbot auch den laufenden militärischen Konflikt verkomplizieren. Zum einen hat Russland auf diese Drohung mit der Aufkündigung des Getreideabkommens mit der Ukraine reagiert – eine Aufkündigung dieses Abkommens würde nicht nur den europäischen Volkswirtschaften schaden, sondern auch vielen anderen Volkswirtschaften im Nahen Osten und in Afrika.

Noch wichtiger ist, dass dieses (vorgeschlagene) Verbot und die daraus resultierenden (möglichen) russischen Vergeltungsmaßnahmen auch den laufenden europäischen Bemühungen unter der Führung von Frankreichs Macron zuwiderlaufen, den militärischen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine auf dem Verhandlungswege zu beenden. Die französische Haltung, den Konflikt mit der Hilfe Chinas auf dem Verhandlungsweg zu beenden, gewinnt insofern an Zugkraft, als auch andere europäische Länder auf den Plan treten. So unterstützte Italiens Verteidigungsminister kürzlich die Idee, dass China ein Gesprächspartner am Verhandlungstisch sein sollte“. Diese Ansicht hat ihre Wurzeln in den wirtschaftlichen Beziehungen Europas zu China.

Im März 2023 erklärte der spanische Staatspräsident, dass Europa und China als Wirtschaftspartner untrennbar miteinander verbunden sind, da sie sowohl Konkurrenten als auch Partner „bei der Entwicklung von Infrastrukturprojekten in den Bereichen Verkehr, Energie und Gesundheit“ sind, und fügte hinzu, dass es viel Raum für die Zusammenarbeit zwischen Europa und China gibt und dass „wir Wirtschaftspartner bleiben müssen, und unsere Beziehung muss darüber hinausgehen.“

Der französische Präsident stimmte dem uneingeschränkt zu, als er in China sagte, dass Frankreich nicht in die Konfrontation zwischen den USA und China im Allgemeinen oder in der Taiwan-Frage hineingezogen werden sollte. Der Unterschied in der französischen Politik gegenüber China ist nicht nur eine politische Angelegenheit. Sie ist vielmehr in dem begründet, was man als europäisches Streben nach strategischer Autonomie von den USA in der außenpolitischen Arena bezeichnen kann. Um dies zu unterstreichen, nahm Macron kein Blatt vor den Mund, als er sagte, Frankreich sei zwar ein Verbündeter der USA – und auch Mitglied der Nordatlantikvertrags-Organisation -, aber kein „Vasall“ der USA.

Auch wenn Washington die Bedeutung von Macrons Äußerungen herunterspielte und erklärte, die USA seien weiterhin „zufrieden und zuversichtlich in Bezug auf die großartigen bilateralen Beziehungen“ mit Frankreich, lässt sich kaum leugnen, dass es sich bei Macrons Äußerungen nicht um eine einzelne Aussage handelt. Vielmehr handelt es sich um eine Fortsetzung seiner früheren Positionen, mit denen er den USA wiederholt widersprochen hat.

Im Juni 2022 sagte er zum Beispiel, dass jede Politik der „Demütigung“ Russlands falsch sei. Im Dezember 2022 schlug er Sicherheitsgarantien für Moskau vor, um den laufenden Konflikt zu beenden. Während viele in Washington – und in den US-Mainstream-Medien – die französische Position als übereilte Zugeständnisse an Moskau betrachten, sieht Frankreich diese Position als notwendig an, um Europa selbst vor weiteren Schäden durch diesen Konflikt zu bewahren, der durch den Vorstoß der USA zur Ausweitung der NATO auf die Ukraine, zur Untergrabung der russischen Sicherheit und zur dauerhaften Einkreisung Russlands verursacht wurde.

Was bedeutet das für die USA? Es lässt sich kaum leugnen, dass der Vorstoß der USA gegen China (und Russland) im Hinblick auf seine langfristige Tragfähigkeit immer schwieriger wird. Wenn die europäischen Staats- und Regierungschefs die parallelen Prozesse der Annäherung an China fortsetzen und diese Annäherung an China nutzen, um den Russland-Ukraine-Konflikt zu lösen, wird dies Washington sehr viel direkter untergraben, als es bisher der Fall war.

Noch wichtiger ist, dass eine anhaltende Abkehr in Europa von den USA und eine Hinwendung zu China – und letztlich eine Konfliktlösung mit Russland – das gesamte US-Narrativ der „Isolierung“ Russlands und/oder der „Abkopplung“ von China zunichte machen wird. Eine solche Niederlage wird nicht nur politisch sein, sondern auch in Bezug auf die Unfähigkeit der USA, die europäische Außenpolitik auch nur normativ zu gestalten. In geopolitischer Hinsicht wird dies Europa als unabhängiges Machtzentrum festigen, was die Welt weiter von zwei Blöcken (einem von den USA angeführten und einem von den US-Rivalen) in Richtung Multipolarität verschieben wird. Eine Verschiebung in Richtung Multipolarität wird auch den Erfolg der Vision der Weltpolitik untermauern, die China und Russland seit einigen Jahren favorisieren.

Salman Rafi Sheikh, Forschungsanalyst für internationale Beziehungen und die Außen- und Innenpolitik Pakistans, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.