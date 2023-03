Great Reset: So sieht also eine „15-Minuten-Stadt“ aus

Auf der ganzen Welt verwandeln sich Städte in sogenannte 15-Minuten-Städte, in denen alles, was man benötigt, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen ist – so die Pläne des Weltwirtschaftsforums.

Der ehemalige kanadische Provinzabgeordnete Randy Hillier bekommt viele Fragen zu 15-Minuten-Städten. Er hat Bright Light News kürzlich am Beispiel eines Hühnerstalls gezeigt, wie diese Städte aussehen.

Die Bewohner des 15-Minuten-Viertels oder der 15-Minuten-Stadt sind nicht eingesperrt, sondern entscheiden sich dafür, zu bleiben. Alles, was sie zum Leben benötigen, befindet sich in ihrem 15-Minuten-Viertel. Wasser, Nahrung. Sie besitzen nichts, aber sie sind außergewöhnlich glücklich.

Und je glücklicher sie sind, desto mehr Eier produzieren sie. Ich nehme ihnen alles, was sie produzieren, und sie produzieren trotzdem weiter“, sagte Hillier.

Er fügte hinzu, dass die Häuser in den 15-Minuten-Nachbarschaften fast identisch sind. „Und sie sind glücklich. Ich bekomme alles, was sie produzieren. Sie können gehen, wohin sie wollen, aber sie finden die Welt da draußen so schrecklich, dass sie sie nie verlassen.

„Ich muss keinen Zaun darum ziehen. Es gibt nur einen Chef, und der sorgt dafür, dass sie alles bekommen, was sie benötigen.“