Grenzüberschreitung in die Ukraine

Brad Wolf

Mihail Kogalniceanu, Rumänien – „Die 101. Luftlandedivision der US-Armee wurde inmitten der zunehmenden Spannungen zwischen Russland und dem amerikanisch geführten NATO-Militärbündnis zum ersten Mal seit fast 80 Jahren nach Europa entsandt. Die leichte Infanterieeinheit mit dem Spitznamen „Screaming Eagles“ ist darauf trainiert, innerhalb von Stunden auf jedem Schlachtfeld der Welt kampfbereit zu sein.“ – CBS News, 21. Oktober 2022.

Wir leben in einer Zeit, in der Meinungsartikel sich selbst schreiben, in der die Mainstream-Nachrichten – ohne es zu merken – die ganze Ironie, Doppelzüngigkeit und den Irrsinn der US-Kriegsindustrie auf ihrem selbstverherrlichten Marsch in Richtung Weltkrieg aufgreifen. Die Schriftsteller brauchen nicht vor dem Schlimmsten zu warnen, denn das Schlimmste ist bereits eingetreten.

Die amerikanischen „Screaming Eagles“ wurden drei Meilen vor der Ukraine stationiert und sind bereit, die Russen zu bekämpfen. Der Dritte Weltkrieg winkt. Gott steh uns bei.

Es hätte alles anders kommen können.

Als die Sowjetunion fiel und der Kalte Krieg endete, hätte sich die NATO auflösen und ein neues Sicherheitsarrangement schaffen können, das Russland einschließt. Aber wie der Leviathan, der sie ist, machte sich die NATO auf die Suche nach einer neuen Aufgabe. Sie wuchs auf eine Größe an, die sie auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges noch nie erreicht hatte. Und das alles ohne einen Feind. Sie fand kleine Feinde in Serbien und Afghanistan, aber die NATO brauchte einen echten Feind. Und schließlich fand sie einen. Russland.

Heute ist klar, dass die osteuropäischen Staaten, die die NATO-Mitgliedschaft anstrebten, durch eine Sicherheitsvereinbarung mit Russland als Mitglied besser geschützt gewesen wären. Aber dann hätte die Kriegsindustrie keinen Feind mehr und dementsprechend auch keine Gewinne.

Und so sind die „Screaming Eagles“ um des Profits willen gelandet, schweben drei Meilen von der ukrainischen Grenze entfernt und warten auf den Befehl zum Einmarsch. Und wir, das Volk, die Menschen, die diesen Planeten umspannen, warten darauf, zu erfahren, ob wir in diesem Spiel mit dem Feuer leben oder sterben werden.

Wir sollten ein Mitspracherecht in dieser Angelegenheit haben, in dieser Sache, die das Schicksal unserer Welt betrifft. Es ist offensichtlich, dass wir das nicht unseren „Führern“ überlassen können. Sehen Sie, wohin sie uns geführt haben: ein weiterer Landkrieg in Europa. Haben sie uns nicht schon zweimal hierher geführt? Das ist der dritte Streich für sie und möglicherweise auch für uns.

Wenn wir alle diesen Stellvertreterkrieg, den die USA mit Russland führen, überleben, müssen wir uns unserer Macht als Mitglieder der Massen voll bewusst werden und unnachgiebig auf einen globalen Systemwandel hinarbeiten.

In den USA muss das 2001 verabschiedete Ermächtigungsgesetz zum Einsatz militätischer Gewalt (AUMF) aufgehoben werden; die Kriegsbefugnisse müssen an einen Kongress zurückgegeben werden, der dem Volk und nicht den Waffenherstellern Rechenschaft ablegt; die NATO muss aufgelöst werden; und es muss ein neues globales Sicherheitssystem geschaffen werden, das die Rüstung abbaut, während es Frieden und Sicherheit durch Bildung, gewaltlosen Widerstand und unbewaffneten Schutz der Zivilbevölkerung erhöht.

Die Waffenhersteller, diese Meister des Krieges, diese Händler des Todes, müssen ihre gefräßigen Gewinne zurückgeben und für das von ihnen verursachte Blutbad bezahlen. Der Profit muss ein für alle Mal aus dem Krieg herausgenommen werden. Sie sollen sich für ihr Land „opfern“, sie sollen geben, statt zu nehmen. Und sie sollen nie wieder in Positionen mit solchem Einfluss gelangen.

Haben die sechs Milliarden Bewohner des Planeten mehr Macht als eine Handvoll Konzerne und die Politiker in ihren Taschen, um all dies zu erreichen? Ich wette, das haben wir, und ich hoffe, dass wir das herausfinden werden.

Wenn Sie noch mehr Ansporn brauchen, hier ein weiterer Satz aus dem oben zitierten CBS-Bericht:

„Die Kommandeure der ‚Screaming Eagles‘ sagten CBS News wiederholt, dass sie immer ‚bereit sind, heute Nacht zu kämpfen‘, und dass sie zwar da sind, um NATO-Gebiet zu verteidigen, aber wenn die Kämpfe eskalieren oder es einen Angriff auf die NATO gibt, sind sie voll und ganz bereit, die Grenze zur Ukraine zu überschreiten.“

Ich habe dem nicht zugestimmt, nichts von alledem, und ich nehme an, Sie auch nicht.

Wenn es zu einem Krieg mit Russland kommt und Atomwaffen eingesetzt werden, werden wir alle umkommen. Wenn Russland irgendwie „besiegt“ oder von der Ukraine abgewandt wird, wird die Kriegsindustrie ihren Würgegriff auf die politischen und wirtschaftlichen Systeme der Welt verstärken, so dass sogar die Luft, die wir atmen, verpackt und zu Preisen angeboten wird, die wir nicht mehr bezahlen können.

Können wir, die Menschen, die in dieser Welt des Überflusses leben und einfach nur frei von Krieg und Not leben wollen, bereit sein, die von Leviathanen und Profiteuren gesetzte Grenze zu überschreiten? Können wir die Macht über unser eigenes Schicksal zurückgewinnen, die uns rechtmäßig zusteht?

Die Antwort auf die Frage „Können wir?“ ist ein eindeutiges „Ja“. Wir haben die geballte Kraft, die Intelligenz und die Ressourcen, um es zu tun. Aber werden wir es tun? Werden wir unsere Macht durchsetzen?

Wir haben gesehen, dass gewaltfreie Bewegungen erfolgreich sind, wenn sich Menschen zusammenschließen. Wir wissen, wie man sie organisiert und einsetzt. Auch wir können „bereit sein, heute Nacht zu kämpfen“, und zwar auf unsere gewaltfreie Weise, indem wir uns jeder Autorität widersetzen, die uns in Krieg und Unterdrückung hineinzieht. Es liegt wirklich in unserer Hand. Wir haben die Macht, Frieden zu schaffen. Aber werden wir das tun? Die Kriegsindustrie wettet, dass wir es nicht tun werden. Überschreiten wir die Grenze und beweisen wir ihnen das Gegenteil!