Dr. Peter McCullough: Arterielle Dusche von Blutgerinnseln – COVID-Impfstoff sorgt für lebensverändernde chirurgische Notfälle

Dr. Peter McCullough: Arterielle Dusche von Blutgerinnseln für „Neon Deion“ – COVID-19-Impfstoff sorgt für lebensverändernde chirurgische Notfälle

Wenn sich ein Blutgerinnsel auf der arteriellen Seite des Kreislaufs löst und in einem Gefäßbett landet, das ein Organ versorgt, setzt ein Prozess ein, der als Ischämie bezeichnet wird und bei dem dem Organ oder einer Geweberegion Sauerstoff und lebenswichtige Nährstoffe entzogen werden. Es bleibt nur sehr wenig Zeit, bis es zu einer Schädigung kommt, und dann treten oft bleibende Schäden auf. Das beste Beispiel dafür ist ein embolischer Schlaganfall. In Spitzenkrankenhäusern gibt es „Schlaganfallteams“, die innerhalb von Minuten Entscheidungen auf der Grundlage von Schnelltests treffen und interventionelle Verfahren und/oder gerinnselauflösende Medikamente anwenden. Die Geschwindigkeit, mit der die medizinischen Teams vorgehen, ähnelt der der Unfallchirurgie.

Da die mRNA- und adenoviralen COVID-19-DNA-Impfstoffe den genetischen Code für das Coronavirus-Spike-Protein einbauen, das Blutgerinnsel verursacht, haben die Ärzte neben dem Schlaganfall mit einer neuen Vielfalt von arteriellen Emboliesyndromen zu kämpfen. Einer der ersten COVID-19-impfstoffbedingten Todesfälle, die ich dem Vaccine Event Reporting System (VAERS) gemeldet habe, betraf eine 64-jährige Frau, die in ihrer Krankengeschichte lediglich ein Emphysem aufwies. Im Frühjahr 2021 erhielt sie die Moderna-Impfserie mit zwei Dosen (100 mcg mRNA). Wenige Tage nach der zweiten Injektion entwickelte sie ein arterielles Emboliesyndrom, bei dem ein Schwall von Blutgerinnseln in ihre Beine gelangte, sodass sie ins Krankenhaus eingeliefert werden und Blutverdünner einnehmen musste. Dadurch wurde sie geschwächt, und wir entdeckten später auch Blutgerinnsel in ihrem Venensystem. Etwa 90 Tage später wurde ich vom Dallas County Coroners Office angerufen, als man sie zu Hause tot auffand. Die Impfstoffverletzung, die einen Krankenhausaufenthalt erforderlich machte, war das einzige neue medizinische Problem, sodass ich zu dem Schluss kam, dass sie trotz der Einnahme von Blutverdünnern an diesem thromboembolischen Syndrom gestorben war. Ich beantragte eine Autopsie, doch die Gerichtsmedizin lehnte dies ab.

Dieser Fall war wichtig, als ich von dem ehemaligen Football-Star Deion Sanders hörte. Die Webseite von Sanders ist eine untertriebene Zusammenfassung seiner Football-Großartigkeit: „In seiner Karriere, die sich über 14 Saisons und 188 Spiele erstreckte, setzte er sein spektakuläres Spiel fort. Sanders, der bei fünf verschiedenen NFL-Teams spielte, erzielte insgesamt sechs Touchdowns bei Punt-Returns, drei Touchdowns bei Kickoff-Returns und trug neun Interceptions zu Punkten bei. Der vielseitige Athlet returnierte auch einen Fumble für einen TD und hatte während seiner Karriere bei den Falcons (1989-1993), San Francisco 49ers (1994), Dallas Cowboys (1995-99), Washington Redskins (2000) und Baltimore Ravens (2004-05) 60 Balleroberungen für 784 Yards und 3 TDs. Insgesamt verzeichnete er 53 Interceptions in seiner Karriere, darunter fünf bei den Ravens, als er nach einer dreijährigen Pause auf das Spielfeld zurückkehrte. Trotz seiner elektrisierenden Talente als Returner wurde Sanders während seiner Karriere eher als „Shutdown Corner“ angesehen. Neun Mal wurde er als Cornerback in die erste Mannschaft der All-Pro gewählt. Außerdem wurde er von einigen Medien als Kick-Returner 1992 und als Punt-Returner 1998 in die All-NFL gewählt. Zudem wurde er im Laufe seiner Karriere in acht Pro Bowls gewählt. Sanders ist der zweitbeste Interception-Returner aller Zeiten (1.331 Yards) und der zweitbeste Interception-Returner für einen Touchdown in seiner Karriere (9) und in einer Saison (3). Sein Karrierehöchstwert von 303 Yards für Interception Returns bei den 49ers im Jahr 1994 war zum Zeitpunkt seines Rücktritts der drittbeste Wert in der NFL. Überdies trug er in dieser Saison drei Picks für Touchdowns zurück (74, 93, 90 Yards) und war damit der erste Spieler, der in derselben Saison zwei 90-Yard-Interception-Returns für Touchdowns erzielte. Er wurde zum NFL-Defensivspieler des Jahres ernannt. Sanders gewann in seiner Karriere zwei Super Bowls. Beim 49:26-Sieg der 49ers über die San Diego Chargers in Super Bowl XXIX spielte er als rechter Cornerback und beim 27:17-Sieg der Cowboys über die Pittsburgh Steelers in Super Bowl XXX als linker Cornerback. Sanders war außerdem neun Spielzeiten lang Baseball-Outfielder in der Major League Baseball (MLB) bei den New York Yankees, Atlanta Braves, Cincinnati Reds und San Francisco Giants. Er gewann zwei Super Bowl-Titel und nahm 1992 an einer World Series teil. Damit ist er der einzige Sportler, der sowohl in einem Super Bowl als auch in einer World Series gespielt hat. Sanders ist auch der einzige Sportler, der an einem Tag für zwei Sportarten auflief, und zwar sowohl für die Atlanta Braves als auch für die Atlanta Falcons. Im Ruhestand ist Sanders sehr aktiv mit Deion’s Family Playbook, der unterhaltsamen und fesselnden Geschichte von Deion Sanders, dem einzigen Profi-Sportler, der jemals sowohl in einem Super Bowl als auch in einer World Series gespielt hat. Die Show zeigt Deion als alleinerziehenden Vater, der fünf eigene Kinder großzieht und gleichzeitig fünf weitere Kinder, die bei ihm leben, mit aufzieht. Nach dem Ende seiner sportlichen Karriere wurde Sanders Analyst für CBS Sports, NFL Network und Barstool Sports. Außerdem gründete Sanders 2012 die Prime Prep Academy Charter School, die er bis zu ihrer Schließung im Jahr 2015 leitete. Später war er von 2017 bis 2020 Offensive Coordinator des Football-Teams der Trinity Christian School – Cedar Hill, die auch seine Söhne besuchten, als er von Jackson State als Head Football Coach eingestellt wurde.

Das bewegte Leben von Sanders endete mit der Nachricht, dass er andere dazu aufforderte, es ihm gleichzutun, d.h. sich impfen zu lassen. Im Jahr 2021 plädierte Sanders dafür, dass sich jeder impfen lassen sollte, denn „ich möchte Leben erhalten“[i] Außerdem war er der Meinung, dass die Impfstoffe seinem Team einen Vorteil verschaffen würden: „Ich möchte dominieren.“[ii] Er kritisierte den Packers-Quarterback Aaron Rodgers dafür, dass er den Impfstoff aufgrund bekannter Allergien ablehnte. „Der Trainer der Jackson State Tigers sagte, Rodgers hätte sich als Anführer des Teams impfen lassen sollen.“[iii] Er schätzte nicht, was Rodgers verstanden hatte, nämlich dass kein Impfstoff bei jedem sicher ist.

Montage von Presseartikeln über Deion Sanders, in denen er andere zur COVID-19-Impfung ermutigt und beschämt.

Sanders‘ Enthusiasmus basierte auf Hoffnung, aber nicht auf Wissenschaft. Keine randomisierte Studie hat jemals eine Verringerung der Krankenhauseinweisungen und Todesfälle als primäres oder sekundäres Ergebnis nachgewiesen. Da es Anfang 2021 war, konnte Sanders nicht wissen, dass die Impfstoffe ~25 % der Empfänger für ein paar Tage außer Gefecht setzen und 7-8 % akut krank ins Krankenhaus schicken, wie 2022 aus den V-Safe-Daten der CDC hervorgeht, die durch eine Klage an die Öffentlichkeit gedrängt wurden.[iv] Geimpfte Spieler „dominieren“ nicht, sondern der Impfstoff setzt selbst unsere stärksten Sportler und Trainer außer Gefecht. Es liegt der Schluss nahe, dass Sanders bereits mehrfach geimpft war, als er arterielle Blutgerinnsel in den großen Arterien seiner Oberschenkel entwickelte, die dann auf seine Zehen schossen und mehrere Amputationen erforderlich machten. Sanders enthüllte später, dass diese Tortur ihn fast sein Bein gekostet hätte. Im Jahr 2022 drehte er eine Dokuserie über die acht Operationen innerhalb von drei Wochen und seinen persönlichen Kampf, als Trainer auf dem Feld zu stehen.[v]

Deion Sanders enthüllt in einer Doku-Serie, wie Blutgerinnsel während der Saison 2021 zur Amputation seines Zehs führten. Der Jackson State Coach musste sich während der Saison acht Operationen in drei Wochen unterziehen, um sein Bein zu retten. Mit freundlicher Genehmigung von Jean-Jacques Taylor @JJT_Journalist

Einer Presseerklärung entnehme ich, dass er eine vererbte Neigung zur Blutgerinnung hat: „Er hatte drei Blutgerinnsel in den Arterien seines linken Beins von der Rückseite seiner Wade bis zu seinem Knöchel, wodurch die Blutzufuhr zu seinem Fuß unterbrochen wurde. Er entdeckte, dass zwei Onkel, von denen einer starb, und seine Mutter Probleme mit Blutgerinnseln hatten.“ Bilder von der Seitenlinie zeigten, dass Sanders abgenommen hatte und auf einem Roller saß – zweifellos auf dem langen Weg der Genesung, um mit seinen operativ geretteten Füßen wieder gehen und hoffentlich auch laufen zu lernen. Im Alter von 55 Jahren ist er gesund und fit, und die einzige rauchende thrombogene Waffe ist die mehrfache Verabreichung von COVID-19-Impfstoffen sowie seine lebenslange Neigung zur Blutgerinnung. Ich frage mich, ob Sanders, seine Ärzte oder die Produzenten der Doku-Serie jemals Artikel, Substacks oder Tweets über Blutgerinnsel nach Impfungen gelesen haben. Warum hat er nicht zugegeben, dass er sich geirrt hat und dass die Injektionen sein Leben für immer verändert haben? Wie so viele andere wurde auch Sanders in Bezug auf die Impfung still, ohne weitere Tugendhaftigkeit oder öffentliche Begeisterung. Psychologen werden untersuchen und darüber schreiben, was in der Psyche eines Menschen vor sich geht, der mit ungezügeltem Enthusiasmus für einen experimentellen staatlichen Impfstoff war und dann mit einer offensichtlichen Komplikation verbrannt wird – und das alles vor den Augen der Öffentlichkeit. „Neon Deion“ könnte jetzt so vielen helfen, wenn er sich mit Ärzten zusammentun und der Welt erzählen würde, was die Impfung mit ihm gemacht hat oder wie sie in Verbindung mit seinen Genen dazu beigetragen hat, dass seine Zehen mit Blutgerinnseln übersät sind. Hoffentlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis er diesen ehrlichen und bescheidenen Lauf für seine Spieler und Fans macht.

Quellen:

