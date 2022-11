Meine Freunde sterben an Herzinfarkten

Eine Feier zum 50. Geburtstag und ein Wiedersehen wird durch mehrere Todesfälle getrübt

John Leake

Ich bin auf dem Weg nach Maui, um den 50. Geburtstag meines Bruders zu feiern. Geburtstag zu feiern. Einer unserer ältesten Freunde – ein 53-jähriger Dan, der während des Studiums mein Zimmergenosse war – sollte mitfliegen, aber er ist nicht dabei, weil er vor zwei Wochen an einem Herzinfarkt gestorben ist. Seine beiden Eltern nahmen an der Beerdigung teil; beide waren trotz ihres fortgeschrittenen Alters in außergewöhnlich guter körperlicher Verfassung. Dan hatte letztes Jahr die ersten beiden Dosen eines COVID-19-mRNA-Impfstoffs erhalten, sich aber offenbar entschieden, auf die Auffrischung zu verzichten.

Ein anderer unserer engsten Freunde – eine 55-jährige Surferlegende namens Loch Eggers – freute sich ebenfalls darauf, mit uns zu feiern. Ich habe letzte Woche mit ihm telefoniert. Er freute sich sehr auf unser bevorstehendes Wiedersehen und auf all den Spaß, den wir beim Surfen, Grillen und Feiern haben werden.

Auch Loch wird es nicht schaffen, denn er hatte am vergangenen Samstag einen tödlichen Herzinfarkt. Sein Leben und sein Tod werden in diesem schön illustrierten Nachruf beschrieben.

Lochs Fall war besonders ergreifend. Er wurde am Rande eines Wanderwegs gefunden, der zu einem friedlichen Ort führte, an dem er in jüngster Vergangenheit einen Schrein für seinen Bruder Hunter errichtet hatte, der vor einigen Monaten an einem Herzinfarkt starb. Sowohl Loch als auch Hunter waren durch ihren täglichen Wassersport in außergewöhnlich guter körperlicher Verfassung. Loch war einer der weltweit besten Amateur-Surfer.

Der Gerichtsmediziner des Bezirks Maui teilte der am Boden zerstörten Freundin von Loch mit, dass er bei der Autopsie von Hunter vor einigen Monaten festgestellt hatte, dass sein Herz auffällig entzündet war. Ich warte noch auf den Autopsiebericht in Lochs Fall. Beide Brüder erhielten die mRNA-Impfungen. Loch erhielt außerdem eine Auffrischungsimpfung. Ich bin nicht sicher, ob Hunter geimpft wurde oder nicht.

Beide Eltern haben ihre Lebenserwartung erreicht. Ihr Vater starb mit 82 Jahren an einem Herzinfarkt. Ihre Mutter befand sich in einem für ihr fortgeschrittenes Alter außergewöhnlich guten Zustand, als sie an einem Erstickungstod starb.

Die Tatsache, dass beide Brüder mit Mitte fünfzig an einem Herzinfarkt starben, lässt den Verdacht aufkommen, dass der plötzliche Tod nach einer COVID-19-Impfung genetisch bedingt ist. Ein solcher Zustand wurde in einer neueren Studie von Chupong Ittiwut et al. dokumentiert. Die Autoren schlagen vor, dass der Zeitraum der akuten Gefahr innerhalb von 7 Tagen nach der Impfung liegt. Der Fall der Gebrüder Eggers rechtfertigt jedoch eine Untersuchung, um festzustellen, ob diese spezielle genetische Erkrankung – oder eine andere vererbte Arrhythmie- und Kardiomyopathieerkrankung – durch die COVID-19-Impfstoffe verstärkt werden kann, sodass die Gefahr nach der Impfung länger anhält.

Unser gesamtes medizinisches Establishment und insbesondere die Gerichtsmediziner müssen solche plötzlichen Todesfälle sehr ernsthaft untersuchen.

Lösen die Impfstoffe einen kardiovaskulären Krankheitsprozess aus, der sich möglicherweise erst Monate oder sogar ein Jahr später mit lebensbedrohlichen Symptomen äußert?

Oder ist es möglich, dass die Impfstoffe bestehende kardiovaskuläre Krankheitsprozesse verstärken, die schließlich zum Tod führen würden, aber (ohne den Impfstoff) erst viel später im Leben?

Anmerkung des Autors John Leake: Der Kommentar eines Lesers veranlasste mich, meinen ursprünglichen Beitrag wie folgt zu ergänzen.

Die Gerichtsmediziner von heute haben die Ausbildung und die Ausrüstung, um die genaue Ursache dieser plötzlichen Todesfälle zu untersuchen. Hatte der Verstorbene eine koronare Herzkrankheit, die zu einem akuten Myokardinfarkt führte? Oder hatte der Verstorbene eine Myokarditis oder eine Vernarbung aufgrund einer früheren Entzündung, die eine tödliche Arrhythmie verursachte?

Die Gerichtsmediziner können sich auch auf Baumeier et al. beziehen, Intramyocardial Inflammation after COVID-19 Vaccination: An Endomyocardial Biopsy-Proven Case Series, 4.3 Histology, Immunohistochemistry, and Digital Imaging Analysis for detecting SARS-Co-V-2 spike protein in cardiac tissue.