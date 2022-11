Im vergangenen Monat erklärte der ukrainische Präsident Zelensky Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Putin offiziell für „unmöglich“. Er unterzeichnete ein entsprechendes Dekret, ließ aber die Tür für Gespräche mit Russland offen.

Ende letzten Monats erklärte Putin, sein Land sei zu Gesprächen zur Beendigung des Konflikts in der Ukraine bereit, die Ukraine sei jedoch nicht bereit, sich an den Verhandlungstisch zu setzen.

Der FVD-Europaabgeordnete Marcel de Graaff zeigte sich entsetzt über Berichte, wonach die Ukraine sich weigert, Gespräche mit Russland aufzunehmen, um Frieden zu erreichen. Die Lösung liegt nicht in den Waffen, sondern in der Beratung.

„Ich möchte das menschliche Leiden beenden. Jeden Tag kommen Menschen ums Leben, und unser eigenes wirtschaftliches Unglück wird von Tag zu Tag größer“, sagte De Graaff.

Der Abgeordnete fordert die Ukraine auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. „Präsident Zelenski muss seine Kriegsrhetorik gegen Russland einstellen. Dies führt zu einer weiteren Eskalation und möglicherweise zu einem dritten Weltkrieg. Die Lösung liegt nicht in Waffen, sondern in Gesprächen“.

De Graaff zufolge ist die EU der Schlüssel, um die Ukraine zu Friedensgesprächen zu bewegen. „Die ukrainische Kriegsmaschinerie wird von unseren Steuergeldern bezahlt. Wer zahlt, entscheidet.“

Sollte die EU diesem Ersuchen nicht nachkommen, so De Graaff, sei es überdeutlich, dass die EU für die Untergrabung der Interessen unserer Bürger zugunsten der vom Weltwirtschaftsforum verfolgten globalistischen Diktatur verantwortlich sei.