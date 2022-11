Die Staatsoberhäupter der 20 führenden Spionagenationen wissen, wer die Nord Stream-Pipeline in die Luft gejagt hat. Lassen Sie mich die Realität der hyper-transparenten Spionagewelt erklären, in der wir heute leben.

„Streng geheim“ bedeutet für die weltweit besten Spionageagenturen nichts. Geheimhaltung ist dazu da, die Bürger im Dunkeln zu lassen. Russland und China wissen genau, wer die Nord Stream-Pipelines in die Luft gesprengt hat, denn in der heutigen Welt ist es unmöglich, dass eine derartige Operation keine Spuren hinterlässt.

Lassen Sie mich das erklären:

Alle großen technischen Datenbanken werden von allen großen Spionageagenturen mit Backdoor versehen. Jedes Smartphone ist ein offenes Mikrofon für sie. Jeder Computer, der mit dem Netz verbunden ist, ist offen. Alle wichtigen Chips und die meiste Hardware sind trojanisiert. Alle Daten, die eine Spionageagentur sammelt, werden von den anderen gestohlen.

Alle Staatsoberhäupter sind im Visier der Spionagetechnik, und kein einziger von ihnen, nicht einmal der US-Präsident, wird nicht rund um die Uhr von mehreren ausländischen und inländischen Stellen erfolgreich ausspioniert. Sogar die verschlüsselten Geräte, die die Spionageagenturen den Staatsoberhäuptern zur Verfügung stellen, sind mit einer Backdoor versehen. Das ist die Realität.

Gelegentliche Privatgespräche in Null-Technologie-Umgebungen sind möglich, aber die seltene Ausnahme. An einem Angriff wie dem auf Nord Stream sind Hunderte von Personen aus dem Militär, den Behörden und der Führung mehrerer Länder beteiligt. Es ist unmöglich, in einem solchen Szenario keine Schwachstelle zu haben.

Die Täter von Großereignissen wissen, dass ihre Gegner genau wissen, wer es war, und es ist ein Spiel, das sie gegeneinander spielen, auf Kosten der normalen Menschen, die zu Opfern von dummen Schwanzwedelwettbewerben werden. Es ist ein geheimer Krieg, der schon seit Jahrzehnten geführt wird.

Ich war früher ein Hacker, wurde Datensicherheitsberater, heuerte die weltweit besten Hacker an und wurde von Fortune-500-Unternehmen dafür bezahlt, sie zu hacken. Wir hatten nie einen Kunden, den wir nicht erfolgreich gehackt haben. Das ist die Wahrheit. Es gibt überhaupt keine effektive Datensicherheit. Alles ist weit offen.

Spionageagenturen mit Milliardenbudgets haben Programmierer in allen führenden Technologieunternehmen, die Hintertüren einbauen. Es ist unmöglich, sie geheim zu halten. Konkurrierende Agenturen, Cyber-Kriminelle und Sicherheitsanalysten finden sie. Aus diesem Grund muss man ständig neue Sicherheits-Patches installieren.

Ich weiß genau, wie das alles funktioniert, und als die NSA mit ihrer neuseeländischen Partnerbehörde GCSB zusammenarbeitete, um meine Geräte auszuspionieren (in einer Urheberrechtssache), habe ich sie erwischt, entlarvt, vor Gericht gebracht, eine Gesetzesänderung erzwungen und der Premierminister musste sich bei mir entschuldigen.

Wenn ich Spionagematerial mit Ihnen teile, verschwende ich nicht Ihre Zeit wie die 50 amerikanischen Spionagechefs, die ihre Pressesprecher dazu brachten, Ihnen Lügen darüber zu erzählen, dass der Laptop von Hunter Biden eine russische Desinformation sei oder dass Russland das DNC gehackt und die Daten von Hillary Clinton an Wikileaks weitergegeben habe.“

