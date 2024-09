Größer als Blackwater: Die Privatisierung von Sicherheit wird global

Von John P Ruehl

Der 248 Milliarden US-Dollar schwere globale Markt für private Sicherheitsdienste verändert – im Guten wie im Schlechten – die Strafverfolgung fast überall

Im August 2024 kündigte der Schulbezirk Caldwell in Idaho aufgrund eines Haushaltsdefizits in Höhe von 4 Millionen US-Dollar den Vertrag mit der örtlichen Polizei in Höhe von 296.807 US-Dollar und entschied sich stattdessen für bewaffnete Wachleute von Eagle Eye Security.

Der neue Vertrag über 280.000 Dollar ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein in der rund 50 Milliarden Dollar schweren privaten Sicherheitsindustrie in den USA und dem 248 Milliarden Dollar schweren globalen Markt, der die Strafverfolgung weltweit umgestaltet.

Während private Militärfirmen (PMCs) wie Blackwater (jetzt Academi) und Wagner in Kriegsgebieten Bekanntheit erlangt haben, expandieren private Sicherheitsfirmen (PSCs) in Nicht-Kampfgebieten rasch.

Trotz einiger Überschneidungen zwischen den beiden Bereichen schützen PSCs im Allgemeinen Vermögenswerte und Personen. Oft arbeiten sie mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen, wobei die Effektivität und die ethischen Standards von PSCs stark variieren und bewaffnetes Wachpersonal immer häufiger anzutreffen ist. Im Jahr 2021 war die Zahl der Sicherheitskräfte in den USA etwa 3:2 höher als die der Polizei.

Die öffentliche Politik hat noch Nachholbedarf. Anders als Polizeikräfte arbeiten PSCs auf der Grundlage von Verträgen und werden nicht direkt vom Steuerzahler finanziert. Sie haben auch nicht das gleiche Maß an Regulierung, Aufsicht oder Rechenschaftspflicht.

Die Kritik an der Polizei – z. B. übermäßige Gewalt und unzureichende Ausbildung – richtet sich häufig auch an private Sicherheitsbeamte. Viele ehemalige Polizeibeamte mit umstrittener Vergangenheit finden eine Anstellung in PSCs, wo die Einstiegshürden niedrig sind. Die Fluktuation ist nach wie vor hoch, und die Löhne sind minimal. Dennoch scheint die weitere Expansion des Sektors unvermeidlich.

Staatliche und private Sicherheitskräfte sind seit Jahrtausenden ein Teil der Gesellschaft. Die staatlichen Kräfte reagierten hauptsächlich auf Unruhen und nicht auf die Verhinderung von Straftaten, wobei sie sich häufig auf Freiwillige stützten.

Zu den privaten Sicherheitsoptionen gehörten das Anheuern von Wächtern und Kopfgeldjägern, während kommunale Bemühungen wie das „Hue and Cry“ – bei dem die Dorfbewohner kollektiv Verbrecher jagten – ebenfalls gängige Methoden zur Durchsetzung der Sicherheit waren.

Mit zunehmender Verstädterung wurden die traditionellen Strafverfolgungsmethoden jedoch immer unwirksamer, was 1829 zur Gründung der ersten modernen Polizei, der Londoner Metropolitan Police, führte. Dieses Modell, das sich vom Militär unterschied, den städtischen Behörden und Geschäftsinteressen gegenüber rechenschaftspflichtig war und sich auf die Verbrechensverhütung konzentrierte, wurde 1838 von Boston übernommen und verbreitete sich bis in die 1880er Jahre in fast allen amerikanischen Städten.

Das Aufkommen der öffentlichen Polizeikräfte fiel mit der Entstehung der modernen privaten Sicherheitsindustrie zusammen. Die 1850 in den USA gegründete Pinkerton National Detective Agency, wie sie später genannt wurde, gilt als erste moderne PSC.

Mit seiner landesweiten Ausdehnung, seiner Ermittlungskompetenz und seiner Rolle beim Schutz von Unternehmen zeichnete sich Pinkerton durch den Schutz von Unternehmen vor Diebstahl, Vandalismus und Sabotage aus.

Seine umstrittene Rolle bei Ereignissen wie dem Homestead-Streik von 1892, als das Unternehmen „im Grunde genommen mit Tausenden streikenden Arbeitern in den Krieg zog“, führte zu einer stärkeren behördlichen Kontrolle, aber das Unternehmen trieb das Wachstum der Branche weiter voran.

Nach dem Zweiten Weltkrieg steigerte der zunehmende Einsatz von PSC in US-Wohngemeinschaften die Nachfrage, die durch die rassistisch gefärbten Unruhen der 1960er und 1970er Jahre, die private Initiativen zur Überwachung der Städte anregten, noch beschleunigt wurde.

In den 1980er Jahren kam es zu einer Deregulierung und Professionalisierung, da viele Unternehmen eigene Sicherheitsabteilungen einrichteten und PSCs bevorzugt ehemalige Strafverfolgungsbeamte und nicht solche mit militärischem Hintergrund einstellten.

Heute ist der private Sicherheitsdienst weltweit präsent und bietet Dienstleistungen an, die von Türstehern und Bodyguards bis hin zu Einheiten zur Kontrolle von Menschenmengen und spezialisierten bewaffneten Teams reichen. PSCs sind in der Regel billiger als Polizeikräfte, und die weit verbreitete Einführung von Überwachungs- und anderen Technologien hat das Spielfeld zunehmend geebnet.

Privates Personal dient jedoch in erster Linie der sichtbaren Abschreckung, indem es durch seine Anwesenheit von Straftaten abhält und nicht direkt eingreift. Sie konzentrieren sich oft auf Überwachung und Patrouillen, was kriminelle Aktivitäten eher ablenken als aufklären kann. Während die Nachfrage nach privaten Sicherheitsdiensten steigt, wird die Debatte über ihre Rolle und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft fortgesetzt.

Das Verhältnis von Polizeipersonal zu Zivilbevölkerung in den USA erreichte Anfang der 2000er Jahre seinen Höhepunkt, und die Polizeibehörden berichten, dass es jetzt überall zu Engpässen kommt. Da die Polizeibehörden um eine Aufstockung ihres Personals ringen, haben PSCs die Lücke gefüllt.

Allied-Universal ist mit 300.000 amerikanischen Mitarbeitern einer der größten privaten Arbeitgeber des Landes. Bei sehr vermögenden Privatpersonen wie Mark Zuckerberg können die Ausgaben für die persönliche Sicherheit inzwischen 14 Millionen Dollar pro Jahr übersteigen.

PSCs sind in einer Vielzahl von Situationen eingesprungen, unter anderem bei Protesten an Universitäten. Im Januar 2024 löste das Personal der Apex Security Group pro-palästinensische Lager an der UC Berkeley auf und räumte später ähnliche Orte an der Columbia University im April und der UCLA im Mai.

Viele PSCs streben jedoch lukrativere langfristige Verträge an. Die UCLA bezahlt die Contemporary Services Corporation (CSC) seit Jahren für Patrouillen auf dem Campus, und die UC San Francisco gab laut der Watchdog-Gruppe American Transparency im Jahr 2023 3,5 Millionen Dollar für CSC aus.

PSCs werden in Kalifornien auch häufig eingesetzt, um Obdachlose anzusprechen und gegen Ladendiebstahl vorzugehen. Nachdem die Zahl der Obdachlosen in Kalifornien seit 2019 um 40 Prozent gestiegen ist und die Kleinkriminalität zugenommen hat, haben sich PSCs wertvolle Verträge mit lokalen Behörden, Privatunternehmen, Familien und Einzelpersonen gesichert.

Das Bureau of Security and Investigative Services beaufsichtigt den Sektor im Bundesstaat, aber Vorfälle geben weiterhin Anlass zur Sorge. Im Mai 2023 erschoss ein Wachmann von Allied Universal Banko Brown, einen unbewaffneten Schwarzen Menschen, der des Ladendiebstahls verdächtigt wurde, tödlich. Die Staatsanwaltschaft von San Francisco verzichtete auf eine Anklageerhebung und löste damit einen öffentlichen Aufschrei aus.

In Portland führten Haushaltskürzungen bei der Polizei, die auf die Black-Lives-Matter-Proteste im Jahr 2020 zurückgehen, zur Auflösung von Spezialeinheiten und zu einer Welle von Entlassungen und Pensionierungen von Beamten. Die Wartezeiten bei der Notrufnummer 911 haben sich von 2019 bis 2023 verfünffacht, da eine nachsichtigere Kriminalitätspolitik angeblich zu einem Anstieg der Kriminalitätsrate beigetragen hat.

Als Reaktion darauf patrouillieren nun Tausende von privaten Sicherheitskräften in der Stadt, wobei die Zahl derer, die eine Lizenz zum Tragen von Schusswaffen haben, seit 2019 um fast 40 Prozent gestiegen ist. Mehr als 400 lokale Unternehmen bezahlen Echelon, ein in Portland ansässiges Sicherheitsunternehmen, das rund um die Uhr Dutzende von Wachleuten einsetzt.

Echelon und seine Mitarbeiter haben versucht, Beziehungen zu Obdachlosen und Menschen mit Suchtproblemen und psychischen Erkrankungen aufzubauen, indem sie Lebensmittel bereitstellten, auf Überdosen reagierten und Konflikte deeskalierten. Zwar ist die Kriminalität in Portland seit ihrem Höchststand im Jahr 2022 zurückgegangen, doch spiegelt dies den landesweiten Trend wider und erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem die Stadt versucht hat, die Zahl der Polizisten wieder zu erhöhen.

Amerikanische PSCs erweitern ihre Aufgaben im ganzen Land. In Las Vegas gründete Protective Force International im Mai 2024 zusätzlich zu seinen anderen Sicherheitsdiensten in der Stadt eine eigene Einheit, um Hausbesetzer aus einem Wohnkomplex zu vertreiben. In New Orleans ist Pinnacle Security eine von vielen Firmen, die mit rund 250 Sicherheitskräften in Stadtvierteln, Unternehmen und Regierungsgebäuden patrouillieren.

In Chicago hat ein Vorwurf der Bürgermeisterin Lori Lightfoot aus dem Jahr 2021, dass die Unternehmen keine angemessenen Maßnahmen zur Diebstahlprävention ergriffen haben, zu mehr privaten Initiativen geführt. Die Fulton Market District Improvement Association, eine lokale Gruppe, die von örtlichen Gastronomen und Entwicklern unterstützt wird, führte 2024 private Patrouillen mit P4 Security Solutions ein. Die Mitarbeiter von P4 sind sowohl zu Fuß als auch mit dem Auto unterwegs und bieten Sicherheit in anderen Stadtteilen Chicagos, wobei eine weitere Expansion geplant ist.

Private Sicherheitsdienste sind jedoch nicht nur ein US-Phänomen. PSCs sind weltweit etabliert, vor allem in Lateinamerika. Seit den 1970er Jahren hat der Krieg gegen die Drogen massive transnationale kriminelle Imperien und weit verbreitete Polizeikorruption angeheizt.

Nach dem Ende der Militärdiktaturen in den 1990er Jahren führte der Übergang zu demokratischen Regierungen in Lateinamerika häufig zu schwachen Institutionen, was zu Instabilität und Sicherheitsproblemen führte. Als Reaktion darauf boomte die private Sicherheitsbranche, die vor allem den Wohlhabenden diente.

Heute gibt es in Lateinamerika mehr als 16.000 PMCs und PSCs, die mehr als 2 Millionen Menschen beschäftigen und in schlecht regulierten Märkten oft mehr als die Polizeikräfte. Ihre rasche Expansion hat zu ernsten Problemen geführt, darunter die kriminelle Unterwanderung von PSCs in Mexiko und El Salvador und Klagen über außergerichtliche Tötungen in Guatemala. Westliche Rohstoffunternehmen haben in Abstimmung mit den lokalen Behörden PSCs eingesetzt, um ihre Geschäfte zu sichern und gegen Protestierende in der Region vorzugehen.

Lateinamerika ist in der Regel eine Quelle für die Rekrutierung von Mitarbeitern für die private Sicherheitsbranche, wobei viele US-PMCs während des Krieges gegen den Terrorismus Personal beschäftigten. In jüngster Zeit hat sich die Region auch zu einem Markt für ausländische PSCs entwickelt. Chinesische PSCs sind zwar nur im Inland tätig, beteiligen sich aber zunehmend an den Projekten der chinesischen Gürtel- und Straßeninitiative (BRI) in der Region sowie an privaten Unternehmungen.

Die Zhong Bao Hua An Security Company zum Beispiel hat Verträge mit Unternehmen in El Salvador, Costa Rica und Panama. Tie Shen Bao Biao bietet Personenschutzdienste in Panama an, und der Mexikanisch-Chinesische Sicherheitsrat wurde 2012 gegründet, um chinesische Unternehmen und Mitarbeiter vor Gewalt zu schützen.

Der Zusammenbruch der Sicherheitsstaaten in Osteuropa in den 1990er Jahren in Verbindung mit der Übernahme des Kapitalismus schuf einen fruchtbaren Boden für PMCs und PSCs. In Bulgarien wurden die ersten PSCs oft von Sportlern, insbesondere Ringern, gegründet, die Verbindungen zum organisierten Verbrechen hatten.

Einem Bericht der Vereinten Nationen zufolge waren 2005 schätzungsweise 9 % der erwerbstätigen Männer in Bulgarien im privaten Sicherheitsdienst beschäftigt – ein Muster, das im gesamten ehemaligen Ostblock zu beobachten war.

Obwohl das Wachstum in Westeuropa langsamer war, haben die PSCs weiter expandiert. Frankreich hat kürzlich 10.000 Sicherheitskräfte für die Olympischen Spiele 2024 in Paris eingesetzt, von denen viele Wochen vor der Eröffnungsfeier wegen der Arbeitsbedingungen streikten.

Die Europäische Union hat sich bei der Bewältigung ihrer Migrantenkrise zunehmend auf PSCs verlassen, die der Branche enorme Gewinne bescheren. Private Akteure waren schnell dabei, die Migration als Sicherheitsbedrohung abzustempeln und gleichzeitig eine Politik zu unterstützen, die Instabilität im Ausland fördert.

Große Waffenhändler und Sicherheitsfirmen wie Airbus und Leonardo zum Beispiel verkaufen Waffen in Konfliktgebiete, die Gewalt und Vertreibung anheizen. Sie profitieren dann wiederum durch den Verkauf von Sicherheitsausrüstung an europäische Grenzschutzbehörden.

Während die Gewalt in den letzten Jahrzehnten in ganz Afrika zurückgegangen ist, hat die lokale Instabilität zu einem Aufschwung in der Sicherheitsindustrie geführt. Die Unterscheidung zwischen PSCs und PMCs ist auf dem Kontinent oft unscharf, wobei PSCs häufig quasimilitärische Aufgaben wie den Schutz von Konvois, den Schutz von Rohstoffabbaugebieten in feindlichen Gebieten und bewaffnete Auseinandersetzungen übernehmen.

Chinesische PSCs werden immer häufiger eingesetzt, um die Sicherheitslücken auszugleichen, die afrikanische Regierungen für BRI-Investitionen hinterlassen haben, im Gegensatz zu Russlands Einsatz von konfliktorientierten PMCs in Afrika. Die Regulierung ist unterschiedlich, mit minimaler Aufsicht in Ländern wie der Demokratischen Republik Kongo und strengeren Kontrollen in Uganda.

Vor allem die südafrikanische PSC-Branche floriert seit dem Ende der Apartheid in den 1990er Jahren. Die steigende Kriminalität und die sinkende Zahl der Polizeikräfte haben dazu geführt, dass sich die Bürger in Sachen Sicherheit und Vermögensschutz verstärkt auf den privaten Sektor verlassen.

Nach Angaben der Aufsichtsbehörde für die private Sicherheitsbranche arbeiten in Südafrika 2,7 Millionen registrierte private Sicherheitsbeamte, 4:1 mehr als die Polizei. Zu den Dienstleistungen gehören Patrouillen in der Nachbarschaft, bewaffnete Wachen und das Aufspüren und Wiederbeschaffen gestohlener Fahrzeuge.

Der Aufstieg der PSC-Branche wurde durch Lücken in den staatlichen Sicherheitsmaßnahmen begünstigt. In Gebieten, in denen PSCs tätig sind, bleibt die Kriminalitätsrate jedoch häufig hoch, da sie sich auf den Schutz von Privateigentum und Einzelpersonen konzentrieren, anstatt die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten.

Finanzielle Anreize können auch dazu führen, dass Probleme nur oberflächlich angegangen werden, anstatt die zugrunde liegenden Probleme anzugehen. Darüber hinaus sind PSC-Mitarbeiter häufig von Burnout, niedriger Bezahlung und schlechten Arbeitsbedingungen betroffen. Da sich die PSC mit privaten Gefängnissen überschneiden, hat dies zu weiteren Bedenken hinsichtlich ihres wachsenden Einflusses und ihrer sich überschneidenden Aufgaben geführt.

Trotz ihres Wachstums in den letzten Jahrzehnten hat sich der Fortschritt der PSC-Branche in der Vergangenheit als reversibel erwiesen. Bis 2001 kontrollierte Argenbright Security fast 40 % der Kontrollstellen an US-Flughäfen, doch mit der Gründung der Transportation Security Administration (TSA) nach dem 11. September 2001 wurde die Flughafensicherheit wieder unter die Kontrolle der Regierung gestellt, wobei die Beteiligung des privaten Sektors begrenzt ist.

Dennoch wird die Branche wahrscheinlich weiter expandieren, vor allem, wenn neue Initiativen ihre Verwendung finden. In Indien, das mit rund 12 Millionen Menschen die größte private Sicherheitsfirma der Welt hat, ist mit einer weiteren starken Expansion der Branche zu rechnen, vor allem bei der Sicherung der zunehmenden Zahl privater Gemeinden, die umgangssprachlich als „Gated Republics“ bezeichnet werden.

Der private Sicherheitsdienst spielt bereits eine wichtige Rolle in privaten Städten, die sich weltweit immer mehr ausbreiten. In diesen Städten wird die Verwaltung größtenteils von Vorständen und Geschäftsführern und nicht von gewählten Vertretern wahrgenommen, und Profitmotive überschatten oft die öffentlichen Bedürfnisse. Das Sicherheitsgefälle zwischen Arm und Reich wird weiter verschärft, da Sicherheit zu einer Ware und nicht zu einem öffentlichen Anliegen wird.

In Honduras steht die Insel Roatán im Mittelpunkt eines Konflikts zwischen der Regierung und den örtlichen Gemeinden auf der einen Seite und den internationalen Unternehmern von Próspera, einem Unternehmen, das eine private Stadt auf der Insel entwickelt, auf der anderen Seite. Die eskalierenden Spannungen verdeutlichen die Realität, dass die mit wenig Mitteln ausgestatteten Regierungstruppen gegen gut finanzierte Unternehmen antreten müssen, die von schwer bewaffneten privaten Wachleuten unterstützt werden.

Da die Rolle des privaten Sicherheitsdienstes weiter zunimmt, müssen sich auch die Vorschriften im gleichen Tempo weiterentwickeln. In den USA, wo die Vorschriften in erster Linie auf bundesstaatlicher Ebene festgelegt werden und es an Einheitlichkeit mangelt, ist eine stärkere Aufsicht erforderlich, um potenzielle Probleme wirksam anzugehen. Geschieht dies nicht, wird die öffentliche Rechenschaftspflicht untergraben, da private Unternehmen mit minimalen Einschränkungen operieren können, und die gesellschaftlichen Gräben werden vertieft.