„Größer, schneller, dauerhafter als alle bisherigen Wellen zusammen“: Kein Sektor wird von der KI unberührt bleiben

Über Greg Hunters USAWatchdog.com

Hajnen Payson ist ein hoch angesehener Experte für Internetsuche und Marketing. Er arbeitete für Unternehmen wie Experian, UFC, LifeLock/Norton, internationale Banken und große Konzerne mit Regierungsaufträgen, die höchste Sicherheitsfreigaben erfordern. Weltweit stürzen sich Regierungen und Unternehmen auf die Künstliche Intelligenz (KI). Einige große Namen haben Payson engagiert, um den Weg zur Integration von KI in nahezu alles – was man sieht, berührt oder benutzt – zu gestalten.

Payson erklärt: „Das hier ist der Anfang der KI-Revolution …“

„Ich arbeite täglich mit Branchenkollegen, Führungskräften und Marketingexperten zusammen.

Die Hälfte glaubt, dass die Integration von KI gar nicht so schlimm war und künftig nicht so schlimm sein wird, weil dieses Jahr kein Desaster war.

Die andere Hälfte hält es für ein Desaster, weil sie Abteilungsschließungen und Einstellungsstopps aufgrund von KI erlebt haben.

Tatsächlich wurde einer Freundin von mir erzählt, dass ihr Sohn im Sommer vor dem College kein Praktikum bekam – weil KI diesen Job übernommen hat.“

Payson fährt fort: „Wenn wir uns fragen, was junge Menschen tun sollten, gibt es darauf keine einfache Antwort …“

„Wir stehen ganz am Anfang der KI-Revolution, und genau das ist sie – eine Revolution.

Das ist nichts anderes als die Industrielle Revolution.

Wir erleben eine Zeit des tiefgreifenden Wandels.

So wie Google einst die Suche revolutionierte, wird KI alles revolutionieren.

Der Unterschied ist: Es wird keinen Sektor, keine Kategorie geben, die von KI unberührt bleibt.

Jahrzehntelang senkten Unternehmen ihre Kosten durch Offshoring und Outsourcing – doch in beiden Fällen erledigten weiterhin Menschen die Arbeit.

Dieses Mal ist es anders: KI überträgt die Arbeit nicht an andere Menschen – sie löscht den Bedarf an Menschen in ganzen Berufskategorien aus.

Diese Veränderung wird größer, schneller und dauerhafter sein als alle bisherigen Wellen zusammen.“

Payson stützt seine Aussagen mit konkreten Quellen aus der realen Welt:

„Der Internationale Währungsfonds sagt, dass 40 % aller Arbeitsplätze weltweit von KI betroffen sind.

In entwickelten Volkswirtschaften wie den USA sind es 60 %, wobei einige Arbeitsplätze ersetzt, andere ergänzt werden.

Das Weltwirtschaftsforum prognostiziert, dass bis 2030 KI und andere Technologien 92 Millionen Jobs verdrängen werden.

Selbst das US-Finanzministerium veröffentlichte einen Bericht, dem zufolge 25 % der US-Arbeiter in stark gefährdete Berufskategorien fallen.“

Zum Abschluss sagt Payson:

„Geoffrey Hinton gilt als der Großvater der KI und ist außerdem Nobelpreisträger in Physik.

Er trat 2023 von seiner Stelle bei Google zurück, um frei über KI sprechen zu können – was ihm dort nicht möglich war.

Er vergleicht die Gefahren der KI mit jenen von Atomwaffen.

Sam Altman, Mitbegründer von OpenAI, sagte, KI könnte ‚das Licht für uns alle ausschalten‘.“

Das vollständige Interview dauert 46 Minuten.

Greg Hunter von USAWatchdog.com spricht in einem exklusiven Gespräch mit Hajnen Payson, dem Such- und Marketingstrategen von DriveGrowthHQ.com, der in einem neuen Newsletter einen kostenlosen, tiefgehenden Einblick in die gerade erst beginnende KI-Revolution bietet.