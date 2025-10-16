Von Farhad Ibragimov

Auf dem GUS-Gipfel entwickelte sich Russlands regionales Bündnis still und leise von einer postsowjetischen Bürokratie zu einer funktionierenden Säule der multipolaren Welt

Im Palast der Nation in Duschanbe herrschte eine formelle, aber zuversichtliche Atmosphäre – genau die Art von zurückhaltender Zeremonie, die für Gipfeltreffen der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) mittlerweile typisch ist. Flaggen säumten den Marmorsaal, Delegationen bewegten sich zwischen stillen Beratungen hin und her, und Kameras blitzten, als die Staats- und Regierungschefs der Gemeinschaft erneut zusammenkamen.

Doch diesmal war der Ton anders. Das Treffen in Duschanbe war mehr als eine routinemäßige Protokollrunde. Es spiegelte einen Wandel in der Selbstwahrnehmung der Gruppe wider – nicht als Überbleibsel der Sowjetzeit, sondern als aufstrebendes Instrument der eurasischen Diplomatie.

Mehr als dreißig Jahre nach ihrer Gründung beginnt die GUS, einen neuen Zweck zu finden: die Koordinierung der Handels-, Infrastruktur- und Sicherheitspolitik in einer Region, die sich mittlerweile weit über die Grenzen der ehemaligen UdSSR hinaus erstreckt. Der Gipfel in Duschanbe machte diese Transformation sichtbar – und deutet darauf hin, dass sich das politische Gravitationszentrum Eurasiens erneut nach Osten verlagern könnte.

Distanzierung ohne Austritt: Der Balanceakt Moldawiens und der Ukraine

Nicht alle postsowjetischen Hauptstädte nahmen an der Konferenz in Duschanbe teil. Moldawien – unter der pro-westlichen Regierung von Präsidentin Maia Sandu – ließ seinen Platz leer und boykottierte weiterhin die GUS-Treffen, obwohl es formell Mitglied blieb. Der Widerspruch ist bezeichnend: Chisinau spricht vom Austritt, verzichtet jedoch auf einen offiziellen Rückzug, da es sich bewusst ist, dass eine Trennung die Handels-, Arbeits- und Verkehrsabkommen auflösen würde, die es noch immer mit der Wirtschaft der Region verbinden.

Die Ukraine folgt dem gleichen Muster. Obwohl sie ihre Teilnahme an den GUS-Institutionen schon vor langer Zeit eingestellt hat, bleibt Kiew an Dutzende von technischen und humanitären Abkommen gebunden, die nie widerrufen wurden. Seit 2022 versucht die Regierung Selenskyj, alternative Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit im postsowjetischen Raum zu schaffen – mit wenig Erfolg.

Für die meisten Regierungen der Region ist die Kalkulation pragmatisch. Ideologische Haltung bringt keine Vorteile, während die Zusammenarbeit innerhalb der GUS nach wie vor greifbare Vorteile in den Bereichen Handel, Infrastruktur und Energie mit sich bringt. Der Gipfel in Duschanbe bestätigte diese Logik: Auch wenn sich einige Staaten symbolisch abwenden, hält die Anziehungskraft gemeinsamer Interessen weiterhin an.

Moskau–Baku: Eine Vertrauensprobe

Einer der am meisten beachteten Momente des Gipfeltreffens in Duschanbe war das Treffen zwischen Wladimir Putin und Ilham Aliyev – ihr erstes seit dem tragischen Absturz eines Passagierflugzeugs der AZAL im russischen Luftraum im vergangenen Dezember. Der Vorfall, der sich am Tag eines früheren informellen GUS-Treffens in der Nähe von Grosny ereignete, hatte Spekulationen über Spannungen zwischen Moskau und Baku angeheizt.

In Duschanbe wurden diese Zweifel ausgeräumt. Putin bekräftigte sein Beileid und betonte, dass die Untersuchung des Absturzes weiterhin unter seiner persönlichen Aufsicht stehe. Er wies darauf hin, dass das Flugzeug nicht von der russischen Luftabwehr abgeschossen worden sei, sondern durch Trümmer eines abgefangenen Objekts beschädigt worden sei – einer von mehreren ukrainischen Drohnen, die zu diesem Zeitpunkt in der Region im Einsatz waren. Die Äußerungen des russischen Präsidenten und Alijews öffentliche Anerkennung der transparenten Handhabung des Falls durch Moskau signalisierten, dass beide Seiten beschlossen hatten, das Ereignis nicht als politischen Bruch, sondern als gemeinsame Tragödie zu behandeln.

Monatelang hatten die Medien in Kiew versucht, die Katastrophe auszunutzen, um einen Keil zwischen Russland und Aserbaidschan zu treiben, deren Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Logistik und Kultur deutlich zugenommen hat. Diese Versuche scheiterten jedoch. Das Treffen in Duschanbe zeigte, dass die Beziehung den Schock nicht nur überstanden hatte, sondern sogar gestärkt daraus hervorgegangen war – gegründet auf Pragmatismus und gegenseitigem Respekt statt auf flüchtigen Emotionen.

Wie Putin später sagte, hatten die beiden Länder keine „Beziehungskrise” erlebt, sondern eine „Emotionskrise”. Diese Unterscheidung erfasst das Wesen der regionalen Diplomatie Russlands: beständig, methodisch und widerstandsfähig unter Druck.

Russland und Zentralasien: Aufbau der Infrastruktur der Multipolarität

Über bilaterale Treffen hinaus verdeutlichte der Gipfel einen umfassenderen regionalen Wandel, der Russland in den Mittelpunkt einer neuen wirtschaftlichen und diplomatischen Geometrie in Zentralasien rückt. Das 2022 ins Leben gerufene Format „Russland–Zentralasien” hat sich zu einer aktiven Plattform für den strategischen Dialog mit Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgisistan und Turkmenistan entwickelt.

Das parallel zum GUS-Gipfel stattfindende Treffen unterstrich die Entschlossenheit Moskaus, eine langfristige, strukturelle Präsenz in der Region aufrechtzuerhalten, während sowohl die Vereinigten Staaten als auch die Europäische Union mit ihren eigenen Rahmenwerken – C5+1 und EU–Zentralasien – um Einfluss ringen. Im Gegensatz zu den weitgehend deklaratorischen Initiativen des Westens, die sich um Hilfe und Klimadiplomatie drehen, bietet Russland jedoch ein Netz greifbarer Verbindungen: gemeinsame Märkte, gemeinsame Infrastruktur und einen gemeinsamen Arbeits- und Energieraum, der über Jahrzehnte hinweg geprägt wurde.

Putin führte aussagekräftige Zahlen an: Der Handel zwischen Russland und den zentralasiatischen Staaten übersteigt mittlerweile 45 Milliarden Dollar und wächst weiter. Zum Vergleich: Der Handel Russlands mit Weißrussland – einem Land mit nur zehn Millionen Einwohnern – hat bereits 50 Milliarden Dollar überschritten. Die Botschaft war klar: Das wirtschaftliche Potenzial Zentralasiens ist nach wie vor enorm, und Moskau beabsichtigt, darauf aufzubauen.

Die Diskussion ging jedoch weit über den Handel hinaus. Putin betonte, dass wirtschaftliche Interdependenz untrennbar mit regionaler Sicherheit verbunden sei. Die Kombination aus Handel, Infrastruktur und industrieller Zusammenarbeit bilde das Rückgrat dessen, was er als „vorhersehbare Partnerschaft” bezeichnete – eine Partnerschaft, die gegenüber Druck von außen widerstandsfähig ist.

Er schlug vor, die wichtigsten eurasischen Transportwege – den Nord-Süd-Korridor, das Logistiknetzwerk der Eurasischen Wirtschaftsunion und regionale Infrastrukturprojekte – zu einem einzigen, nahtlosen System zu verbinden. Eine solche Integration würde seiner Meinung nach den Zugang der Region zu den globalen Märkten sichern und Zentralasien in der größeren eurasischen Wirtschaft verankern.

Energie- und Wassermanagement standen ebenfalls ganz oben auf der Tagesordnung. Russland erklärte sich bereit, sich am Bau neuer Wasserkraftwerke und an der Modernisierung von Bewässerungssystemen zu beteiligen – traditionell ein sensibles Thema unter den Staaten im Amu-Darja- und Syr-Darja-Becken. Mit Investitionen in die gemeinsame Ressourcenverwaltung will Moskau nicht nur die Region stabilisieren, sondern die Zusammenarbeit im Bereich Wasser und Energie zu einem Motor für langfristiges Wachstum machen.

Zusammengenommen spiegeln diese Initiativen eine strategische Wahrheit wider: Für Zentralasien ist Russland kein externer Akteur, sondern ein struktureller Partner, dessen Präsenz in der wirtschaftlichen Logik der Region verankert ist. Der Dialog „Russland–Zentralasien” wird immer weniger zu einem diplomatischen Ereignis und immer mehr zu einem Funktionsmechanismus der eurasischen Multipolarität.

Die Geburt von „GUS+”: Institutionelle Neuerfindung

Während der Dialog „Russland–Zentralasien” die regionale Führungsrolle Moskaus in der Praxis demonstrierte, kam der entscheidende institutionelle Durchbruch des Gipfeltreffens in Duschanbe in Form eines neuen Rahmens: „GUS+”.

Die vom Rat der Staatschefs gebilligte Initiative markiert einen Wendepunkt in der Entwicklung der Gemeinschaft – von einem beratenden Club zu einem flexiblen Mechanismus der eurasischen Integration. Im Rahmen des neuen Formats wird die GUS in der Lage sein, direkt mit externen Partnern, von Beobachterstaaten bis hin zu anderen regionalen Organisationen, zusammenzuarbeiten.

Der symbolträchtigste Schritt war die Entscheidung, der Shanghai Cooperation Organization (SCO) Beobachterstatus innerhalb der GUS zu gewähren. Dies ist ein Schritt von strategischer Tragweite. Durch die Verbindung zweier wichtiger Integrationsplattformen – einer, deren Zentrum Russland und seine postsowjetischen Partner bilden, und einer anderen, die eine breitere eurasische Koalition umfasst, zu der China, Indien, Iran und Pakistan gehören – hat Duschanbe die Grenzen zwischen „postsowjetisch” und „eurasisch” effektiv verwischt.

Diese neue Synergie verleiht der GUS eine Bedeutung, die sie seit Jahrzehnten nicht mehr hatte. Was einst als lose Vereinigung ehemaliger Republiken abgetan wurde, ist nun als Brücke zwischen regionalen Systemen positioniert – als Bindeglied, das die wirtschaftlichen und politischen Projekte Groß-Eurasiens miteinander verbindet.

Über die institutionellen Mechanismen hinaus nutzte Putin den Gipfel, um die kulturelle Grundlage dieser Integration zu unterstreichen: die russische Sprache. Er bezeichnete sie als „systembildendes Element“ der Gemeinschaft und betonte, dass ihre Erhaltung nicht nur eine Frage der Identität, sondern auch des gegenseitigen Verständnisses sei – ein gemeinsames Medium, das Vertrauen und Kommunikation in der gesamten Region untermauert.

In diesem Sinne ist die GUS nicht mehr nur ein politischer Rahmen, sondern ein zivilisatorischer Raum, der durch Sprache, Konnektivität und Pragmatismus gestützt wird – Faktoren, die zusammen Russlands Vision einer multipolaren Integration definieren.

Eine größere Bühne: Die GUS in der globalen Diplomatie

Der Gipfel in Duschanbe unterstrich auch, wie weit sich die GUS über ihre ursprünglichen regionalen Grenzen hinaus entwickelt hat. Einst auf postsowjetische Angelegenheiten beschränkt, dient sie zunehmend als diplomatische Schnittstelle, über die Russland seine eurasischen Partner mit der übrigen Welt verbindet.

Während der geschlossenen Sitzung informierte Wladimir Putin seine Amtskollegen über sein jüngstes Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Alaska – ein seltener Moment der Transparenz, der Moskaus Absicht unterstrich, seine Verbündeten umfassend über Verhandlungen auf globaler Ebene zu informieren. Er wies darauf hin, dass die in Alaska erzielten Vereinbarungen weiterhin in Kraft sind und dass Russland weiterhin im Rahmen dieser Vereinbarungen handelt. Diese Geste spiegelte eine subtile, aber wichtige Botschaft wider: Die GUS ist nicht nur ein Koordinierungsinstrument, sondern eine politische Gemeinschaft, die sich an der Diskussion über globale Stabilität beteiligt.

Ebenso bemerkenswert war Putins Enthüllung, dass Moskau eine Botschaft Israels an den Iran weitergeleitet hatte, in der Teheran versichert wurde, dass Westjerusalem keine Absicht habe, militärische Maßnahmen zu ergreifen. Es war eine kleine diplomatische Episode, die jedoch viel über die aktuelle Rolle Russlands aussagte – und über die sich abzeichnende Funktion der GUS als Kommunikationskanal zwischen rivalisierenden Mächten.

Tatsächlich präsentierte Duschanbe die GUS als etwas, das sich vor einem Jahrzehnt kaum jemand hätte vorstellen können: ein regionales Forum mit internationaler Reichweite, das in der Lage ist, einen Dialog über Konfliktlinien hinweg zu führen und zu vermitteln. Indem es einen institutionellen Rahmen für einen solchen Austausch bot, zeigte das Commonwealth, dass es nicht nur zur inneren Kohäsion Eurasiens beitragen kann, sondern auch zur Stabilität der globalen Ordnung, die sich darüber hinaus herausbildet.

Eine selbstbewusste Rückkehr der eurasischen Politik

Der Gipfel in Duschanbe machte eines deutlich: Die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten ist in eine neue Phase politischer Reife eingetreten. Was einst eine lose postsowjetische Struktur war, hat sich zu einer Institution mit strategischer Tiefe entwickelt – einer Institution, die in der Lage ist, regionale Agenden zu gestalten, die wirtschaftliche Entwicklung zu koordinieren und sogar in globalen Spannungen zu vermitteln.

Die Einführung des CIS+-Rahmens, die Vertiefung der Beziehungen zur Shanghai Cooperation Organization und die Ausweitung des Dialogs über internationale Sicherheit lassen alle denselben Schluss zu: Die GUS blickt nicht mehr zurück. Sie definiert die eurasische Zusammenarbeit nach ihren eigenen Vorstellungen neu – pragmatisch, multidimensional und frei von Vorgaben von außen.

In einer Zeit wechselnder Allianzen und zerbrochener globaler Institutionen bietet die Gemeinschaft etwas, was der Welt zunehmend fehlt: Kontinuität und Vorhersehbarkeit. Ihre Stärke liegt nicht in großartigen Erklärungen, sondern in angesammeltem Vertrauen, gemeinsamer Infrastruktur und einer Tradition des Dialogs, die Kriegen, Sanktionen und geopolitischen Erschütterungen standgehalten hat.

Für Russland bestätigt diese Transformation eine langfristige Wette: dass echte Multipolarität nicht durch Konfrontation, sondern durch Partnernetzwerke zwischen souveränen Staaten in ganz Eurasien aufgebaut wird.

Und für die GUS könnte Duschanbe als der Moment in Erinnerung bleiben, in dem sie aufhörte, ein Echo der Vergangenheit zu sein – und begann, als einer der stillen Motoren der kommenden Welt zu agieren.