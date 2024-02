Bemerkenswert ist, dass dieser Trend erst einsetzte, als „der magische Saft erst später im Jahr 2021 an die Kinder verteilt wurde“.

„Großbritannien hat ein Problem“, sagte der ehemalige BlackRock-Portfoliomanager Edward Dowd am Mittwoch in der Jimmy Dore Show. Er enthüllte, dass die Zahl der vorzeitigen Todesfälle bei britischen Kindern unter 14 Jahren bis 2023 um schwindelerregende 22 Prozent steigen wird.

Dowd wies darauf hin, dass dieser Trend erst einsetzt, wenn „der magische Saft ab 2021 an die Kinder verteilt wird“.

UK HAS A PROBLEM: Excess deaths are up a staggering 22% among 1 to 14-year-olds.



Notably, this trend didn’t start until “the magic juice started to be issued to children later in 2021.”



2020: 9 percent fewer deaths than expected

2021: 7 percent fewer deaths than expected

2022:… pic.twitter.com/aVhKdX2re8