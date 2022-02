Großbritannien und das „Monkey-Experiment mit dem Booster“

Der neue UKHSA-Impfbericht für die Wochen 1-4 ist erschienen.

Die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen den Tod ist bei den geimpften Affen in nur zwei Wochen um 10 % zurückgegangen

Vor Februar zählte das Vereinigte Königreich KEINE Reinfektionen, und daher wurde ein Brite, der reinfiziert wurde und starb, nicht als „COVID-Fall“ oder „COVID-Todesfall“ gezählt. Dies hat sich ab dem 1. Februar geändert, da das Vereinigte Königreich nun alle Fälle zählt, die mehr als 90 Tage auseinander liegen. Dies ist jetzt noch nicht in Kraft getreten.

Die wahrscheinliche Auswirkung der Zählung von Reinfektionen wird sich sehr negativ auf die Auffrischungsimpfungen auswirken, da die meisten Reinfektionen bei Geimpften auftreten. Wir werden sehen, was in etwa zwei bis drei Wochen geschieht.

Auch wenn in meinen Artikeln von schlimmen Dingen die Rede ist, die im Vereinigten Königreich passieren, ist das Vereinigte Königreich kein einzigartig schlechtes Land. Es ist eigentlich ein großartiges Land, mit guten Statistiken, die gesammelt und verbreitet werden und die ein schreckliches Versagen der Impfung als Mittel gegen die COVID-Pandemie zeigen. Das Gleiche geschieht in jedem anderen Land, das seine Bürger geimpft und geboostet hat.

Die Zahl der geimpften Fälle hat zugenommen – dank der Covid-Impfung -, während die Zahl der Fälle von Ungeimpften abgenommen hat.

Die negative Wirksamkeit der Auffrischungsimpfungen – die Tatsache, dass sie leichter COVID einfangen – ist schon seit einiger Zeit offensichtlich, aber in nur zwei Wochen ist die Verschlechterung erschreckend.

Auch die Tabelle mit den Fallzahlen wird immer lächerlicher, da die Fallzahlen bei den Boostern wie eine Rakete abheben. Das bedeutet, dass ein wissenschaftsgläubiger, geboosteter 40-49-jähriger Brite 2,2-mal wahrscheinlicher an COVID erkrankt als ein ignoranter, ungeimpfter Verschwörungstheoretiker im gleichen Alter.

Todesfälle

Die Booster sind immer noch ein Schutz vor dem Tod.

Allerdings ging ihre Wirksamkeit in den verschiedenen Alterskategorien um etwa 10 % zurück. In der am stärksten gefährdeten Kategorie 80+ sank die Wirksamkeit der Auffrischungsimpfung um 11 %, in der Altersgruppe 70-79 um 6 %.

Hier die tabellarische Darstellung der Veränderungen (und des Rückgangs) beim Schutz vor Todesfällen:

Es gibt zwei Gründe, warum die Wirksamkeit des Impfstoffs zwischen Woche 2 und Woche 4 so stark abgenommen hat: Erstens hat sich die Booster-Kampagne verlangsamt, so dass nicht mehr so viele neu geboostete Personen zur Booster-Kohorte hinzukommen, und gleichzeitig nimmt die Wirksamkeit der Booster extrem schnell ab.

Der zweite Grund ist, dass die BA.2-Variante im Vereinigten Königreich auf dem Vormarsch ist und BA.2 die geboosteten Personen liebt, insbesondere diejenigen, die bereits COVID hatten. BA.2 gibt es schon so lange wie BA.1, wenn nicht sogar länger, aber es hat sich in Europa nur dann durchgesetzt, wenn es in diesem Land einen Ausbruch von BA.1 gab. Das erste Land, in dem die BA.1 ausbrach, war Dänemark, das übrigens auch als Erstes den Höhepunkt der BA.1 erreicht hatte, um dann von der BA.2 überholt zu werden.

Die Zukunft des Boosters

Auf der Grundlage der bestehenden Trends gehe ich davon aus, dass die Wirksamkeit der Auffrischungsimpfungen sehr viel schneller abnehmen wird als die Wirksamkeit der ursprünglichen Impfung, und dass die Aufgefrischten aufgrund der schädlichen und zunehmenden Wirkung der Spike-Protein-Impfungen sogar WENIGER Immunität haben werden als die doppelt Geimpften.

Die COVID-Reinfektionen sind für die Geimpften genauso schädlich wie die Impfungen und werden ihre Immunität wahrscheinlich noch weiter herabsetzen.

Am meisten Glück hatten die nicht geimpften Briten, die COVID einmal bekamen und immer noch die Vorteile einer natürlichen Immunität genießen, die durch die Auffrischungsimpfungen nicht beeinträchtigt wird.

Die UKHSA berichtet zwar nicht mehr über die Wirksamkeit der ursprünglichen Impfserie, aber Schottland tut dies immer noch, und nicht geimpfte Personen, die vor einiger Zeit geimpft wurden, schneiden bei der COVID-Todesrate VIEL SCHLECHTER ab als ungeimpfte Personen.

Die doppelt geimpften Todesfälle sind bis zu doppelt so hoch wie die nicht geimpften. Und warum? Weil ihr Immunsystem ruiniert wurde und nicht mehr auf das Virus reagieren kann, weil die Antikörper des Impfstoffs nachgelassen haben.

Affen

Also, was nun, können die Geboosteten einen Omikron-Booster bekommen?

Nun, man hat es mit Affen versucht und ihnen einen „Omikron-Booster“ gegeben. Hier zu finden.

Das Ergebnis war, was ihre Fähigkeit, das Virus zu neutralisieren, angeht, sogar noch schlechter als das Ergebnis eines regulären Boosters auf Wuhan-Virus-Basis, sogar gegen OMIkRON.

Lesen Sie auch diesen Zeitungsartikel. Hier von Google übersetzt.

Was bedeutet dies alles in der Praxis? Was machen wir jetzt?

Mein persönlicher Vorschlag ist, alles zu tun, um in der bestmöglichen Verfassung zu sein, Sport zu treiben, sich zu bräunen, wenn möglich, aber im Rahmen des Möglichen, sich gesund zu ernähren und für den Fall der Fälle Ivermectin zu kaufen.