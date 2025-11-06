Fast jeder meint, den nächsten Crash rechtzeitig zu erkennen. Experten warnen vor Blasen, Ökonomen präsentieren Charts, Nachbarn diskutieren am Grill über Schulden und Aktien. Doch echte Krisen kündigen sich nicht mit Sirenen an. Sie kommen im Gewand des Wohlstands – gefeiert als „Innovation“ oder „neue Wirtschaft“. Erst wenn die Illusion platzt, sind Ersparnisse verloren, Bilanzen ruiniert, und die Hüter der Stabilität haben längst Ausreden gefunden.

Wenn wir verstehen, was 1929 wirklich geschehen ist, erkennen wir die Parallelen zu heute. Die Technologie ist neu – das menschliche Verhalten nicht. Kreditexpansion verzerrt Preissignale, treibt Spekulationen an und endet unausweichlich in Korrektur und Liquidation. Das war damals so, und es gilt noch immer.

In den 1920er Jahren boomte Amerika. Den Ersten Weltkrieg hatte nur ein Land wirklich gewonnen: die USA. Die Kassen waren voll. Fast das ganze europäische Gold war in den Händen der Vereinigten Staaten. Die