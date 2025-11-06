Warum die Schweizer aussterben werden

In der Schweiz liegt die Geburtenrate bei nur noch etwa 1,2 Kindern pro Frau – weit unter dem notwendigen Wert von 2,1. Wenn diese Entwicklung anhält, steht nicht nur die Bevölkerung, sondern auch das kulturelle Fundament unseres Landes auf dem Spiel. «Wo sind die Müllers und Meiers geblieben?», fragt sich daher der Autor Dudo Erny. Er ist überrascht, wie wenig Menschen ihm auf diese zentrale Frage eine Antwort geben können. Und dies, obwohl die Einwohnerzahlen und deren Entwicklung bekannt sind: Unser Land wird sich in den kommenden Jahren grundlegend verändern. Und keinen scheint dies zu interessieren. – Ein Artikel von Jurist und Lehrer Ralph Studer von Zukunft CH

Tatsache ist, dass die Geburtenrate sich in