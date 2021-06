Große Neustart: Nach der Plandemie ist vor dem Klima-Lockdown

Falls und wenn die Internationalisten/Globalisten/Eliten (IGE) sich entscheiden, von ihrem Plandemie-Narrativ abzurücken, was meiner Meinung nach sehr wahrscheinlich ist, werden die Zwangsmaßnahmen trotzdem nicht beendet werden. Stattdessen werden die IGE diese in “Klima-Lockdowns” umbenennen und entweder per Zwang, wenn die Menschen nicht mitspielen, oder als bedrohliches Damoklesschwert über den Kopf der Öffentlichkeit gehalten werden, wenn sie auf das neue Narrativ hereinfallen und alles kritiklos mitmachen.

Zumindest wenn es nach einem Artikel geht, der von einer Angestellten der WHO geschrieben und von einer mega-korporativen Denkfabrik veröffentlicht wurde.

Die Autorin und die Hintermänner des Artikels

Der Artikel mit dem Titel “Avoiding a climate lockdown (Einen Klima-Lockdown vermeiden)” wurde von Mariana Mazzucato verfasst, einer Professorin für Wirtschaftswissenschaften am University College London und Leiterin des so genannten Council on the Economics of Health for All ( Rat für die Ökonomie der Gesundheit für alle), einer Abteilung der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Er wurde erstmals im Oktober 2020 vom Project Syndicate veröffentlicht, einer gemeinnützigen Medienorganisation, die (wie vorhersehbar) durch Zuschüsse der Open Society Foundation, der Bill & Melinda Gates Foundation und vielen,